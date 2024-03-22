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    Anlık Bildirim

    Nvidia'dan müjdeli haber: Blackwell için üretim artıyor

    Nvidia Hopper GPU'larda yaşanan tedarik sorunları hafifliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang'a göre Blackwell için üretim kapasitesi artırıldı. İşte detaylar...    
    Nvidia'dan müjdeli haber: Blackwell için üretim artıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte düzenlenen GTC kapsamında yeni Blackwell AI GPU’larını ve çözümlerini tanıttı. Ancak uzun süredir, Blackwell ürünleri için “kıtlık” beklentisi bulunuyor ve en merak edilen konulardan biri de Nvidia’nın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı oldu. Ancak bu sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'a göre Hopper'da yaşanan sorunlar tekrarlanmayacak.

    Blackwell için üretim kapasitesi artırıldı

    Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Örneğin RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.

    Dolayısıyla 2022 yılında tanıtılan Hopper H100 GPU'lar, artan talep nedeniyle neredeyse ulaşılamaz hale gelmişti. Sorunların çözülmesi ise neredeyse aylar sürdü. Yakın tarihte tanıtılan Blackwell GPU'lar ise, hem performans hem de uyumluluk özellikleriyle ses getirmeyi başardı. Ancak merak edilen bir diğer konu, tedarik ve ulaşılabilirlilik durumu oldu. Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser.

    Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser. Reuter'e ile yaptığı söyleşide Huang, talepteki hacim artışı geçen sefer oldukça keskin bir şekilde gerçekleştiğini ancak Blackwell'de tekrarlanmayacağını belirtti. Bunun arkasında ise şirketin tedarik zincirini genişletme çabaları yer alıyor. Ayrıca HBM ve CoWoS tedarikine katkı sağlayan Samsung Foundry gibi tedarikçilerle de iş birliği sürüyor.

    Tedarik zinciri sorunları çözüldüğüne göre, Blackwell AI GPU'ların pazarda önemli bir paya sahip olduğunu görebiliriz. Zira şimdiden B200 siparişleri başladı ve ilk büyük müşterinin Meta olacağı belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 6 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 23 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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