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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NUVIA girişimine Apple darbesi

    Apple'dan ayrılarak kendi yonga tasarım girişimini kuran Gerard Williams III aradan çok geçmeden eski firması tarafından sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NUVIA girişimine Apple darbesi
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    Apple'ın A serisi yonga setlerini geliştiren ekibi başta olmak üzere ARM ve Broadcom gibi pek çok firmadan ayrılan mühendisin kurduğu NUVIA yonga tasarımı girişiminin başı dertte. Apple eski elemanları kolay bıracak gibi görünmüyor.

    Apple peşini bıramıyor

    Gelen bilgilere göre Apple; NUVIA girişiminin kurucusu olan Gerard Williams III'ü mahkemeye verdi. Suçlamalar Apple'daki görevi esnasında Gerard'ın başka bir girişim kurma planı yapması, motivasyonunu buraya ayırması, optimiasyon teknolojilerini transfer etmesi ve diğer çalışanları firmadan ayrılmak için kışkırtması.

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    Bilindiği üzere Apple A13 yongasına kadar Gerard Williams III bölüm şefi olarak önemli işlere imza atmıştı. Beraberinde John Bruno ve Manu Gulati olmak üzere Apple'dan ayrılarak NUVIA adlı bir girişim kurmuştu. NUVIA, sunuculara yönelik çok verimli yonga tasarımları yapmayı amaçlıyordu. Projesi çok beğenildiği için Dell gibi yatırımcılardan toplamda 50 milyon doları aşan bir yatırım almayı başarmıştı.

    NUVIA girişimine Apple darbesi
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    Apple çalışanın esaki mesajlarına da ulaşmayı başarmış ve Gerard'ın muhtemel NUVIA kuruluşu sonrasında Apple'ın bu girişimi satın almak zorunda kalacağı öngörülerini tespit etmiş. Gerard Williams III ise bu mesajların özel hayatın gizliliğini ihlal ederek elde edildiğini ifade ediyor ve davanın düşürülmesin istiyor.

    Apple ve Gerard Williams III'ün şikayetlerini dinleyen mahkeme duruşma kararı almadan önce bazı konuları netleştirmiş. Gerard'ın davanın düşürülmesi talebini reddederken özel mesajların delil anlamında toplandığını ve ihlal konusu olmadığını belirtmiş. Apple tarafında ise sözleşmenin ihlali iddiası kabul edilmiş ancak çalışanın firmaya zarar verme niyetinde olmadığı düşünülerek zararın tazmini reddedilmiş. Ayrıca bir çalışanın diğer çalışanlarla bir araya gelerek yeni bir girişim kurma planı yapmasının da kanunen sakıncası olmadığı dile getirilmiş.

    Önümüzdeki haftalarda tarafların dinlenmesi için bir ön duruşma yapılacak. Sonrasında ise uzlaşma ihtimali veya davanın standart bir şekilde devam etmesi ihtimali belirginleşecek.



    https://wccftech.com/apples-court-battle-against-former-processor-architect-begins/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ShadowWyvern 1 gün
    banada acıyıp hayrına çalıştıracak var mı iş verin ben firmadan çıkmam meraklanmayın öyle konu mankeni gibi dururum köşemde çalışıyor gibi yaparım maaşımıda öderler

    Bence adamlar haklı o kadar emek ver apple seni görmezden gelsin yaptıkları ayıp, örneğin hackerlar googleda açık bulunca işe alınıyor apple 100tl hediye çeki yolluyor yani emeği görmezden geliyorlar.

    Böyle böyle tasarruf ettiklerini düşünüyorlar herhalde
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