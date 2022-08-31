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    Grafik pazarı düşüşte, Nvidia asıl kaybeden

    Yılın başlarından itibaren ekran kartı satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı. Intel ve AMD fazla kayıp yaşamazken Nvidia sektörün kaybedeni oldu. 
    Oy Ver

    Ekran kartı

    Global ekonomide yaşanan durgunluk ve yüksek enflasyon tüketiciyi cebini düşünmeye zorluyor. Özellikle oyun sektörünün durgunlaşması ve Bitcoin madenciliğinin azalması ekran kartı satışlarını olumsuz etkiliyor.

    Ekran kartı pazarı zorda

    Stokların yığılmaya başladığı ekran kartı pazarında yılın ikinci çeyreği itibariyle PC tabanlı ekran kartı satışları 84 milyon olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz çeyrekte bu rakam 96 milyondu. PC satışlarının yüzde 34 düşmesi bu seviyelerin gelmesinde etkili oldu.

    Genel grafik pazarında sevkiyat düşüşü çeyrek bazda yüzde 14.9 oldu. AMD sevkiyatları yüzde 7.6, Intel sevkiyatları yüzde 9.8, Nvidia sevkiyatları ise yüzde 25.7 oranında düşüş gösterdi. Masaüstü AIB ekran kartlarında ise yüzde 22.6 düşüş oldu.

    AMD ikinci çeyrekte pazar payını yüzde 20 seviyesine çıkardı. Intel de 2 puanlık artışla yüzde 62 seviyesine geldi. Mali tabloları iyi olmayan Nvidia ise 3.15 puan gerileyerek yüzde 18 seviyesine geriledi. Yılın kalanı için analizler çok da umut vermiyor. Artan enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon halen büyük bir tehdit durumunda.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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