Twitter "geri al" özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör

Sosyal medya platformu Twitter'ın, gönderilen tweet'lerin geri alınabileceği "undo" adına bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Geri sayım yapacak

Bu özellik, Twitter'da ve diğer platformlarda tersine mühendislik yoluyla birçok özellik bulan Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Undo (Geri Al) düğmesi ile tweet'lediğiniz gönderide son anda bir yazım hatası veya başka bir hata fark etmeniz durumunda, tweet'in gönderimini iptal etmeniz mümkün olacak. Tipik bir geri sayım şeklinde çalışacak olan bu özellik, size belirli bir süre verecek ve eğer herhangi bir işlem yapmazsanız da tweet yayınlanacak.

Yeni özellik, şu an itibariyle geliştirme aşamasında göründüğü için Twitter'ın bunu ne zaman sunmayı planladığına dair net bir bilgi mevcut değil. Ancak Geri Al işlevinin, kullanıcılar için ne denli işe yarar olacağı ise muamma. Zira çok uzun bir süredir, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter'da da gönderileri düzenleme özelliğinin gelmesi isteniyordu. Ancak şirket henüz bu konuda bir yenilik sunmama inadını sürdürüyor diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.