OnePlus Ace Racing daha uygun fiyat etiketi ile geliyor

150W hızlı şarj özelliği sunan OnePlus Ace akıllı telefon modelinin ardından elden geçirilmiş OnePlus Ace Racing modeli duyuruldu. OnePlus bu kez biraz daha maliyete oynayarak bazı özelliklerini kırpmış.
OnePlus Ace Racing özellikleri
- 6.59 inç Full HD+ LCD ekran
- 5nm Dimensity 8100 Max yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 64MP ana sensör
- 16MP ana sensör
- 5000mAh batarya
- 67W hızlı şarj
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OnePlus Ace Racing 8GB/128GB
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296$
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OnePlus Ace Racing 8GB/256GB
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326$
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OnePlus Ace Racing 12GB/256GB
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371$
OnePlus Ace Racing akıllı telefon modeli ekran tarafında bir kırpmaya gitmiş ancak 120Hz dinamik değişen tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sayesinde yine kalitesini koruyor. Hyperboost teknolojisi ile oyunlarda tatmin edici bir kare oranı sürekliliği sağlanıyor.
Ana sensör 64MP çözünürlüğe yükselirken 8MP geniş açı ve 4cm makro sensör eşlik ediyor. Kamera paketinin video yeteneği 4K 30fps ile sınırlı kalmış. Batarya da biraz büyümüş ancak 150W desteğini kaybetmiş.
Modelin dikkat çekici tarafı Razer ile yapılan iş birliği. Amiral gemisi seviyesinde X eksenli titreşim motoru Razer’ın elinden geçmiş. Klavye kullanırken ve oyun oynarken mekanik klavye benzeri bir hissiyat oluşturulmuş. Böylece oyun performansına katkı sağlanmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D