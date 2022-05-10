RTX 3090 Ti ekran kartı 890W seviyesine çıktı

Tam Boyutta Gör

Lovelace tabanlı GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarında 900W ısıl güce sahip bir modelin dedikoduları gün yüzüne çıkarken RTX 3090 Ti ekran kartı ile bu sınırlara hali hazırda ulaşılmış durumda.

RTX 3090 Ti ekran kartı 890W güç tüketiyor

Yavaş yavaş yeni nesil ekran kartı mimarilerinin yüksek performanslara ulaştığını ve hız aşırtma konusunda da yetenekli olduğunu görüyoruz. Özellikle ısıl tasarım gücü tarafında bunun için yeterli alan bırakılmış.

Radeon RX 6950 XT test sonuçları sızdırıldı 4 gün önce eklendi

MEGAsizeGPU tarafından geliştirilen XOC BIOS yazılımı RTX 3090 Ti ekran kartının ısıl tasarım gücünü 890W seviyesine yani iki kata kadar çıkarabiliyor. Böylece daha fazla performans için de imkân tanınıyor.

Elbette XOC BIOS her kullanıcının üstesinden gelebileceği bir yazılım değil. Hız aşırtma uzmanı olan ve iyi bir soğutma sistemi kuran kullanıcılar için ideal diyebiliriz. ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF ekran kartı bu yazılım ile 615W seviyesine hız aşırtılmış. GALAX HOF veya EVGA KINGPIN gibi çift 16-pinli ekran kartlarında en yüksek seviyeyi görmek mümkün olacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 3090 Ti ekran kartından rekor