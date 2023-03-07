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    Anlık Bildirim

    Nothing Ear (2) ay sonunda tanıtılıyor

    Nothing firmasının yeni kulaklık modeli Nothing Ear (2) ay sonunda tanıtılıyor. Firma lansman tarihini belirlerken daha gelişmiş bir ses yönetimi olması bekleniyor. 
    1
    Nothing Ear (2) Tam Boyutta Gör
    Nothing markasının bir süredir gizemli paylaşımlar yaptığı ürün belli oldu. Beklentilerin aksine Nothing Ear (1) kulaklık modelinin devamı niteliğinde Nothing Ear (2) modeli tanıtılacak.

    Nothing Ear (2) neler sunacak?

    Kara öküz böceği ile temsil edilen Nothing Ear (2) tam kablosuz kulaklık modelinde daha iyi ve daha berrak ses kalitesi vadediliyor. Görselde böcek kulaklık kutusunun bir kısmını çekerken yansıtılmış.

    Kaynaklar Nothing Ear (2) kulaklık modelinin benzer bir tasarım ile geleceğini belirtiyor. Çift bağlantı, kişiselleştirilmiş gürültü engelleme, gelişmiş ekolayzır ayarları şeklinde beklenen özellikleri mevcut. Nothing Ear (2) modeli 22 Mart tarihinde tanıtılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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