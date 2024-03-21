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    Anlık Bildirim

    Nvidia CEO’suna göre tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı

    AI tarafından oluşturulan oyunlar sanılandan yakın olabilir. Nvidia CEO’su Jensen Huang’e göre oyunların tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmasına sadece 10 yıl gibi bir süre kaldı.
    Tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta düzenlenen GTC kapsamında Nvidia'nın yeni nesil Blackwell B200 GPU’su da dahil olmak üzere önemli teknolojiler tanıtıldı. GTC kapsamında bir soru-cevap etkinliğine katılan Nvidia CEO’su Jensen Huang ise kendisine yöneltilen bir soru üzerine oyunlarda yapay zekanın geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı. Huang, on yıl içinde veya daha kısa bir sürede tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunları göreceğimizi düşünüyor.

    AI tarafından oluşturulan oyunlar geliyor

    Jensen Huang, yapay zeka tarafından üretilen oyunların önümüzdeki 10 yıl içinde gelebileceğini ve ilk denemelerin 5 yıl içinde ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu çok uzak bir gelecek olmasa da yine de ulaşılması zor bir hedef gibi görünüyor, en azından yapay zeka için gerekli donanım gücü düşünüldüğünde.

    Ancak yapay zekanın daha şimdiden görüntü, ses, 3D model, video ve kod ürettiğini gördük. Daha geçen ay OpenAI’ın video üreten Sora yapay zekasıyla büyülendik. Yani bundan 10 yıl sonra yapay zekanın oyunlar için gerekli olan hikaye, model ve diğer varlıkları oluşturacağını hayal etmek çok da zor değil.

    Bu arada geleceğin temelleri de daha şimdilerde atılıyor. Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberlerde yapay zekalı NPC’ler için atılan adımlardan bahsettik. Nvidia birkaç yıldır oyun karakterleri ve etkileşimli avatarlar oluşturmaya yarayan ACE (Avatar Cloud Engine) üzerinde çalışıyor ve sürekli geliştiriyor. Hatta ve hatta daha geçenlerde oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı. Evet, Genie’nin çıktıları ve yaptıkları çağ dışı ama bunlar iyi sinyaller. Ayrıca Nvidia’da DLSS'nin arkasındaki Bryan Catanzaro, birkaç ay önce DLSS 10'un tamamen sinirsel görüntüleme sağlayabileceğini söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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