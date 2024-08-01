Norveç'te, dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş santrali kuruldu

284,4 kW'lık sistem, Norveç merkezli dikey güneş enerjisi sistemi uzmanı Over Easy Solar tarafından tedarik edilen her biri 200 W'lik 1.242 adet dikey fotovoltaik panel kullanıyor. Panellerin, silikon heterojunction hücrelere ve %95,7 çift taraflı enerji üreten bir modül mimarisine sahip olduğu bildiriliyor. Panellerin ayrıca düşük ağırlığa sahip olduğu ve m2 başına 11 kg'dan daha az ağırlık eklediği belirtiliyor.
Norveçli Solenergi FUSen şirketi tarafından Ullevaal Stadyumu'nun bitüm çatısına monte edilen sistem, 2.500 m2'den fazla alanı kaplıyor ve yılda 219.000 kWh enerji üretmesi bekleniyor.
Kışın daha fazla elektrik üretiyor
Norveç, kuzeyde yer aldığından dolayı güneş ışınları ülkeye dik açıyla gelmediğinden, dikey paneller özellikle kış aylarında daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu kurulumda, güneş panelleri güneyin 20 derece doğusuna yönlendirilerek kış aylarında maksimum verim elde edilmesi amaçlanmış. Over Easy Solar, pilot projelerinden elde edilen verilerin, dikey güneş panellerinin geleneksel düz çatı çözümlerine göre %20 ila %30 daha yüksek verim elde edebileceğini gösterdiğini söylüyor. Dikey paneller ayrıca daha az kar birikmesi nedeniyle kış aylarında daha yüksek performans sağlama avantajına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.