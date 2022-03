Nothing yeni ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Şeffaf bir akıllı telefon mu?

Tam Boyutta Gör

Geçen yıl, OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Nothing adlı girişimini başlattı ve ardından piyasadaki premium markalarla mücadele etmeyi amaçlayan bir TWS kulaklığı olan ilk ürünü Nothing Ear (1)'i piyasaya sürdü.

Nothing'in piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürün hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, markanın powerbank ve kablosuz kulaklıktan akıllı telefona kadar beş yeni ürün üzerinde çalıştığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Xiaomi 12'nin küresel lansmanı 15 Mart'ta yapılacak 1 gün önce eklendi

Nothing'ten gizemli paylaşım

Son raporlar, şirketin yaklaşmakta olan PowerBank'ının Nothing Power (1) olarak adlandırılabileceğini ve markanın ilk akıllı telefonunun Nothing Phone (1) olarak adlandırılabileceğini ortaya koyuyor. Bu ürünlerin her ikisinin de bu yılın sonunda piyasaya çıkacağı bildirildi.

Şirket ayrıca Twitter'da, akıllı telefon gibi görünen şeffaf bir cihaz fotoğrafı paylaştı. Bu başka bir ürün de olabilir. Ancak yayınlanan görsel göz önüne alındığında, markanın yaklaşan ürününün de Nothing Ear (1) gibi şeffaf bir kasaya sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing yeni şeffaf ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor