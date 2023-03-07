Nothing Ear (2) ay sonunda tanıtılıyor

Nothing Ear (2) neler sunacak?
Kara öküz böceği ile temsil edilen Nothing Ear (2) tam kablosuz kulaklık modelinde daha iyi ve daha berrak ses kalitesi vadediliyor. Görselde böcek kulaklık kutusunun bir kısmını çekerken yansıtılmış.
Kaynaklar Nothing Ear (2) kulaklık modelinin benzer bir tasarım ile geleceğini belirtiyor. Çift bağlantı, kişiselleştirilmiş gürültü engelleme, gelişmiş ekolayzır ayarları şeklinde beklenen özellikleri mevcut. Nothing Ear (2) modeli 22 Mart tarihinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez