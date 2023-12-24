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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a'nın lansman tarihi ve duvar kağıtları sızdırıldı

    Ülkemizde de piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone 2a'nın lansman tarihi, özellikleri ve duvar kağıtları sızdırıldı. İşte 27 Şubat'ta tanıtılacak cihazın beklenen özellikleri:
    Nothing Phone 2a'nın lansman tarihi ve duvar kağıtları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing'in şimdilerde üzerinde çalıştığı yeni bütçe dostu telefonu Nothing Phone 2a'nın geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın kamera, ekran özellikleri ile lansman tarihi ve cihazın duvar kağıtları da ortaya çıktı.

    Nothing Phone 2a, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak

    Smartprix tarafından paylaşılan rapora göre 1084×2412 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran ile 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek Nothing Phone 2a'nın ekranı, BOE ve Visionox tarafından üretilecek. MediaTek Dimensity 7200 SoC yonga setinden güç alacak cihaz, çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulum ise 1/1,5″ sensör boyutuna ve 1,0 mikron piksel boyutuna sahip 50MP Samsung S5KGN9 birincil sensör ve 1/2,76″ sensör boyutuna ve 0,64 mikron piksel boyutuna sahip ikincil bir 50MP Samsung S5KJN1 ultra geniş kameradan oluşacak.

    Ön tarafta 32MP Sony IMX615 selfie kamerasına sahiip olacak cihaz, dört bölgede satışa sunulacak ve varyantların kod adı PacmanIND (Hindistan), PacmanJPN (Japonya), PacmanEEA (Avrupa) ve Pacman (global) olacak. Son olarak lansmanına sayılı günlerin kaldığı cihazın duvar kağıtları da paylaşılan rapor aracılığıyla ortaya çıktı. Bu duvar kağıtlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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