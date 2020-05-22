Nvidia ilk kez veri merkezlerinde 1 milyar dolar gelire ulaştı

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Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektörde satışlar düşerken özellikle yonga tarafında işler oldukça iyi. Intel’in ardından Nvidia da yılın ilk çeyreğinde satışlarını rekor seviyelere çıkarmasını bildi.

Nvidia 2020 ilk çeyrek raporu

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Nvidia toplamda 3 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 40 artış yaşanırken çeyrek dönemlerde düz bir çizgi söz konusu. Hisse senetleri ise geçen yıla oranla yüzde 130 kazanç elde etti.

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Tablolarda en dikkat çeken veri merkezleri oldu. Son 2 yıldır istikrarlı bir şekilde gelirlerini arttıran veri merkezi bölümü tarihte ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçti ve 1.14 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özellikle Tesla hızlandırıcılar ve DGX yapay zeka sistemleri bunda başrol oynadı.

Oyuncu sınıfı, sürücüsüz araç teknolojileri ve OEM hizmetleri bu dönemde yine geçen yıla oranla arttı ancak çeyreksel bazda artış göstermedi. Salgın nedeniyle bu sektörlerin bir süre daha düz çizgi izlemesi bekleniyor.

AMD’nin Navi mimarisine karşı 7nm sürecindeki Ampere mimarisini resmiyete kavuşturan Nvidia’nın bununla birlikte sonbahar dönemine kadar yaygın bir satış kanalı oluşturması beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın hisseleri dün itibariyle düşüş gösterdi.

https://wccftech.com/nvidia-posts-phenomenal-quarter-amidst-covid-slowdown-data-center-tops-1-billion-for-the-first-time/

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