Nothing OS 2.0 tanıtıldı: İşte gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Nothing Phone 2, selefi gibi dikkat çekici LED yüklü Glyph tasarımı ve neredeyse stock kullanıcı arayüzü deneyimi sunuyor. Şeffaf tasarımıyla öne çıkan telefon, Nothing OS 2.0 yazılımıyla geliyor. Nothing OS 2.0, kilit ekranı widgetlarından ana ekran özelleştirmesine kadar birçok yeni özellik getiriyor.

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Nothing OS 2.0 özellikleri

Monokrom uygulama simgeleri

Kilit ekranı widget'ları

Ana ekranı düzenini özelleştirme

Yerleşik uygulama kilitleyici

Uygulama klonlama

Tam Boyutta Gör Nothing OS 2.0'daki yeni tek renk simgeler, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Yeni monokrom simgeler dikkat dağıtıcı unsurları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Nothing’in sevilen tek renk temasıyla da harika eşleşme sağlıyor.

Tam Boyutta Gör NothingOS 2 ile ana ekranınızı dört veya beş sütundan oluşan uygulama düzeni ile ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte, ana ekran uygulamaları için uygulama etiketlerini gösterme seçeneği sunuluyor. Özelleştirme ayarları altında Google aramasını dock'a ekleme seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör Nothing OS 2.0 ile zaten geniş olan Nothing tasarımlı pencere öğesi kitaplığına birçok yeni uygulama parçacığı için destek eklenmiş. Artık ana ekranınıza dokunarak ve kaydırarak da etkileşimde bulunabileceğiniz widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Güncelleme, yeni ana ekran araç takımlarının yanı sıra kilit ekranı widgetları da getiriyor. Artık kilit ekranına sekiz adede kadar widget ve iki kilit ekranı kısayolu ekleyebiliyorsunuz.

Nothing Phone 1, yerleşik uygulama kilitleme özelliğini desteklemiyordu. Ancak yeni NothingOS, bu özelliği destekliyor. Herhangi bir uygulamanın açılışına şifre, desen veya parmak izi ile koruma ekleyebiliyorsunuz. Kilitli uygulama listesine dilediğiniz kadar uygulama ekleyebiliyorsunuz.

Uygulama klonlama, Nothing OS 2.0 ile gelen bir başka yenilik. Birden fazla WhatsApp, Facebook veya başka bir sosyal ağ platformuna ait hesabınız varsa oldukça kullanışlı bir özellik. Bir uygulamanın klonunu oluşturduğunuzda uygulamanın bağımsız olarak kullanılabilen aynı sürümünü edinmiş oluyorsunuz. Bu, bir sürümde bir hesapla, diğerinde farklı bir hesapla giriş yapabileceğiniz anlamına geliyor. Instagram gibi birçok uygulama, kullanıcıların birden fazla hesapla kullanmasına izin verse de, farklı hesaplar arasında geçiş yapmak daha güzel.

Nothing OS 2.0, durum çubuğu ayarlarını da getiriyor. Durum çubuğunda internet hızı, pil yüzdesi ve titreşim modu simgesinin gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, arkadaki LED ışıklar için özelleştirme seçenekleri mevcut.

Nothing OS 2.0, Ağustos ayı içinde Nothing Phone 1’e gelecek.

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Nothing OS 2.0 tanıtıldı: İşte gelen yeni özellikler