Norveç'te, dünyanın en büyük dikey çatı üstü güneş santrali kuruldu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çatı üstü dikey çift taraflı güneş enerjisi santrali Norveç Milli Futbol Stadyumu'nun çatısına kuruldu.

284,4 kW'lık sistem, Norveç merkezli dikey güneş enerjisi sistemi uzmanı Over Easy Solar tarafından tedarik edilen her biri 200 W'lik 1.242 adet dikey fotovoltaik panel kullanıyor. Panellerin, silikon heterojunction hücrelere ve %95,7 çift taraflı enerji üreten bir modül mimarisine sahip olduğu bildiriliyor. Panellerin ayrıca düşük ağırlığa sahip olduğu ve m2 başına 11 kg'dan daha az ağırlık eklediği belirtiliyor.

Norveçli Solenergi FUSen şirketi tarafından Ullevaal Stadyumu'nun bitüm çatısına monte edilen sistem, 2.500 m2'den fazla alanı kaplıyor ve yılda 219.000 kWh enerji üretmesi bekleniyor.

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Kışın daha fazla elektrik üretiyor

Norveç, kuzeyde yer aldığından dolayı güneş ışınları ülkeye dik açıyla gelmediğinden, dikey paneller özellikle kış aylarında daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu kurulumda, güneş panelleri güneyin 20 derece doğusuna yönlendirilerek kış aylarında maksimum verim elde edilmesi amaçlanmış. Over Easy Solar, pilot projelerinden elde edilen verilerin, dikey güneş panellerinin geleneksel düz çatı çözümlerine göre %20 ila %30 daha yüksek verim elde edebileceğini gösterdiğini söylüyor. Dikey paneller ayrıca daha az kar birikmesi nedeniyle kış aylarında daha yüksek performans sağlama avantajına sahip.

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Norveç'te, dünyanın en büyük dikey çatı güneş santrali kuruldu