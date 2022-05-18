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    OnePlus Ace Racing daha uygun fiyat etiketi ile geliyor

    OnePlus Ace Racing akıllı telefon modeli 6.59 inç Full HD+ LCD ekran, 5nm Dimensity 8100 Max yonga seti, 64MP ana sensör, 67W hızlı şarj gibi detaylarla geliyor. 
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    OnePlus Ace Racing
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    150W hızlı şarj özelliği sunan OnePlus Ace akıllı telefon modelinin ardından elden geçirilmiş OnePlus Ace Racing modeli duyuruldu. OnePlus bu kez biraz daha maliyete oynayarak bazı özelliklerini kırpmış.

    OnePlus Ace Racing özellikleri 

    • 6.59 inç Full HD+ LCD ekran
    • 5nm Dimensity 8100 Max yonga seti
    • LPDDR5 RAM
    • UFS 3.1 depolama
    • 64MP ana sensör
    • 16MP ana sensör
    • 5000mAh batarya
    • 67W hızlı şarj

    OnePlus Ace Racing fiyatı

    OnePlus Ace Racing 8GB/128GB

    296$    

    OnePlus Ace Racing 8GB/256GB

    326$    

    OnePlus Ace Racing 12GB/256GB

    371$    

    OnePlus Ace Racing akıllı telefon modeli ekran tarafında bir kırpmaya gitmiş ancak 120Hz dinamik değişen tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sayesinde yine kalitesini koruyor. Hyperboost teknolojisi ile oyunlarda tatmin edici bir kare oranı sürekliliği sağlanıyor.

    Ana sensör 64MP çözünürlüğe yükselirken 8MP geniş açı ve 4cm makro sensör eşlik ediyor. Kamera paketinin video yeteneği 4K 30fps ile sınırlı kalmış. Batarya da biraz büyümüş ancak 150W desteğini kaybetmiş.

    Modelin dikkat çekici tarafı Razer ile yapılan iş birliği. Amiral gemisi seviyesinde X eksenli titreşim motoru Razer’ın elinden geçmiş. Klavye kullanırken ve oyun oynarken mekanik klavye benzeri bir hissiyat oluşturulmuş. Böylece oyun performansına katkı sağlanmış.

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    supervisorberk 2 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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