Nvidia CEO’suna göre tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı

Tam Boyutta Gör Bu hafta düzenlenen GTC kapsamında Nvidia'nın yeni nesil Blackwell B200 GPU’su da dahil olmak üzere önemli teknolojiler tanıtıldı. GTC kapsamında bir soru-cevap etkinliğine katılan Nvidia CEO’su Jensen Huang ise kendisine yöneltilen bir soru üzerine oyunlarda yapay zekanın geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı. Huang, on yıl içinde veya daha kısa bir sürede tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunları göreceğimizi düşünüyor.

AI tarafından oluşturulan oyunlar geliyor

Jensen Huang, yapay zeka tarafından üretilen oyunların önümüzdeki 10 yıl içinde gelebileceğini ve ilk denemelerin 5 yıl içinde ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu çok uzak bir gelecek olmasa da yine de ulaşılması zor bir hedef gibi görünüyor, en azından yapay zeka için gerekli donanım gücü düşünüldüğünde.

Ancak yapay zekanın daha şimdiden görüntü, ses, 3D model, video ve kod ürettiğini gördük. Daha geçen ay OpenAI’ın video üreten Sora yapay zekasıyla büyülendik. Yani bundan 10 yıl sonra yapay zekanın oyunlar için gerekli olan hikaye, model ve diğer varlıkları oluşturacağını hayal etmek çok da zor değil.

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Bu arada geleceğin temelleri de daha şimdilerde atılıyor. Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberlerde yapay zekalı NPC’ler için atılan adımlardan bahsettik. Nvidia birkaç yıldır oyun karakterleri ve etkileşimli avatarlar oluşturmaya yarayan ACE (Avatar Cloud Engine) üzerinde çalışıyor ve sürekli geliştiriyor. Hatta ve hatta daha geçenlerde oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı. Evet, Genie’nin çıktıları ve yaptıkları çağ dışı ama bunlar iyi sinyaller. Ayrıca Nvidia’da DLSS'nin arkasındaki Bryan Catanzaro, birkaç ay önce DLSS 10'un tamamen sinirsel görüntüleme sağlayabileceğini söylemişti.

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Tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı