Nothing Ear (2) ay sonunda tanıtılıyor

Tam Boyutta Gör Nothing markasının bir süredir gizemli paylaşımlar yaptığı ürün belli oldu. Beklentilerin aksine Nothing Ear (1) kulaklık modelinin devamı niteliğinde Nothing Ear (2) modeli tanıtılacak.

Nothing Ear (2) neler sunacak?

Kara öküz böceği ile temsil edilen Nothing Ear (2) tam kablosuz kulaklık modelinde daha iyi ve daha berrak ses kalitesi vadediliyor. Görselde böcek kulaklık kutusunun bir kısmını çekerken yansıtılmış.

Nothing girişiminden ilginç paylaşım 3 gün önce eklendi

Kaynaklar Nothing Ear (2) kulaklık modelinin benzer bir tasarım ile geleceğini belirtiyor. Çift bağlantı, kişiselleştirilmiş gürültü engelleme, gelişmiş ekolayzır ayarları şeklinde beklenen özellikleri mevcut. Nothing Ear (2) modeli 22 Mart tarihinde tanıtılacak.

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