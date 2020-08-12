Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı

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Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Tenet, virüs salgının ortasında sinemalara geliyor. Bugün yapılan açıklamalara göre film için bilet satışları Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede resmen başlamış durumda. 26 Ağustos haftası beyaz perdede Tenet keyfi yaşamak istiyorsanız şu anda yerinizi ayırabilirsiniz.

Sinemalar Tenet ile hayat bulmaya çalışacak

Tenet son altı aylık süreçte vizyona girmesi beklenen ilk büyük film olarak dikkat çekiyor. Sinemalar şu anda Avrupa ve Asya'da çoğu ülkede tekrar hizmet vermeye başlamış durumda. ABD'de ise salgın hala etkisini kaybetmediği için çoğu eyalette sinema salonları hala kapalı. Warner Bros bu nedenle filmi anavatanı olan ABD'de eyaletlerdeki durumlara göre daha sonraki tarihlerde vizyona sokacak. Türkiye'nin de dahil olduğu 70 farklı ülkede ise bu ayın sonunda yayınlanıyor.

Christopher Nolan, yeni Tenet filminde bizlere yine bilim kurgu ve aksiyon dolu bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor. Filmde Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışan gizli bir grup ajanın macerasını izliyoruz. Nolan, Tenet'ta zaman yolculuğunun yer almayacağını belirtmişti ancak fragmanlarda uzay-zaman sürekliliğini farklı bir şekilde alt üst eden ilginç bir dinamik görüyoruz. Sadece spesifik bazı cisimler için zaman geriye doğru akıyor.

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Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor

Normalleşme sürecinin ilk önemli filmi olan Tenet'ın gişedeki macerası da elbette büyük bir merakla bekleniyor. Sadece Warner Bros değil Disney, Paramount, Universal gibi diğer yapım şirketleri de Tenet'ın durumuna göre kendi filmlerinin vizyon tarihlerini ayarlayacak.

Tenet 200 milyon doları aşan müthiş bir bütçeyle hazırlanmıştı. Warner Bros'un bu parayı geri kazanması için Tenet'ın 500 milyon doların üzerinde hasılat elde etmesi gerekiyor. Pandemi öncesi olsaydı rahatlıkla kazanabilir derdik, ancak şu dönemde bu rakamlar —özellikle de ABD'deki durum hala belirsizken— biraz zor gibi görünüyor.

Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

https://www.cinemaximum.com.tr/tenet-filmi

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