Nvidia, ekran kartlarını yavaşlatan Discord sorunu için güncelleme sundu

Tam Boyutta Gör Son Discord güncellemesi Nvidia’nın RTX 3080 ve RTX 3060 Ti dahil bazı ekran kartı modellerinde bellek saatlerinin düşmesine neden olmuştu. Ekran kartı performansını ciddi oranda düşüren hatayı gideren güncelleme yayınlandı.

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GeForce RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcılar için Discord’un AV1 akışını etkinleştiren güncellemeyi sunulmaya başlandı. Bellek saati sorununun RTX 30 serisi kartları etkilediği, RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcıların yavaşlama şikayetinde bulunmadığı bildirildi.

Nvidia: Discord veya Windows güncellemesi değil, uygulama profil güncellemesi

Sorunun çözümü uygulama profili güncellemesi olarak sunuldu. Kullanıcıların profilleri dışa aktarmak, düzenlemek ve yeniden içe aktarmak için profil yöneticisi indirmesine gerek yok. Güncelleme önceden manuel olarak uygulanabilse de NVIDIA işlemi çok daha basit hale getirdi.

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Nvidia, Discord sorununu çözen güncellemeyi yayınladı