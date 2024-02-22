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    Orta seviyede uygun fiyatlı alternatif: Vivo Y200e 5G tanıtıldı

    Vivo, Vivo Y200 5G'den sonra, şimdi de daha uygun fiyatlı Vivo Y200e 5G'yi tanıttı. Orta seviyeye konumlanan telefonun fiyatı ve özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    Vivo Y200e 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, Ekim 2023'de tanıttığı Vivo Y200 5G'den sonra, şimdi de daha uygun fiyatlı Vivo Y200e 5G'yi tanıttı. 240 dolardan başlayan fiyatlara sahip telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Vivo Y200e 5G özellikleri

    Vivo Y200e 5G, gücünü Qualcomm'un giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Snapdragon 4 Gen 2 platformundan alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olan telefon 128 GB UFS 2.0 depolama birimiyle geliyor.

    Ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ Samsung E4 AMOLED panel yer alıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, 1200 nit pik parlaklık seviyesine erişebiliyor. Ekran altında da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Vivo Y200e 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Vivo Y200e'nin arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. 50 MP ana kameranın yanında, 2 MP derinlik kamerası ve bir adet de titreşim sensörü yer alıyor.

    Batarya tarafında ise 44 W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli pil yer alıyor. Çift hoparlör ve IP54 sertifikasının da yer aldığı cihaz, kutudan Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile çıkıyor.

    • Boyutlar: 163,2mm x 75,8mm x 7,8mm 185,5 gr
    • Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • RAM: 6 GB ve 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü, titreşim sensörü
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 5.000 mAh batarya, 44 Watt hızlı şarj
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 5
    • Diğer: Çift hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, 24-bit/192kHz Hi-Res audio

    Vivo Y200e 5G fiyatı

    Siyah elmas ve safran turuncu renk seçenekleriyle gelen Vivo Y200e 5G'nin 6 GB RAM'li versiyonu 241 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 252 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 22 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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