Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: İlk tarih paylaşıldı

Intel, AMD ve Qualcomm'a rakip olacak
DigiTimes’ın haberine göre, Nvidia, ARM tabanlı "AI PC" rekabetine bağımsız CPU ve GPU çözümleri ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Buna göre ARM tabanlı ilk yonga için 2025’in ikinci yarısına işaret edilirken, ticari üretim 2026’da başlayacak. Kaçıranlar için Nvidia'nın kendi geliştirdiği PC çipleri hakkındaki söylentiler uzun zamandır gündemde ve firmanın bu ürünle mevcut PC çip pazarındaki durağanlığı kırması bekleniyor.
Nvidia'nın Tegra işlemcilerden elde ettiği birikim ve yapay zeka teknolojilerindeki liderliği göz önüne alındığında, bu hamlenin büyük bir etki yaratması muhtemel. Dolayısıyla hem performans hem de yenilik açısından PC çip pazarında yeni bir dönemin başladığını görebiliriz. Keza özellikle de mevcut çözümler tüketici ilgisi çekmeyi başaramadığından, rakipsiz bir konuma yerleşebilir.
Artık olası bir lansman tarihi aldığımıza göre, Arm tabanlı Nvidia çipinin mevcut rekabette ne tür bir etki yaratacağını veya tüketici dikkatini çekip çekemeyeceğini görmek ilginç olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über