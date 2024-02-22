Orta seviyede uygun fiyatlı alternatif: Vivo Y200e 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Vivo, Ekim 2023'de tanıttığı Vivo Y200 5G'den sonra, şimdi de daha uygun fiyatlı Vivo Y200e 5G'yi tanıttı. 240 dolardan başlayan fiyatlara sahip telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Vivo Y200e 5G özellikleri

Vivo Y200e 5G, gücünü Qualcomm'un giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Snapdragon 4 Gen 2 platformundan alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olan telefon 128 GB UFS 2.0 depolama birimiyle geliyor.

Ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ Samsung E4 AMOLED panel yer alıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, 1200 nit pik parlaklık seviyesine erişebiliyor. Ekran altında da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

Vivo Y200e'nin arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. 50 MP ana kameranın yanında, 2 MP derinlik kamerası ve bir adet de titreşim sensörü yer alıyor.

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Batarya tarafında ise 44 W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli pil yer alıyor. Çift hoparlör ve IP54 sertifikasının da yer aldığı cihaz, kutudan Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile çıkıyor.

Boyutlar: 163,2mm x 75,8mm x 7,8mm 185,5 gr

163,2mm x 75,8mm x 7,8mm 185,5 gr Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel

6,67 inç, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü, titreşim sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü, titreşim sensörü Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.000 mAh batarya, 44 Watt hızlı şarj

5.000 mAh batarya, 44 Watt hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 5

Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 5 Diğer: Çift hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, 24-bit/192kHz Hi-Res audio

Vivo Y200e 5G fiyatı

Siyah elmas ve safran turuncu renk seçenekleriyle gelen Vivo Y200e 5G'nin 6 GB RAM'li versiyonu 241 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 252 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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Vivo Y200e 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı