Nvidia'dan müjdeli haber: Blackwell için üretim artıyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte düzenlenen GTC kapsamında yeni Blackwell AI GPU’larını ve çözümlerini tanıttı. Ancak uzun süredir, Blackwell ürünleri için “kıtlık” beklentisi bulunuyor ve en merak edilen konulardan biri de Nvidia’nın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı oldu. Ancak bu sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'a göre Hopper'da yaşanan sorunlar tekrarlanmayacak.

Blackwell için üretim kapasitesi artırıldı

Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Örneğin RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.

Dolayısıyla 2022 yılında tanıtılan Hopper H100 GPU'lar, artan talep nedeniyle neredeyse ulaşılamaz hale gelmişti. Sorunların çözülmesi ise neredeyse aylar sürdü. Yakın tarihte tanıtılan Blackwell GPU'lar ise, hem performans hem de uyumluluk özellikleriyle ses getirmeyi başardı. Ancak merak edilen bir diğer konu, tedarik ve ulaşılabilirlilik durumu oldu. Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser.

Nvidia CEO Jensen Huang ise, bu konuda oldukça iyimser. Reuter'e ile yaptığı söyleşide Huang, talepteki hacim artışı geçen sefer oldukça keskin bir şekilde gerçekleştiğini ancak Blackwell'de tekrarlanmayacağını belirtti. Bunun arkasında ise şirketin tedarik zincirini genişletme çabaları yer alıyor. Ayrıca HBM ve CoWoS tedarikine katkı sağlayan Samsung Foundry gibi tedarikçilerle de iş birliği sürüyor.

Tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı 1 gün önce eklendi

Tedarik zinciri sorunları çözüldüğüne göre, Blackwell AI GPU'ların pazarda önemli bir paya sahip olduğunu görebiliriz. Zira şimdiden B200 siparişleri başladı ve ilk büyük müşterinin Meta olacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia'dan müjdeli haber: Blackwell için üretim artıyor