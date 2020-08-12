Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı

    Tenet ülkemizde 26 Ağustos'ta vizyona girecek. Cinemaximum'da IMAX'ler de dahil olmak üzere çoğu salon için şimdiden bilet ön satışları başlamış durumda.
    1 hf.
    4,7b
    3
    9
    Sinema ...
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Tenet, virüs salgının ortasında sinemalara geliyor. Bugün yapılan açıklamalara göre film için bilet satışları Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede resmen başlamış durumda. 26 Ağustos haftası beyaz perdede Tenet keyfi yaşamak istiyorsanız şu anda yerinizi ayırabilirsiniz.

    Sinemalar Tenet ile hayat bulmaya çalışacak

    Tenet son altı aylık süreçte vizyona girmesi beklenen ilk büyük film olarak dikkat çekiyor. Sinemalar şu anda Avrupa ve Asya'da çoğu ülkede tekrar hizmet vermeye başlamış durumda. ABD'de ise salgın hala etkisini kaybetmediği için çoğu eyalette sinema salonları hala kapalı. Warner Bros bu nedenle filmi anavatanı olan ABD'de eyaletlerdeki durumlara göre daha sonraki tarihlerde vizyona sokacak. Türkiye'nin de dahil olduğu 70 farklı ülkede ise bu ayın sonunda yayınlanıyor.

    Christopher Nolan, yeni Tenet filminde bizlere yine bilim kurgu ve aksiyon dolu bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor. Filmde Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışan gizli bir grup ajanın macerasını izliyoruz. Nolan, Tenet'ta zaman yolculuğunun yer almayacağını belirtmişti ancak fragmanlarda uzay-zaman sürekliliğini farklı bir şekilde alt üst eden ilginç bir dinamik görüyoruz. Sadece spesifik bazı cisimler için zaman geriye doğru akıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor

    Normalleşme sürecinin ilk önemli filmi olan Tenet'ın gişedeki macerası da elbette büyük bir merakla bekleniyor. Sadece Warner Bros değil Disney, Paramount, Universal gibi diğer yapım şirketleri de Tenet'ın durumuna göre kendi filmlerinin vizyon tarihlerini ayarlayacak. 

    Tenet 200 milyon doları aşan müthiş bir bütçeyle hazırlanmıştı. Warner Bros'un bu parayı geri kazanması için Tenet'ın 500 milyon doların üzerinde hasılat elde etmesi gerekiyor. Pandemi öncesi olsaydı rahatlıkla kazanabilir derdik, ancak şu dönemde bu rakamlar —özellikle de ABD'deki durum hala belirsizken— biraz zor gibi görünüyor. 

    Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.



    https://www.cinemaximum.com.tr/tenet-filmi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü
    28 dk.
    Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte."
    2 sa.
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 6 gün
    Tenet ne arkadaş şu b.ktan filmin her gün haberini görmekten gına geldi bi bsc de bi burda yeter la yeter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    filme gidip itina ile korona kapılır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Nomad- (murat --------) 1 hf.
    Ne Tenet'miş arkadaş teknoloji sitesinde 50 kere haber yaptılar. Nihayet çıktı kurtulduk. Şimdi de "Tenet'in gösterimde olduğu salonda biri sesli bir şekilde gaz çıkardı" diye haber yapmasalar bari.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Sinema salonu devri kapanmadı mı ya? artık evdeki televizyonlar sinema kalitesini geçti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf.
    Bizim sehirdeki sinema komple kapandi. Torrent bekleniyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Cuma Ezan i saatlerinde anca gidilir. Aksi halde risklidir :/ ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 hf.
    Hayatta gitmem
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YOURMOVE 1 hf.
    Torrent listesinde yerini bulduğu an desteğimizi çıkarız.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    2-3 hafta geçsin sakinken gidilir aslında
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor 1 hf. Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor 1 hf. Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak 1 hf. Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor 1 hf. Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı 1 hf. Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı Sonraki AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma 1 hf. İddiaya göre TikTok bir güvenlik açığından yararlanarak 15 ay boyunca Android cihazların MAC adreslerini topladı 1 hf. Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı 1 hf. Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek 1 hf. 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar 1 hf. Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor 1 hf. Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon 1 hf. Binance listeledi Serum 50 kat arttı 1 hf. Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor 1 hf. Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı 1 hf. Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir? 1 hf. ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı 1 hf. Okulların açılması süreciyle ilgi yeni detaylar: Karar bugün açıklanabilir 1 hf. Bu kez de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’den erteleme haberi geldi 1 hf. Samsung bize ne gösterdi? 18 dakikada Unpacked 2020 1 hf. HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı 1 hf. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si 1 hf. WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız