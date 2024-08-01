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    Anlık Bildirim

    Norveç'te, dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş santrali kuruldu

    Dünyanın en büyük çatı üstü dikey çift taraflı güneş enerjisi santrali Norveç Milli Futbol Stadyumu'nun çatısına kuruldu. Dikey güneş panellerinin avantajları neler?
    Norveç'te, dünyanın en büyük dikey çatı güneş santrali kuruldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çatı üstü dikey çift taraflı güneş enerjisi santrali Norveç Milli Futbol Stadyumu'nun çatısına kuruldu. 

    284,4 kW'lık sistem, Norveç merkezli dikey güneş enerjisi sistemi uzmanı Over Easy Solar tarafından tedarik edilen her biri 200 W'lik 1.242 adet dikey fotovoltaik panel kullanıyor. Panellerin, silikon heterojunction hücrelere ve %95,7 çift taraflı enerji üreten bir modül mimarisine sahip olduğu bildiriliyor. Panellerin ayrıca düşük ağırlığa sahip olduğu ve m2 başına 11 kg'dan daha az ağırlık eklediği belirtiliyor.

    Norveçli Solenergi FUSen şirketi tarafından Ullevaal Stadyumu'nun bitüm çatısına monte edilen sistem, 2.500 m2'den fazla alanı kaplıyor ve yılda 219.000 kWh enerji üretmesi bekleniyor.

    Kışın daha fazla elektrik üretiyor

    Norveç, kuzeyde yer aldığından dolayı güneş ışınları ülkeye dik açıyla gelmediğinden, dikey paneller özellikle kış aylarında daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu kurulumda, güneş panelleri güneyin 20 derece doğusuna yönlendirilerek kış aylarında maksimum verim elde edilmesi amaçlanmış. Over Easy Solar, pilot projelerinden elde edilen verilerin, dikey güneş panellerinin geleneksel düz çatı çözümlerine göre %20 ila %30 daha yüksek verim elde edebileceğini gösterdiğini söylüyor. Dikey paneller ayrıca daha az kar birikmesi nedeniyle kış aylarında daha yüksek performans sağlama avantajına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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