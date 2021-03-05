Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter "geri al" özelliğini test ediyor

    Mikro blog sitesi Twitter, kullanıcıların gönderdiği tweetleri, belirli bir süre içinde geri almalarını sağlayan bir özelliği test etmeye başladı.
    05 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 2 gün)
    2,6b
    2
    6
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Twitter
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya platformu Twitter'ın, gönderilen tweet'lerin geri alınabileceği "undo" adına bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Geri sayım yapacak

    Bu özellik, Twitter'da ve diğer platformlarda tersine mühendislik yoluyla birçok özellik bulan Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Undo (Geri Al) düğmesi ile tweet'lediğiniz gönderide son anda bir yazım hatası veya başka bir hata fark etmeniz durumunda, tweet'in gönderimini iptal etmeniz mümkün olacak. Tipik bir geri sayım şeklinde çalışacak olan bu özellik, size belirli bir süre verecek ve eğer herhangi bir işlem yapmazsanız da tweet yayınlanacak.

    Yeni özellik, şu an itibariyle geliştirme aşamasında göründüğü için Twitter'ın bunu ne zaman sunmayı planladığına dair net bir bilgi mevcut değil. Ancak Geri Al işlevinin, kullanıcılar için ne denli işe yarar olacağı ise muamma. Zira çok uzun bir süredir, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter'da da gönderileri düzenleme özelliğinin gelmesi isteniyordu. Ancak şirket henüz bu konuda bir yenilik sunmama inadını sürdürüyor diyebiliriz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Ferfecirkoooo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Halen aynı yanlış mantık. Yurtdışı fiyatlarını karşılaştırırken tl ye dönüştürüp kıyaslama yapılıyor. Yanlış yanlışşşşl 25 dolar ise 25 dolardır orada yaşayan insana göre. Yani 25 birime alıyordur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aktif kullanıcısı değilim ama Twitter'da mesajını düzenleme seçeneği yok muydu? Gerçekten böyle bir seçenek şu ana kadar hiç verilmediyse büyük saçmalık ve büyük eksiklik. 10 senedir kafaları nerdeymiş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazıp pişman olanlar yaşadı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Broon ( Ş.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    silmekten tam farkı da yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CemALACA81 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ünlülerin işine yarar. Ben yanlış bişi yazmışım kimene :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Kuzenim yazmis" tarihemi karisacak :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı 2 gün Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor 2 gün Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor 2 gün SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO) 2 gün Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir 2 gün TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor 2 gün Nubia Red Magic 6 Pro, şarj hızı rekoru kırdı: 12 dakikada %3'ten %100'e [Video] 2 gün Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı 2 gün Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri! 2 gün Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak 2 gün RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir 2 gün AMD FidelityFX çapraz platform destekleyebilir 2 gün Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi 2 gün Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı 2 gün Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı 2 gün Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi 2 gün Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı 2 gün Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları 2 gün GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Twitter "geri al" özelliğini test ediyor Sonraki Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu 3 gün ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek 3 gün Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor 3 gün realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak 3 gün iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor 3 gün Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir 3 gün Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar 3 gün Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor 3 gün Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak 3 gün Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search 3 gün Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi 3 gün LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı 3 gün Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor 3 gün Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün 2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız