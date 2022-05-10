Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 3090 Ti ekran kartı 890W seviyesine çıktı

    RTX 3090 Ti ekran kartı yeni bir BIOS özelleştirmesi sayesinde 890W ısıl tasarım gücünü zorlayabiliyor. Böylece hız aşırtmacılar için önemli bir alan yaratıyor. 
    Oy Ver

    RTX 3090 Ti ekran kartı
    Tam Boyutta Gör

    Lovelace tabanlı GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarında 900W ısıl güce sahip bir modelin dedikoduları gün yüzüne çıkarken RTX 3090 Ti ekran kartı ile bu sınırlara hali hazırda ulaşılmış durumda. 

    RTX 3090 Ti ekran kartı 890W güç tüketiyor

    Yavaş yavaş yeni nesil ekran kartı mimarilerinin yüksek performanslara ulaştığını ve hız aşırtma konusunda da yetenekli olduğunu görüyoruz. Özellikle ısıl tasarım gücü tarafında bunun için yeterli alan bırakılmış. 

    MEGAsizeGPU tarafından geliştirilen XOC BIOS yazılımı RTX 3090 Ti ekran kartının ısıl tasarım gücünü 890W seviyesine yani iki kata kadar çıkarabiliyor. Böylece daha fazla performans için de imkân tanınıyor. 

    Elbette XOC BIOS her kullanıcının üstesinden gelebileceği bir yazılım değil. Hız aşırtma uzmanı olan ve iyi bir soğutma sistemi kuran kullanıcılar için ideal diyebiliriz. ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF ekran kartı bu yazılım ile 615W seviyesine hız aşırtılmış. GALAX HOF veya EVGA KINGPIN gibi çift 16-pinli ekran kartlarında en yüksek seviyeyi görmek mümkün olacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız