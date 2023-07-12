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    Nothing OS 2.0 tanıtıldı: İşte gelen yeni özellikler

    Yeni tanıtılan şeffaf akıllı telefon Nothing Phone 2, Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0 ile geliyor. Peki, NothingOS 2 özellikleri neler? İşte gelen yenilikler:
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    Nothing OS 2.0 yenilikleri, özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone 2, selefi gibi dikkat çekici LED yüklü Glyph tasarımı ve neredeyse stock kullanıcı arayüzü deneyimi sunuyor. Şeffaf tasarımıyla öne çıkan telefon, Nothing OS 2.0 yazılımıyla geliyor. Nothing OS 2.0, kilit ekranı widgetlarından ana ekran özelleştirmesine kadar birçok yeni özellik getiriyor.

    Nothing OS 2.0 özellikleri

    • Monokrom uygulama simgeleri
    • Kilit ekranı widget'ları
    • Ana ekranı düzenini özelleştirme
    • Yerleşik uygulama kilitleyici
    • Uygulama klonlama
    Nothing OS 2.0 özellikleri monokrom simgeler Tam Boyutta Gör
    Nothing OS 2.0'daki yeni tek renk simgeler, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Yeni monokrom simgeler dikkat dağıtıcı unsurları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Nothing’in sevilen tek renk temasıyla da harika eşleşme sağlıyor.
    NothingOS 2 yenilikler ana ekran düzeni Tam Boyutta Gör
    NothingOS 2 ile ana ekranınızı dört veya beş sütundan oluşan uygulama düzeni ile ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte, ana ekran uygulamaları için uygulama etiketlerini gösterme seçeneği sunuluyor. Özelleştirme ayarları altında Google aramasını dock'a ekleme seçeneği mevcut.
    Nothing OS 2.0 özellikler kilit ekranı widgetları Tam Boyutta Gör
    Nothing OS 2.0 ile zaten geniş olan Nothing tasarımlı pencere öğesi kitaplığına birçok yeni uygulama parçacığı için destek eklenmiş. Artık ana ekranınıza dokunarak ve kaydırarak da etkileşimde bulunabileceğiniz widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Güncelleme, yeni ana ekran araç takımlarının yanı sıra kilit ekranı widgetları da getiriyor. Artık kilit ekranına sekiz adede kadar widget ve iki kilit ekranı kısayolu ekleyebiliyorsunuz.

    Nothing Phone 1, yerleşik uygulama kilitleme özelliğini desteklemiyordu. Ancak yeni NothingOS, bu özelliği destekliyor. Herhangi bir uygulamanın açılışına şifre, desen veya parmak izi ile koruma ekleyebiliyorsunuz. Kilitli uygulama listesine dilediğiniz kadar uygulama ekleyebiliyorsunuz.

    Uygulama klonlama, Nothing OS 2.0 ile gelen bir başka yenilik. Birden fazla WhatsApp, Facebook veya başka bir sosyal ağ platformuna ait hesabınız varsa oldukça kullanışlı bir özellik. Bir uygulamanın klonunu oluşturduğunuzda uygulamanın bağımsız olarak kullanılabilen aynı sürümünü edinmiş oluyorsunuz. Bu, bir sürümde bir hesapla, diğerinde farklı bir hesapla giriş yapabileceğiniz anlamına geliyor. Instagram gibi birçok uygulama, kullanıcıların birden fazla hesapla kullanmasına izin verse de, farklı hesaplar arasında geçiş yapmak daha güzel.

    Nothing OS 2.0, durum çubuğu ayarlarını da getiriyor. Durum çubuğunda internet hızı, pil yüzdesi ve titreşim modu simgesinin gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, arkadaki LED ışıklar için özelleştirme seçenekleri mevcut.

    Nothing OS 2.0, Ağustos ayı içinde Nothing Phone 1’e gelecek.

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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