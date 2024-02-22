Orta seviyede uygun fiyatlı alternatif: Vivo Y200e 5G tanıtıldı

Vivo Y200e 5G özellikleri
Vivo Y200e 5G, gücünü Qualcomm'un giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Snapdragon 4 Gen 2 platformundan alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olan telefon 128 GB UFS 2.0 depolama birimiyle geliyor.
Ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ Samsung E4 AMOLED panel yer alıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, 1200 nit pik parlaklık seviyesine erişebiliyor. Ekran altında da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.
Batarya tarafında ise 44 W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli pil yer alıyor. Çift hoparlör ve IP54 sertifikasının da yer aldığı cihaz, kutudan Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile çıkıyor.
- Boyutlar: 163,2mm x 75,8mm x 7,8mm 185,5 gr
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- RAM: 6 GB ve 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü, titreşim sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5.000 mAh batarya, 44 Watt hızlı şarj
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 5
- Diğer: Çift hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık, 24-bit/192kHz Hi-Res audio
Vivo Y200e 5G fiyatı
Siyah elmas ve safran turuncu renk seçenekleriyle gelen Vivo Y200e 5G'nin 6 GB RAM'li versiyonu 241 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 252 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.