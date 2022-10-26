Nothing ilk fiziksel mağazasını yıl bitmeden açacak

Samsung, Apple ve Xiaomi gibi teknoloji devlerine rakip olan OnePlus’ın kurucu ortaklarından Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda kendi kurduğu şirketten ayrılmış ve farklı projelere odaklanacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda yeni teknoloji şirketi Nothing’i kuran Pei, firmanın geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ürün yelpazesinde yalnızca üç farklı cihaz olan Nothing, yıl bitmeden fiziksel bir mağazaya sahip olacak.

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Butik bir mağaza deneyimi sunacak

Nothing, Noel Bayramı’ndan önce ilk fiziksel mağazasını açacağını duyurdu. Londra’nın lüks ve pahalı mahallelerinden olan Soho’da açılacak mağaza, firmaya göre diğer teknoloji dükkanlarının aksine butik bir deneyim sunacak ve açılışında Phone 1, Ear 1 ve Ear Stick ürünlerini barındıracak. Nothing, açılışa özel hediyeler dağıtacağını ve 100 adet sınırlı sürüm Ear Stick satacağını da belirtti.

Nothing’in henüz yeni bir şirket olduğu düşünüldüğünde, fiziksel mağaza açmak oldukça riskli bir hamle olarak görülüyor ancak firma, pahalı mahallerde özel mağazalar açarak markaya dikkat çekmek istiyor. Ürünlerinde tasarıma inanılmaz önem veren Nothing’in ilk mağazası da muhtemelen oldukça ilgi çekici bir tasarıma sahip olacaktır.

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