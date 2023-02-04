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    Anlık Bildirim

    Nvidia, ekran kartlarını yavaşlatan Discord sorunu için güncelleme sundu

    Nvidia, bazı ekran kartı modellerinde performansı etkileyen Discord hatası için geçici çözüm sunmuştu. Şirket, şimdi güncellemenin yayınlandığını duyurdu.       
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    nvidia discord güncelleme Tam Boyutta Gör
    Son Discord güncellemesi Nvidia’nın RTX 3080 ve RTX 3060 Ti dahil bazı ekran kartı modellerinde bellek saatlerinin düşmesine neden olmuştu. Ekran kartı performansını ciddi oranda düşüren hatayı gideren güncelleme yayınlandı.

    GeForce RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcılar için Discord’un AV1 akışını etkinleştiren güncellemeyi sunulmaya başlandı. Bellek saati sorununun RTX 30 serisi kartları etkilediği, RTX 40 serisi kartlara sahip kullanıcıların yavaşlama şikayetinde bulunmadığı bildirildi.

    Nvidia: Discord veya Windows güncellemesi değil, uygulama profil güncellemesi

    Sorunun çözümü uygulama profili güncellemesi olarak sunuldu. Kullanıcıların profilleri dışa aktarmak, düzenlemek ve yeniden içe aktarmak için profil yöneticisi indirmesine gerek yok. Güncelleme önceden manuel olarak uygulanabilse de NVIDIA işlemi çok daha basit hale getirdi. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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