Nothing ilk fiziksel mağazasını yıl bitmeden açacak

Butik bir mağaza deneyimi sunacak
Nothing, Noel Bayramı’ndan önce ilk fiziksel mağazasını açacağını duyurdu. Londra’nın lüks ve pahalı mahallelerinden olan Soho’da açılacak mağaza, firmaya göre diğer teknoloji dükkanlarının aksine butik bir deneyim sunacak ve açılışında Phone 1, Ear 1 ve Ear Stick ürünlerini barındıracak. Nothing, açılışa özel hediyeler dağıtacağını ve 100 adet sınırlı sürüm Ear Stick satacağını da belirtti.
Nothing’in henüz yeni bir şirket olduğu düşünüldüğünde, fiziksel mağaza açmak oldukça riskli bir hamle olarak görülüyor ancak firma, pahalı mahallerde özel mağazalar açarak markaya dikkat çekmek istiyor. Ürünlerinde tasarıma inanılmaz önem veren Nothing’in ilk mağazası da muhtemelen oldukça ilgi çekici bir tasarıma sahip olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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