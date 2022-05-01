Qualcomm ilk bilgisayar yongalarını seneye piyasaya sürecek

Yıllardır ARM tabanlı Snapdragon dizüstü yongaları geliştiren Qualcomm ne yazık ki Apple’ın elde ettiği verimliliğe ulaşamadı. Yaygınlık konusunda da sıkıntılar yaşayan firma sürpriz bir hamle ile Nuvia girişimini satın almıştı. İlk yongalar seneye geliyor.
Nuvia ARM yongaları geliyor
Apple’dan ayrılan kıdemli mühendislerin kurduğu Nuvia girişimi, yenilikçi teknolojiler geliştirerek sunucular için çok verimli ve yüksek performanslı ARM işlemciler geliştirmeyi amaçlıyor.
Qualcomm tarafından geçen yıl satın alınan Nuvia girişimi ağırlık merkezini dizüstü bilgisayarlara çevirdi. Qualcomm önümüzdeki yıllarda Apple M1 ile rekabet edecek yongaların piyasaya çıkacağı müjdesini vermişti.
Yeni yapılan açıklamaya göre Nuvia Arm yongaları 2023 yılının sonlarına doğru piyasada olacak. Bu yılın ikinci yarısında da üretici ortaklara örneklenmeye başlayacak. Yani bu yılın sonlarına doğru Nuvia Arm işlemcilerinin performansı hakkında detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.