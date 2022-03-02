Nothing yeni ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Şeffaf bir akıllı telefon mu?

Geçen yıl, OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Nothing adlı girişimini başlattı ve ardından piyasadaki premium markalarla mücadele etmeyi amaçlayan bir TWS kulaklığı olan ilk ürünü Nothing Ear (1)'i piyasaya sürdü.
Nothing'in piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürün hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, markanın powerbank ve kablosuz kulaklıktan akıllı telefona kadar beş yeni ürün üzerinde çalıştığı daha önce ortaya çıkmıştı.
Nothing'ten gizemli paylaşım
Son raporlar, şirketin yaklaşmakta olan PowerBank'ının Nothing Power (1) olarak adlandırılabileceğini ve markanın ilk akıllı telefonunun Nothing Phone (1) olarak adlandırılabileceğini ortaya koyuyor. Bu ürünlerin her ikisinin de bu yılın sonunda piyasaya çıkacağı bildirildi.
Şirket ayrıca Twitter'da, akıllı telefon gibi görünen şeffaf bir cihaz fotoğrafı paylaştı. Bu başka bir ürün de olabilir. Ancak yayınlanan görsel göz önüne alındığında, markanın yaklaşan ürününün de Nothing Ear (1) gibi şeffaf bir kasaya sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..