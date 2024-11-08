Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 50 serisi marka başvurularında göründü: İşte modeller

    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarının çıkışına gün geçtikçe daha çok yaklaşıyoruz. Yeni ekran kartları için Avrupa'da tescil süreçleri başlatıldı. İşte beklenen modeller
    GeForce RTX 50 serisi marka başvurularında göründü: İşte modeller Tam Boyutta Gör
    Grafik kartı denildiği zaman bildiğiniz gibi akla gelen iki firma var: AMD ve Nvidia. Bu iki dev firma da önümüzdeki CES 2025 kapsamında en yeni teknolojilerini tanıtacak ve 2025 özelinde çok daha kapsamlı bir rekabet görebiliriz. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Blackwell tabanlı RTX 50 ve RTX 60 serisi için ticari marka başvuruları başladı. 

    Yeni ekran kartlarının isimleri belli oldu

    Nvidia, yeni nesil GeForce RTX 50 ekran kartlarını bildiğiniz gibi henüz duyurmadı ancak RTX 60 serisi dahil olmak üzere tüm hızıyla ilerliyor. Son olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'na (ECC) yapılan başvuruda, yeni nesil ekran kartlarının isimleri belli oldu. Buna göre Nvidia, GeForce RTX 6090 SUPER, RTX 6090 Ti ve RTX 6090'ın yanı sıra RTX 5090 SUPER, RTX 5090 Ti ve RTX 5090'ı da içeren birden fazla model hazırlanıyor.

    Orta ve üst segmentte ise, yine GeForce RTX 5070 SUPER veya GeForce RTX 6060 Ti gibi "Ti" ve "Super" kartlarının tescil edildiğini de söyleyelim. Tabii ki listede bulunan tüm modellerin kesin olarak tanıtılacağını söyleyemeyiz. Ancak Nvidia, ara modeller özelinde de şimdiden hazırlıklara başlamış. 

    Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak.

    Ayrıca, tüm modellerde PCIe 5.0 desteği ve DP2.1a ile 80 Gbps bant genişliği bulunacağını hatırlatalım. Üstelik CES 2025 sunumunda yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümlerinin de tanıtılması bekleniyor.

    ECC'ye sunulan GeForce RTX 50 ve 60 serisi GPU'ların listesi:

    • NVIDIA GeForce RTX 6090 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 6090 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 6090
    • NVIDIA GeForce RTX 6080 SUPER
    • NVIDIA GeForce RTX 6080 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 6060
    • NVIDIA GeForce RTX 6070 SUPER
    • NVIDIA GeForce RTX 6070 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 6070
    • NVIDIA GeForce RTX 6060 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 6060 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 6060
    • NVIDIA GeForce RTX 6050 SUPER
    • NVIDIA GeForce RTX 6050 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 6050
    • NVIDIA GeForce RTX 5090 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 5090
    • NVIDIA GeForce RTX 5080 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 5080
    • NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER
    • NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 5070
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 5060
    • NVIDIA GeForce RTX 5050 SÜPER
    • NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti
    • NVIDIA GeForce RTX 5050
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    harem sabiha gökçen arası havaş saatleri kırmızı asfalt aöf taksit var mı hotbird şifreli kanalları izleme clio sport tourer joy 1.5 dci 75 bg yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS 15.6&quot; X515EA EJ310
    ASUS 15.6" X515EA EJ310
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız