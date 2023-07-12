Nothing OS 2.0 tanıtıldı: İşte gelen yeni özellikler

Nothing Phone 1, yerleşik uygulama kilitleme özelliğini desteklemiyordu. Ancak yeni NothingOS, bu özelliği destekliyor. Herhangi bir uygulamanın açılışına şifre, desen veya parmak izi ile koruma ekleyebiliyorsunuz. Kilitli uygulama listesine dilediğiniz kadar uygulama ekleyebiliyorsunuz.
Uygulama klonlama, Nothing OS 2.0 ile gelen bir başka yenilik. Birden fazla WhatsApp, Facebook veya başka bir sosyal ağ platformuna ait hesabınız varsa oldukça kullanışlı bir özellik. Bir uygulamanın klonunu oluşturduğunuzda uygulamanın bağımsız olarak kullanılabilen aynı sürümünü edinmiş oluyorsunuz. Bu, bir sürümde bir hesapla, diğerinde farklı bir hesapla giriş yapabileceğiniz anlamına geliyor. Instagram gibi birçok uygulama, kullanıcıların birden fazla hesapla kullanmasına izin verse de, farklı hesaplar arasında geçiş yapmak daha güzel.
Nothing OS 2.0, durum çubuğu ayarlarını da getiriyor. Durum çubuğunda internet hızı, pil yüzdesi ve titreşim modu simgesinin gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, arkadaki LED ışıklar için özelleştirme seçenekleri mevcut.
Nothing OS 2.0, Ağustos ayı içinde Nothing Phone 1’e gelecek.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)