Nvidia DLSS desteği kazanacak yeni oyunlar açıklandı!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisi ile beraber RTX 4090, RTX 4080 ve DLSS 3.0 teknolojisini duyuran Nvidia, Spider-Man Miles Morales gibi merakla beklenen bazı oyunlar da dahil olmak üzere DLSS 3.0 desteğini genişletiyor. Şirket bugün, 8'i zaten desteklenen 35 oyunun daha DLSS3 desteği kazanacağını duyurdu.

18 Kasım'a kadar üç yeni oyuna eklenecek

Bildirilenlere göre önümüzdeki üç hafta içerisinde Nvidia, yeni DLSS sürümünü üç oyuna daha getirecek. Bunlar halihazırda DLSS 3.0'ın beta sürümüne kavuşan F1 22 ve Microsoft Flight Simulator'e ek olarak FIST Forged in Shadow Torch, Destroy All Human 2: Reprobed ve Spider-Man: Miles Morales yapımları olacak.

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Günümüzde ayrıca DLSS teknolojisini destekleyen oyun sayısının 240'a kadar ulaştığını duyuran yeşil ekip, DLSS ile çalışma izlenimlerini içeren bir video da paylaştı. Şirket şimdi 1199 dolar fiyat etiketine sahip olacak RTX 4080'i 16 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

DLSS 3 Güncellemesi

F1 22 / performansı 2,5 kata kadar artıran güncelleme şimdi mevcut

/ performansı 2,5 kata kadar artıran güncelleme şimdi mevcut FIST: Forged In Shadow Torch / performansı 2 kat artıran güncelleme 7 Kasım'da mevcut olacak

/ performansı 2 kat artıran güncelleme 7 Kasım'da mevcut olacak Microsoft Flight Simulator beta sürümü ile şimdi mevcut, Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 ve oyunun yeni Microsoft Flight Simulator 40. Yıldönümü Sürümü ile birlikte 11 Kasım'da geliyor .

beta sürümü ile şimdi mevcut, Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 ve oyunun yeni Microsoft Flight Simulator 40. Yıldönümü Sürümü ile birlikte 11 Kasım'da geliyor . Destroy All Humans! 2 / Reprobed / 15 Kasım'da piyasaya sürülecek, kare hızları 2 kata kadar artırılacak

/ Reprobed / 15 Kasım'da piyasaya sürülecek, kare hızları 2 kata kadar artırılacak Marvel's Spider-Man: Miles Morales / 18 Kasım'da çıkıyor

DLSS 2 Güncellemesi

Sackboy: A Big Adventure / şu anda mevcut, performansı 2,5 kata kadar artırıyor

/ şu anda mevcut, performansı 2,5 kata kadar artırıyor PGA TOUR 2K23 / şu anda mevcut, performansı %70'e kadar artırıyor

/ şu anda mevcut, performansı %70'e kadar artırıyor Crossout: Supercharged /güncelleme şimdi mevcut

/güncelleme şimdi mevcut WRC Generations – The FIA ​​WRC Official Game / 3 Kasım'da çıkıyor

/ 3 Kasım'da çıkıyor The Chant / 3 Kasım'da başlıyor

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Nvidia DLSS desteği kazanacak yeni oyunlar açıklandı!