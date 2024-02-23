Nothing Phone 2a'nın tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing markası, Nothing Phone 2'ye göre daha uygun fiyatlı olan Nothing Phone 2a'yı 5 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce telefonu net bir şekilde görmemizi sağlayan render görüntüleri ortaya çıktı.

Resimlere baktığımızda telefonun düz kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise yatay konumlandırılmış çift kamera ve Nothing Phone'un imzası üç adet LED ışık çizgileri yer alıyor. Diğer Arka tarafta, Nothing telefonların aksine yuvarlak bobinin yer almadığını görüyoruz. Dolayısıyla kablosuz şarjın olmayacağını söyleyebiliriz. Beyaz renk modelinde ise siyah renkte ses ve güç tuşları dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Nothing Phone 2a, doğrulanan bilgilere göre Dimensity 7200 Pro çipsetine, 8 GB ve 12 GB RAM'e ve 8 GB sanal RAM'e sahip olacak. Telefonun 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olması ve 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Vivo Y200e 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. önce eklendi

Kamera tarafında ise, 32 megapiksel ön kameraya, 50 megapiksel ana kamera ve geniş açı kameraya sahip olması bekleniyor. Telefonun, 8 GB RAM için 349 euro, 12 GB RAM için 399 euro fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing Phone 2a'nın tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı