Nothing Phone 2a'nın tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı: Yakında geliyor

Nothing, Nothing Phone 2'ye göre daha uygun fiyatlı olan Nothing Phone 2a'yı 5 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce telefonu net bir şekilde görmemizi sağlayan görüntüler ortaya çıktı.