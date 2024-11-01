Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: İlk tarih paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Nvidia, geleceğin tüketici bilgisayarlarının temel taşı olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Öyle ki şirketin ARM tabanlı "AI PC" rekabetinde Qualcomm, Intel ve AMD ile rekabet etmeye hazırlandığına dair raporlar yaklaşık bir yıldır gündemde. Şimdi ARM ve Qualcomm çekişmesinin hız kazandığı bu dönemde, Nvidia'nın tüketici AI PC işlemcisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

Intel, AMD ve Qualcomm'a rakip olacak

DigiTimes’ın haberine göre, Nvidia, ARM tabanlı "AI PC" rekabetine bağımsız CPU ve GPU çözümleri ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Buna göre ARM tabanlı ilk yonga için 2025’in ikinci yarısına işaret edilirken, ticari üretim 2026’da başlayacak. Kaçıranlar için Nvidia'nın kendi geliştirdiği PC çipleri hakkındaki söylentiler uzun zamandır gündemde ve firmanın bu ürünle mevcut PC çip pazarındaki durağanlığı kırması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nvidia'nın Arm rekabetinde MediaTek ile ortaklık yapacağı belirtmişti. Bu iddialar doğrultusunda, yeni üretilecek çipin TSMC’nin 3nm sürecini temel alacağı konuşuluyor ve Snapdragon X Elite gibi rekabetçi ARM tabanlı PC yongalarına yanıt olacak. Bunun ardından şirketin bağımsız CPU ve GPU alanına giriş yapması bekleniyor.

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Nvidia'nın Tegra işlemcilerden elde ettiği birikim ve yapay zeka teknolojilerindeki liderliği göz önüne alındığında, bu hamlenin büyük bir etki yaratması muhtemel. Dolayısıyla hem performans hem de yenilik açısından PC çip pazarında yeni bir dönemin başladığını görebiliriz. Keza özellikle de mevcut çözümler tüketici ilgisi çekmeyi başaramadığından, rakipsiz bir konuma yerleşebilir.

Artık olası bir lansman tarihi aldığımıza göre, Arm tabanlı Nvidia çipinin mevcut rekabette ne tür bir etki yaratacağını veya tüketici dikkatini çekip çekemeyeceğini görmek ilginç olacak.

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Nvidia, Arm tabanlı PC rekabetine katılıyor: Tarih paylaşıldı