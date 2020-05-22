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    Nvidia ilk kez veri merkezlerinde 1 milyar dolar gelire ulaştı

    Nvidia Tesla hızlandırıcılar ve DGX yapay zeka sistemleri kurumsal tarafta büyük ilgi görüyor. Nvidia ilk kez veri merkezlerinde 1 milyar dolar gelir barajını aştı.
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    Haber Editörü
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    Nvidia ilk kez veri merkezlerinde 1 milyar dolar gelire ulaştı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektörde satışlar düşerken özellikle yonga tarafında işler oldukça iyi. Intel’in ardından Nvidia da yılın ilk çeyreğinde satışlarını rekor seviyelere çıkarmasını bildi.

    Nvidia 2020 ilk çeyrek raporu

    Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Nvidia toplamda 3 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 40 artış yaşanırken çeyrek dönemlerde düz bir çizgi söz konusu. Hisse senetleri ise geçen yıla oranla yüzde 130 kazanç elde etti.

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    Tablolarda en dikkat çeken veri merkezleri oldu. Son 2 yıldır istikrarlı bir şekilde gelirlerini arttıran veri merkezi bölümü tarihte ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçti ve 1.14 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özellikle Tesla hızlandırıcılar ve DGX yapay zeka sistemleri bunda başrol oynadı.

    Oyuncu sınıfı, sürücüsüz araç teknolojileri ve OEM hizmetleri bu dönemde yine geçen yıla oranla arttı ancak çeyreksel bazda artış göstermedi. Salgın nedeniyle bu sektörlerin bir süre daha düz çizgi izlemesi bekleniyor.

    AMD’nin Navi mimarisine karşı 7nm sürecindeki Ampere mimarisini resmiyete kavuşturan Nvidia’nın bununla birlikte sonbahar dönemine kadar yaygın bir satış kanalı oluşturması beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın hisseleri dün itibariyle düşüş gösterdi.



    https://wccftech.com/nvidia-posts-phenomenal-quarter-amidst-covid-slowdown-data-center-tops-1-billion-for-the-first-time/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    scutaro (Gökhan Yalçın) 13 dk.
    Sadece TESLA ve Quadro satışlarından ettikleri kar yeter, zaten oyun için ürettikleri kartlar AMD kartlardan daha fazla satıyor.
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    Musty3535123 1 sa.
    yapar tabi, her seride fiyatlarıda yükseltiyor. rtx 3 serisi kaç gaymeden çıkacak bakalım.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 sa.
    İşini iyi ve hakkıyla yapan bir firma. Özellikle sürücü tarafında oldukça iyiler.

    Fiyatlardan dem vuranlar olacaktır. Karşısındaki rakibi ne kadar stabil ürün ve sürücüler sağlarsa; fiyat hususunda bizlere o kadar faydası olacaktır tabii. Rakibinin bile çoğu GPU segmentini boş bıraktığı şu dönemlerde, bu kazançlar gayet normal karşılanmalıdır.
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