Nvidia CEO’suna göre tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan oyunlara 10 yıl kaldı

AI tarafından oluşturulan oyunlar geliyor
Jensen Huang, yapay zeka tarafından üretilen oyunların önümüzdeki 10 yıl içinde gelebileceğini ve ilk denemelerin 5 yıl içinde ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu çok uzak bir gelecek olmasa da yine de ulaşılması zor bir hedef gibi görünüyor, en azından yapay zeka için gerekli donanım gücü düşünüldüğünde.
Ancak yapay zekanın daha şimdiden görüntü, ses, 3D model, video ve kod ürettiğini gördük. Daha geçen ay OpenAI’ın video üreten Sora yapay zekasıyla büyülendik. Yani bundan 10 yıl sonra yapay zekanın oyunlar için gerekli olan hikaye, model ve diğer varlıkları oluşturacağını hayal etmek çok da zor değil.
Bu arada geleceğin temelleri de daha şimdilerde atılıyor. Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberlerde yapay zekalı NPC’ler için atılan adımlardan bahsettik. Nvidia birkaç yıldır oyun karakterleri ve etkileşimli avatarlar oluşturmaya yarayan ACE (Avatar Cloud Engine) üzerinde çalışıyor ve sürekli geliştiriyor. Hatta ve hatta daha geçenlerde oyun yapabilen Google Genie yapay zekası tanıtıldı. Evet, Genie’nin çıktıları ve yaptıkları çağ dışı ama bunlar iyi sinyaller. Ayrıca Nvidia’da DLSS'nin arkasındaki Bryan Catanzaro, birkaç ay önce DLSS 10'un tamamen sinirsel görüntüleme sağlayabileceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.