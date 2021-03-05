Twitter "geri al" özelliğini test ediyor

Sosyal medya platformu Twitter'ın, gönderilen tweet'lerin geri alınabileceği "undo" adına bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
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Geri sayım yapacak
Bu özellik, Twitter'da ve diğer platformlarda tersine mühendislik yoluyla birçok özellik bulan Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Undo (Geri Al) düğmesi ile tweet'lediğiniz gönderide son anda bir yazım hatası veya başka bir hata fark etmeniz durumunda, tweet'in gönderimini iptal etmeniz mümkün olacak. Tipik bir geri sayım şeklinde çalışacak olan bu özellik, size belirli bir süre verecek ve eğer herhangi bir işlem yapmazsanız da tweet yayınlanacak.
Yeni özellik, şu an itibariyle geliştirme aşamasında göründüğü için Twitter'ın bunu ne zaman sunmayı planladığına dair net bir bilgi mevcut değil. Ancak Geri Al işlevinin, kullanıcılar için ne denli işe yarar olacağı ise muamma. Zira çok uzun bir süredir, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter'da da gönderileri düzenleme özelliğinin gelmesi isteniyordu. Ancak şirket henüz bu konuda bir yenilik sunmama inadını sürdürüyor diyebiliriz.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...