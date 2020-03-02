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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

    Çok yakında duyurulması beklenen Nubia Red Magic 5G performansıyla adından çok söz ettireceğe benziyor. Oyun odaklı telefon AnTuTu'da kırılması zor bir rekora imza attı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı
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    Çinli Nubia'nın alt markası ZTE, yakında Red Magic 5G adlı yeni nesil oyuncu telefonunu piyasaya sürecek. AnTuTu'da test edilen cihaz, gösterdiği performansla bir rekora imza attı.

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    Nubia CEO'su Ni Fei, Weibo hesabında test sonuçlarının ekran görüntüsünü yayınladı. Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da 633.724 puan alarak bugüne kadarki en yüksek skora ulaştı.

    Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

    Kıyaslama açısından Black Shark 3 Pro'nun AnTuTU'da 620.952 puan, iQOO 3 5G'nin ise 597.583 puan aldığını belirtelim. Dolayısı ile Nubia Red Magic 5G, performans açısından kesinlikle en güçlü akıllı telefon olacak.

    Snapdragon 865 işlemci ve 16 GB LPDDR5 RAM

    Ni Fei daha önce cihazın 144 Hz tazeleme oranı sunan dünyanın ilk oyun odaklı telefonu olacağını söyledi. Nubia Red Magic 5G, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve Snapdragon X55 modemle gelecek.

    Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı
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    Çift modlu 5G (SA ve NSA) bağlantısını destekleyeceği açıklanan telefon 16 GB LPDDR5 RAM ve 55 Watt hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürülecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/02/nubia-red-magic-5g-highest-antutu-score Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    SD865 en iyi fiyat performans, LPDDR5 ve 5G desteği ile 1 numara. iphone 11'e asrın farkını atmış
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Ekran cozunurlugu dusuk ekranlilarda elbette bariz performans artisi saglanir. Yine de Snapdragon 865 ve 16 GB DDR5 in de hakkini vermek lazim ...
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    chetyner 2 hf.
    Nubia zte nin alt markası yeni bir marka değil. Türkiye de de satıldı, bir zamanlar kvk garantili olarak ve ben hala Nubia kullanıyorum yaklaşık üç senedir
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    kucukyenici 2 hf.
    Bunlar piyasaya yeni çıkan marka değiller.
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    RAIZEN 2 hf.
    Mantar gibi yeni Çinli markalar türemeye başladı.
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