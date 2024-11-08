GeForce RTX 50 serisi marka başvurularında göründü: İşte modeller

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Tam Boyutta Gör Grafik kartı denildiği zaman bildiğiniz gibi akla gelen iki firma var: AMD ve Nvidia. Bu iki dev firma da önümüzdeki CES 2025 kapsamında en yeni teknolojilerini tanıtacak ve 2025 özelinde çok daha kapsamlı bir rekabet görebiliriz. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Blackwell tabanlı RTX 50 ve RTX 60 serisi için ticari marka başvuruları başladı.

Yeni ekran kartlarının isimleri belli oldu

Nvidia, yeni nesil GeForce RTX 50 ekran kartlarını bildiğiniz gibi henüz duyurmadı ancak RTX 60 serisi dahil olmak üzere tüm hızıyla ilerliyor. Son olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'na (ECC) yapılan başvuruda, yeni nesil ekran kartlarının isimleri belli oldu. Buna göre Nvidia, GeForce RTX 6090 SUPER, RTX 6090 Ti ve RTX 6090'ın yanı sıra RTX 5090 SUPER, RTX 5090 Ti ve RTX 5090'ı da içeren birden fazla model hazırlanıyor.

Orta ve üst segmentte ise, yine GeForce RTX 5070 SUPER veya GeForce RTX 6060 Ti gibi "Ti" ve "Super" kartlarının tescil edildiğini de söyleyelim. Tabii ki listede bulunan tüm modellerin kesin olarak tanıtılacağını söyleyemeyiz. Ancak Nvidia, ara modeller özelinde de şimdiden hazırlıklara başlamış.

Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 5 gün önce eklendi

Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümlerinin de tanıtılması bekleniyor.

ECC'ye sunulan GeForce RTX 50 ve 60 serisi GPU'ların listesi:

NVIDIA GeForce RTX 6090 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 6090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6090

NVIDIA GeForce RTX 6080 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6060

NVIDIA GeForce RTX 6070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6070

NVIDIA GeForce RTX 6060 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 6060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6060

NVIDIA GeForce RTX 6050 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6050 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6050

NVIDIA GeForce RTX 5090 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5080 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5060 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5050 SÜPER

NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5050

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GeForce RTX 50 serisi marka başvurularında göründü: İşte modeller