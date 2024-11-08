GeForce RTX 50 serisi marka başvurularında göründü: İşte modeller

- Yeni ekran kartlarının isimleri belli oldu
- ECC'ye sunulan GeForce RTX 50 ve 60 serisi GPU'ların listesi:
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Yeni ekran kartlarının isimleri belli oldu
Nvidia, yeni nesil GeForce RTX 50 ekran kartlarını bildiğiniz gibi henüz duyurmadı ancak RTX 60 serisi dahil olmak üzere tüm hızıyla ilerliyor. Son olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'na (ECC) yapılan başvuruda, yeni nesil ekran kartlarının isimleri belli oldu. Buna göre Nvidia, GeForce RTX 6090 SUPER, RTX 6090 Ti ve RTX 6090'ın yanı sıra RTX 5090 SUPER, RTX 5090 Ti ve RTX 5090'ı da içeren birden fazla model hazırlanıyor.
Orta ve üst segmentte ise, yine GeForce RTX 5070 SUPER veya GeForce RTX 6060 Ti gibi "Ti" ve "Super" kartlarının tescil edildiğini de söyleyelim. Tabii ki listede bulunan tüm modellerin kesin olarak tanıtılacağını söyleyemeyiz. Ancak Nvidia, ara modeller özelinde de şimdiden hazırlıklara başlamış.
Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak.
Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümlerinin de tanıtılması bekleniyor.
ECC'ye sunulan GeForce RTX 50 ve 60 serisi GPU'ların listesi:
- NVIDIA GeForce RTX 6090 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 6090 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 6090
- NVIDIA GeForce RTX 6080 SUPER
- NVIDIA GeForce RTX 6080 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 6060
- NVIDIA GeForce RTX 6070 SUPER
- NVIDIA GeForce RTX 6070 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 6070
- NVIDIA GeForce RTX 6060 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 6060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 6060
- NVIDIA GeForce RTX 6050 SUPER
- NVIDIA GeForce RTX 6050 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 6050
- NVIDIA GeForce RTX 5090 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- NVIDIA GeForce RTX 5080 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5080
- NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- NVIDIA GeForce RTX 5060 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5060
- NVIDIA GeForce RTX 5050 SÜPER
- NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 5050
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über