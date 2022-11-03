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    Nvidia DLSS desteği kazanacak yeni oyunlar açıklandı!

    Yakın zamanda kare saniye oranlarında büyük bir gelişim sağlayacak DLSS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, Kasım ayının DLSS 2.0 ve 3.0 güncellemelerini paylaştı. İşte destek kazanan yeni oyunlar
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    Nvidia DLSS desteği kazanacak yeni oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisi ile beraber RTX 4090, RTX 4080 ve DLSS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, Spider-Man Miles Morales gibi merakla beklenen bazı oyunlar da dahil olmak üzere DLSS 3.0 desteğini genişletiyor. Şirket bugün, 8'i zaten desteklenen 35 oyunun daha DLSS3 desteği kazanacağını duyurdu.

    18 Kasım'a kadar üç yeni oyuna eklenecek

    Bildirilenlere göre önümüzdeki üç hafta içerisinde Nvidia, yeni DLSS sürümünü üç oyuna daha getirecek. Bunlar halihazırda DLSS 3.0'ın beta sürümüne kavuşan F1 22 ve Microsoft Flight Simulator'e ek olarak FIST Forged in Shadow Torch, Destroy All Human 2: Reprobed ve Spider-Man: Miles Morales yapımları olacak.

    Günümüzde ayrıca DLSS teknolojisini destekleyen oyun sayısının 240'a kadar ulaştığını duyuran yeşil ekip, DLSS ile çalışma izlenimlerini içeren bir video da paylaştı. Şirket şimdi 1199 dolar fiyat etiketine sahip olacak RTX 4080'i 16 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

    DLSS 3 Güncellemesi

    • F1 22 / performansı 2,5 kata kadar artıran güncelleme şimdi mevcut
    • FIST: Forged In Shadow Torch / performansı 2 kat artıran güncelleme 7 Kasım'da mevcut olacak
    • Microsoft Flight Simulator beta sürümü ile şimdi mevcut, Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 ve oyunun yeni Microsoft Flight Simulator 40. Yıldönümü Sürümü ile birlikte 11 Kasım'da geliyor  .
    • Destroy All Humans! 2 / Reprobed / 15 Kasım'da piyasaya sürülecek, kare hızları 2 kata kadar artırılacak
    • Marvel's Spider-Man: Miles Morales / 18 Kasım'da çıkıyor

    DLSS 2 Güncellemesi

    • Sackboy: A Big Adventure  / şu anda mevcut, performansı 2,5 kata kadar artırıyor
    • PGA TOUR 2K23 / şu anda mevcut, performansı %70'e kadar artırıyor
    • Crossout: Supercharged /güncelleme şimdi mevcut
    • WRC Generations – The FIA ​​WRC Official Game / 3 Kasım'da çıkıyor
    • The Chant / 3 Kasım'da başlıyor
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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