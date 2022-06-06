Microsoft ve Amazon, Elon Musk'ın kovduğu Tesla çalışanlarını işe almaya hazır

Geçen haftanın sonunda, Elon Musk'ın ABD'deki olumsuz ekonomik durum nedeniyle Tesla çalışanlarının en az %10'unu işten çıkarmayı planladığını bildirmiştik. Otomobil üreticisi yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor ve bu da 10.000 kişinin işini kaybedeceği anlamına geliyor.
Elon Musk'a "Mars İmparatoru" benzetmesi
Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösteren teknoloji devleri, Musk tarafından işten çıkarılan işçileri istihdam etmeye istekli olduklarını ifade ettiler. Amazon Web Services'te işe alımdan sorumlu olan Z. Chowdhury, Tesla mühendislerini memnuniyetle işe almaya istekli. Üst yönetici, “Mars İmparatoru”nun yüksek nitelikli mühendislere ihtiyacı yoksa AWS'nin onları memnuniyetle istihdam edeceğini vurguladı.
Buna karşılık, Microsoft Corporation'da teknik personel alımından sorumlu olan T. Watts-Porter, Tesla mühendislerine yalnızca yeni bir iş değil, aynı zamanda daha fazla özgürlük sözü verdi. Amazon ve Microsoft'a ek olarak, sigorta şirketi Bestow da otomobil üreticisinin çalışanları için sıraya girmiş durumda. Amerikalı işverenler, işten çıkarılan çalışanlara, Elon Musk'ın karşı çıktığı uzaktan çalışma imkanı sunmaya hazır. Bu da yeni bir iş seçerken güçlü bir argüman olabilir.Kaynakça https://www.businessinsider.com/amazon-recruiters-tesla-workers-upset-elon-musk-return-office-demand-2022-6 https://thenextweb.com/news/teslas-archaic-work-style-is-other-companies-gain Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.