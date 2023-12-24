Nothing Phone 2a'nın lansman tarihi ve duvar kağıtları sızdırıldı

Nothing Phone 2a, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak
Smartprix tarafından paylaşılan rapora göre 1084×2412 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran ile 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek Nothing Phone 2a'nın ekranı, BOE ve Visionox tarafından üretilecek. MediaTek Dimensity 7200 SoC yonga setinden güç alacak cihaz, çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulum ise 1/1,5″ sensör boyutuna ve 1,0 mikron piksel boyutuna sahip 50MP Samsung S5KGN9 birincil sensör ve 1/2,76″ sensör boyutuna ve 0,64 mikron piksel boyutuna sahip ikincil bir 50MP Samsung S5KJN1 ultra geniş kameradan oluşacak.
Ön tarafta 32MP Sony IMX615 selfie kamerasına sahiip olacak cihaz, dört bölgede satışa sunulacak ve varyantların kod adı PacmanIND (Hindistan), PacmanJPN (Japonya), PacmanEEA (Avrupa) ve Pacman (global) olacak. Son olarak lansmanına sayılı günlerin kaldığı cihazın duvar kağıtları da paylaşılan rapor aracılığıyla ortaya çıktı. Bu duvar kağıtlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.