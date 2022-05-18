OnePlus Ace Racing daha uygun fiyat etiketi ile geliyor

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150W hızlı şarj özelliği sunan OnePlus Ace akıllı telefon modelinin ardından elden geçirilmiş OnePlus Ace Racing modeli duyuruldu. OnePlus bu kez biraz daha maliyete oynayarak bazı özelliklerini kırpmış.

OnePlus Ace Racing özellikleri

6.59 inç Full HD+ LCD ekran

5nm Dimensity 8100 Max yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

64MP ana sensör

16MP ana sensör

5000mAh batarya

67W hızlı şarj

OnePlus Ace Racing fiyatı OnePlus Ace Racing 8GB/128GB 296$ OnePlus Ace Racing 8GB/256GB 326$ OnePlus Ace Racing 12GB/256GB 371$

OnePlus Ace neler sunacak? 1 ay önce eklendi

OnePlus Ace Racing akıllı telefon modeli ekran tarafında bir kırpmaya gitmiş ancak 120Hz dinamik değişen tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sayesinde yine kalitesini koruyor. Hyperboost teknolojisi ile oyunlarda tatmin edici bir kare oranı sürekliliği sağlanıyor.

Ana sensör 64MP çözünürlüğe yükselirken 8MP geniş açı ve 4cm makro sensör eşlik ediyor. Kamera paketinin video yeteneği 4K 30fps ile sınırlı kalmış. Batarya da biraz büyümüş ancak 150W desteğini kaybetmiş.

Modelin dikkat çekici tarafı Razer ile yapılan iş birliği. Amiral gemisi seviyesinde X eksenli titreşim motoru Razer’ın elinden geçmiş. Klavye kullanırken ve oyun oynarken mekanik klavye benzeri bir hissiyat oluşturulmuş. Böylece oyun performansına katkı sağlanmış.

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OnePlus Ace Racing tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı