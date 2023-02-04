Nvidia, ekran kartlarını yavaşlatan Discord sorunu için güncelleme sundu

GeForce RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcılar için Discord’un AV1 akışını etkinleştiren güncellemeyi sunulmaya başlandı. Bellek saati sorununun RTX 30 serisi kartları etkilediği, RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcıların yavaşlama şikayetinde bulunmadığı bildirildi.
Nvidia: Discord veya Windows güncellemesi değil, uygulama profil güncellemesi
Sorunun çözümü uygulama profili güncellemesi olarak sunuldu. Kullanıcıların profilleri dışa aktarmak, düzenlemek ve yeniden içe aktarmak için profil yöneticisi indirmesine gerek yok. Güncelleme önceden manuel olarak uygulanabilse de NVIDIA işlemi çok daha basit hale getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?