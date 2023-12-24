Tam Boyutta Gör Nothing'in şimdilerde üzerinde çalıştığı yeni bütçe dostu telefonu Nothing Phone 2a'nın geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın kamera, ekran özellikleri ile lansman tarihi ve cihazın duvar kağıtları da ortaya çıktı.

Nothing Phone 2a, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak

Smartprix tarafından paylaşılan rapora göre 1084×2412 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran ile 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek Nothing Phone 2a'nın ekranı, BOE ve Visionox tarafından üretilecek. MediaTek Dimensity 7200 SoC yonga setinden güç alacak cihaz, çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulum ise 1/1,5″ sensör boyutuna ve 1,0 mikron piksel boyutuna sahip 50MP Samsung S5KGN9 birincil sensör ve 1/2,76″ sensör boyutuna ve 0,64 mikron piksel boyutuna sahip ikincil bir 50MP Samsung S5KJN1 ultra geniş kameradan oluşacak.

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Ön tarafta 32MP Sony IMX615 selfie kamerasına sahiip olacak cihaz, dört bölgede satışa sunulacak ve varyantların kod adı PacmanIND (Hindistan), PacmanJPN (Japonya), PacmanEEA (Avrupa) ve Pacman (global) olacak. Son olarak lansmanına sayılı günlerin kaldığı cihazın duvar kağıtları da paylaşılan rapor aracılığıyla ortaya çıktı. Bu duvar kağıtlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Nothing Phone 2a'nın lansman tarihi ve duvar kağıtları sızdırıldı