Nvidia'dan müjdeli haber: Blackwell için üretim artıyor

Blackwell için üretim kapasitesi artırıldı
Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Örneğin RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.
Dolayısıyla 2022 yılında tanıtılan Hopper H100 GPU'lar, artan talep nedeniyle neredeyse ulaşılamaz hale gelmişti. Sorunların çözülmesi ise neredeyse aylar sürdü. Yakın tarihte tanıtılan Blackwell GPU'lar ise, hem performans hem de uyumluluk özellikleriyle ses getirmeyi başardı. Ancak merak edilen bir diğer konu, tedarik ve ulaşılabilirlilik durumu oldu. Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser.
Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser. Reuter'e ile yaptığı söyleşide Huang, talepteki hacim artışı geçen sefer oldukça keskin bir şekilde gerçekleştiğini ancak Blackwell'de tekrarlanmayacağını belirtti. Bunun arkasında ise şirketin tedarik zincirini genişletme çabaları yer alıyor. Ayrıca HBM ve CoWoS tedarikine katkı sağlayan Samsung Foundry gibi tedarikçilerle de iş birliği sürüyor.
Tedarik zinciri sorunları çözüldüğüne göre, Blackwell AI GPU'ların pazarda önemli bir paya sahip olduğunu görebiliriz. Zira şimdiden B200 siparişleri başladı ve ilk büyük müşterinin Meta olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.