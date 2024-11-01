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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: İlk tarih paylaşıldı

    Yeni bir sızıntıya göre Nvidia'nın ARM tabanlı AI PC işlemcisi piyasaya sürülme yolunda ilerliyor. Şirket, MediaTek'ten bağımsız olarak rekabete dahil olabilir. İşte detaylar...
    Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: Tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geleceğin tüketici bilgisayarlarının temel taşı olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Öyle ki şirketin ARM tabanlı "AI PC" rekabetinde Qualcomm, Intel ve AMD ile rekabet etmeye hazırlandığına dair raporlar yaklaşık bir yıldır gündemde. Şimdi ARM ve Qualcomm çekişmesinin hız kazandığı bu dönemde, Nvidia'nın tüketici AI PC işlemcisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. 

    Intel, AMD ve Qualcomm'a rakip olacak

    DigiTimes’ın haberine göre, Nvidia, ARM tabanlı "AI PC" rekabetine bağımsız CPU ve GPU çözümleri ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Buna göre ARM tabanlı ilk yonga için 2025’in ikinci yarısına işaret edilirken, ticari üretim 2026’da başlayacak. Kaçıranlar için Nvidia'nın kendi geliştirdiği PC çipleri hakkındaki söylentiler uzun zamandır gündemde ve firmanın bu ürünle mevcut PC çip pazarındaki durağanlığı kırması bekleniyor.

    Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: Tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nvidia'nın Arm rekabetinde MediaTek ile ortaklık yapacağı belirtmişti. Bu iddialar doğrultusunda, yeni üretilecek çipin TSMC’nin 3nm sürecini temel alacağı konuşuluyor ve Snapdragon X Elite gibi rekabetçi ARM tabanlı PC yongalarına yanıt olacak. Bunun ardından şirketin bağımsız CPU ve GPU alanına giriş yapması bekleniyor.

    Nvidia'nın Tegra işlemcilerden elde ettiği birikim ve yapay zeka teknolojilerindeki liderliği göz önüne alındığında, bu hamlenin büyük bir etki yaratması muhtemel. Dolayısıyla hem performans hem de yenilik açısından PC çip pazarında yeni bir dönemin başladığını görebiliriz. Keza özellikle de mevcut çözümler tüketici ilgisi çekmeyi başaramadığından, rakipsiz bir konuma yerleşebilir.

    Artık olası bir lansman tarihi aldığımıza göre, Arm tabanlı Nvidia çipinin mevcut rekabette ne tür bir etki yaratacağını veya tüketici dikkatini çekip çekemeyeceğini görmek ilginç olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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