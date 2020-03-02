Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

Çinli Nubia'nın alt markası ZTE, yakında Red Magic 5G adlı yeni nesil oyuncu telefonunu piyasaya sürecek. AnTuTu'da test edilen cihaz, gösterdiği performansla bir rekora imza attı.
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Nubia CEO'su Ni Fei, Weibo hesabında test sonuçlarının ekran görüntüsünü yayınladı. Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da 633.724 puan alarak bugüne kadarki en yüksek skora ulaştı.
Kıyaslama açısından Black Shark 3 Pro'nun AnTuTU'da 620.952 puan, iQOO 3 5G'nin ise 597.583 puan aldığını belirtelim. Dolayısı ile Nubia Red Magic 5G, performans açısından kesinlikle en güçlü akıllı telefon olacak.
Snapdragon 865 işlemci ve 16 GB LPDDR5 RAM
Ni Fei daha önce cihazın 144 Hz tazeleme oranı sunan dünyanın ilk oyun odaklı telefonu olacağını söyledi. Nubia Red Magic 5G, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve Snapdragon X55 modemle gelecek.
Çift modlu 5G (SA ve NSA) bağlantısını destekleyeceği açıklanan telefon 16 GB LPDDR5 RAM ve 55 Watt hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürülecek.
https://www.gizmochina.com/2020/03/02/nubia-red-magic-5g-highest-antutu-score Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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