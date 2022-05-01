Qualcomm ilk bilgisayar yongalarını seneye piyasaya sürecek

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Yıllardır ARM tabanlı Snapdragon dizüstü yongaları geliştiren Qualcomm ne yazık ki Apple’ın elde ettiği verimliliğe ulaşamadı. Yaygınlık konusunda da sıkıntılar yaşayan firma sürpriz bir hamle ile Nuvia girişimini satın almıştı. İlk yongalar seneye geliyor.

Nuvia ARM yongaları geliyor

Apple’dan ayrılan kıdemli mühendislerin kurduğu Nuvia girişimi, yenilikçi teknolojiler geliştirerek sunucular için çok verimli ve yüksek performanslı ARM işlemciler geliştirmeyi amaçlıyor.

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Qualcomm tarafından geçen yıl satın alınan Nuvia girişimi ağırlık merkezini dizüstü bilgisayarlara çevirdi. Qualcomm önümüzdeki yıllarda Apple M1 ile rekabet edecek yongaların piyasaya çıkacağı müjdesini vermişti.

Yeni yapılan açıklamaya göre Nuvia Arm yongaları 2023 yılının sonlarına doğru piyasada olacak. Bu yılın ikinci yarısında da üretici ortaklara örneklenmeye başlayacak. Yani bu yılın sonlarına doğru Nuvia Arm işlemcilerinin performansı hakkında detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.



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Nuvia işlemciler seneye geliyor