Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Grace CPU Superchip, AMD’ye göre 2,5 kat performans artışı getiriyor

    Nvidia, kısa bir süre önce AMD EPYC işlemcilerine göre 2,5 kata kadar performans artışı sunan yeni nesil Grace CPU Superchip'in ayrıntılı bir incelemesini yayınladı.
    Oy Ver
    Nvidia Grace CPU Superchip performansıyla büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Grace CPU ve ilgili Superchip tasarımını ilk kez GTC 2022'de duyurmuştu. Grace CPU, Nvidia’nın sunucu ve HPC segmentini hedeflediği Arm mimarisine dayalı ilk işlemcisi olurken performans anlamında ise AMD EPYC Milan işlemcileri açık ara farkla geride bırakıyor gibi görünüyor.

    Nvidia Grace CPU Superchip özellikleri

    Nvidia Grace CPU Superchip performansıyla büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia Grace CPU Superchip’in öne çıkan özellikleri arasında 144 Arm v9 Neoverse V2 çekirdeği ve ECC bellekli dünyanın ilk LPDDR5x yapılandırması dikkat çekiyor. Bu yapılandırma 1TB/sn bant genişliği sunarken 900 GB/s arayüzünde PCIe Gen 5'ten 7 kat daha yüksek hızlar vadediyor.

    Nvidia’nın ilk sunucu CPU'su olan Grace, SVE2 ve Nested Virtualization ve S-EL2 gibi çeşitli sanallaştırma uzantıları için destek sunan 72 Arm v9.0 çekirdeğine sahip durumda. CPU, TSMC'nin Nvidia için özel olarak yapılmış 5nm sürecinin optimize edilmiş bir versiyonu olan 4N sürecinde üretiliyor.

    Nvidia Grace CPU Superchip performansıyla büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Grace eşlenecek şekilde tasarlanmış bir altyapı sunuyor. Dolayısıyla tasarımın en önemli yönü C2C yani çipten çipte ara bağlantı sunuyor olmasıdır. Bu sayede çift Grace CPU ya da Grace CPU + Hopper H100 GPU gibi kombinasyonların yapılması mümkün. Grace bu esnekliği Superchip'leri yapmak için kullanılan ve tipik bir çapraz soket yapılandırmasıyla ilişkili tüm darboğazları ortadan kaldıran NVLINK köprüsü sayesinde yapıyor. C2C NVLINK ara bağlantısı çok düşük bir güç tüketimine sahipken 900 GB/sn ham çift yönlü bant genişliği sağlayabiliyor. Ayrıca devre üzerine konumlandırılan Grace+Hopper Superchip’i NVSwitch aracılığıyla birbirine bağlanabiliyor. Bu sayede Superchip üzerindeki Grace CPU, diğer yongadaki GPU ile doğrudan iletişim kurabiliyor ve hatta yerel NVLINK hızlarında VRAM'ine erişebiliyor.

     

    Nvidia Grace CPU Superchip performansıyla büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia Grace CPU, dağıtılmış bir önbellek tasarımına sahip ölçeklenebilir bir yapıyı mümkün kılıyor. Bu sayede çipin 3,225 TB/sn'ye kadar ikiye bölünmüş bant genişliği sunması mümkün oluyor. Ayrıca çekirdek başına 117 MB L3 önbellek sunuluyor olması da verimliliği artırıyor. Bellek tarafındaysa Nvidia, 32 kanalda 960 GB’a kadar LPDDR5X (ECC) ve 1 TB/s'ye kadar bellek bant genişliği verebiliyor. Öte yandan çift CPU’lu kurulumda talep edilen TDP ise 500W.

    Grace CPU performansı hayli iddialı

    Nvidia Grace CPU Superchip performansıyla büyülüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından sergilenen performans rakamları, OpenFOAM, WRF, NEMO ve BWA gibi çeşitli HPC iş yüklerinde Grace CPU Superchip'i çift soketli (2P) AMD EPYC 7763 "Milan" işlemcileri ile karşılaştırıyor. EPYC Milan’ın AMD’nin bir önceki nesli olduğunu bilmemiz burada önemli olacaktır. Buna göre, OpenFOAM'da Grace CPU Superchip, 3,5 kata kadar verimlilikle 2,5 kata kadar bir performans artışı elde ettiği görülüyor. Ortalama olarak, ise yeni Grace CPU Superchip'i, AMD'nin EPYC Milan CPU'larına kıyasla vat başına 1,9 kat performans artışı ve 2,57 kat verimlilik artışı sunabiliyor. Dolayısıyla bu değerlerle Nvidia’nın AMD ve Intel'in en yeni sunucu yongalarına karşı da rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz.

    Nvidia, Grace'in 1 trilyondan fazla parametreye sahip yeni nesil NLP modellerinin eğitimi gibi iş yüklerini hedefleyen oldukça özel bir işlemci olduğunu belirtiyor. Grace CPU'ların x86 yongalarına karşı nasıl bir performans sergileyeceğini gerçek hayatta görmek ilginç olacaktır. AMD'nin Genoa ve Intel'in Sapphire Rapids CPU’ları ile rekabet edecek olan Grace işlemcileri ilk olarak ATOS süper bilgisayarında kullanılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız