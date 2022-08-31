Grafik pazarı düşüşte, Nvidia asıl kaybeden

Global ekonomide yaşanan durgunluk ve yüksek enflasyon tüketiciyi cebini düşünmeye zorluyor. Özellikle oyun sektörünün durgunlaşması ve Bitcoin madenciliğinin azalması ekran kartı satışlarını olumsuz etkiliyor.

Ekran kartı pazarı zorda

Stokların yığılmaya başladığı ekran kartı pazarında yılın ikinci çeyreği itibariyle PC tabanlı ekran kartı satışları 84 milyon olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz çeyrekte bu rakam 96 milyondu. PC satışlarının yüzde 34 düşmesi bu seviyelerin gelmesinde etkili oldu.

Ekran kartı stokları alarm veriyor 1 gün önce eklendi

Genel grafik pazarında sevkiyat düşüşü çeyrek bazda yüzde 14.9 oldu. AMD sevkiyatları yüzde 7.6, Intel sevkiyatları yüzde 9.8, Nvidia sevkiyatları ise yüzde 25.7 oranında düşüş gösterdi. Masaüstü AIB ekran kartlarında ise yüzde 22.6 düşüş oldu.

AMD ikinci çeyrekte pazar payını yüzde 20 seviyesine çıkardı. Intel de 2 puanlık artışla yüzde 62 seviyesine geldi. Mali tabloları iyi olmayan Nvidia ise 3.15 puan gerileyerek yüzde 18 seviyesine geriledi. Yılın kalanı için analizler çok da umut vermiyor. Artan enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon halen büyük bir tehdit durumunda.

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