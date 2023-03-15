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    Nvidia GeForce RTX 4070’in fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden yüksek

    Nvidia, önümüzdeki ay RTX 40 serisi ekran kartı ailesine bir yeni model daha ekleyecek. GeForce RTX 4070 için büyüyen beklenti ışığında bir süre önce kartın fiyatı da ortaya çıktı.
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    Nvidia GeForce RTX 4070’in fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarını tabana doğru yaymaya devam ediyor. Firma halihazırda RTX 4090, 4080 ve 4070 Ti kartları ile piyasaya giriş yapmışken sırada GeForce RTX 4070 var. Son gelen bilgiler RTX 4070’in çıkış tarihi, inceleme tarihleri ve fiyat bilgilerini gün yüzüne çıkartıyor.

    Moore's Law is Dead tarafından paylaşılanlara göre GeForce RTX 4070, n daha önce tahmin edilenden çok daha pahalıya mal olabilir. Ortaya çıkan belgelere göre Nvidia, RTX 4070 inceleme ambargosunu ikiye ayıracak. 12 Nisan tarihinde duyurulacak olan RTX 4070’in referans modellerinin incelemesi aynı gün içinde, özel tasarım modeller ise 13 Nisan tarihinde yayınlanacak.

    GeForce RTX 4070 fiyatı ne kadar olacak?

    Nvidia GeForce RTX 4070’in fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre referans tasarımlı GeForce RTX 4070 ekran kartının fiyatı 749,99 dolar etikete sahip olacak. Öte yandan özel tasarımlı modeller ise 50 dolar daha pahalı olacak gibi görünüyor. Onların fiyatı da 799,99 dolardan başlayacak. Dolayısıyla referans modeli hariç tutarsak GeForce 4070 Ti ile özel tasarım 4070’lerin aynı fiyata sahip olabileceği söyleniyor. Ek olarak GeForce RTX 4070 önceki nesle göre de fiyatında yüzde 50’lik bir artış ile piyasaya adım atacak gibi görünüyor.

    Nvidia GeForce RTX 4070’in fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    RTX 4070 Ti, performans açısından RTX 3090 Ti'a yakın olduğunu düşündüğümüzde RTX 4070'in RTX 3080 Ti ile RTX 3080 arasında bir yere konumlanmasını bekleyebiliriz. RTX 3080 ve RTX 3080 Ti fiyat bakımından 600-850 dolar arasına yer alıyor. Ayrıca, dikkat edilmesi gereken başka bir ilginç nokta da, GeForce RTX 4070 çekirdek yapılandırmasının, yine 5888 çekirdeğe sahip olan RTX 3070'e çok benzemesi. Ancak mimariden kaynaklanan farklar nedeniyle hem performans hem de verimlilikte ciddi iyileştirmeler elde edilecek diyebiliriz. RTX 4070'in, 12 GB 192 bit belleklerle 21 Gbps bant genişliğine ulaşması ve 200W TDP'ye sahip olması bekleniyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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