Microsoft ve Amazon, Elon Musk'ın kovduğu Tesla çalışanlarını işe almaya hazır

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Geçen haftanın sonunda, Elon Musk'ın ABD'deki olumsuz ekonomik durum nedeniyle Tesla çalışanlarının en az %10'unu işten çıkarmayı planladığını bildirmiştik. Otomobil üreticisi yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor ve bu da 10.000 kişinin işini kaybedeceği anlamına geliyor.

Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak 3 gün önce eklendi

Elon Musk'a "Mars İmparatoru" benzetmesi

Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösteren teknoloji devleri, Musk tarafından işten çıkarılan işçileri istihdam etmeye istekli olduklarını ifade ettiler. Amazon Web Services'te işe alımdan sorumlu olan Z. Chowdhury, Tesla mühendislerini memnuniyetle işe almaya istekli. Üst yönetici, “Mars İmparatoru”nun yüksek nitelikli mühendislere ihtiyacı yoksa AWS'nin onları memnuniyetle istihdam edeceğini vurguladı.

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Buna karşılık, Microsoft Corporation'da teknik personel alımından sorumlu olan T. Watts-Porter, Tesla mühendislerine yalnızca yeni bir iş değil, aynı zamanda daha fazla özgürlük sözü verdi. Amazon ve Microsoft'a ek olarak, sigorta şirketi Bestow da otomobil üreticisinin çalışanları için sıraya girmiş durumda. Amerikalı işverenler, işten çıkarılan çalışanlara, Elon Musk'ın karşı çıktığı uzaktan çalışma imkanı sunmaya hazır. Bu da yeni bir iş seçerken güçlü bir argüman olabilir.

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Microsoft ve Amazon, kovulan Tesla çalışanlarını işe almaya hazır