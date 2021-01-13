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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, ışın izleme ve DLSS destekleyecek yeni oyunları açıkladı; oyunlardan yeni videolar paylaşıldı

    Görsellik anlamında oyunların son teknolojilerinden biri olan ışın izleme ve DLSS'in desteklendiği yeni oyunlar açıklandı. Ayrıca bazı oyunlardan fragman da paylaşıldı.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nvidia, ışın izleme ve DLSS destekleyecek yeni oyunları açıkladı; oyunlardan yeni videolar paylaşıldı
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    Oyunların görsel anlamda en son teknolojilerinden biri olan ışın izleme ve DLSS'i artık yavaş yavaş tüm oyunlarda görüyoruz. Nvidia da geçtiğimiz saatlerde ışın izleme ve DLSS destekleyecek bazı yeni oyunlarını açıkladı.

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    Yapılan açıklamaya göre F.I.S.T. ve Five Nights at Freddy’s: Security Breach isimli oyunlarda hem DLSS hem de ışın izleme desteği bulunacak. Call of Duty Warzone ve Outriders'a ise DLSS desteği gelecek. Rainbow Six Siege ve Overwatch'a ise NVIDIA Reflex desteği gelecek.

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    Son olarak, 28 Ocak'ta çıkması beklenen psikolojik korku oyunu The Medium da ışın izleme ve DLSS desteği ile birlikte çıkışını yapacak. Five Nights at Freddy’s: Security Breach, F.I.S.T., The Medium ve Outriders için paylaşılan fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.

    Five Nights at Freddy’s: Security Breach

    Outriders

    F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

    The Medium



    https://www.dsogaming.com/news/nvidia-reveals-new-games-that-will-support-ray-tracing-and-dlss/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

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    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala çok az oyunda var. Sanki nvidia para verip zorla yaptırıyor gibi
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    HIGHER 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    RTX bence normalde olan dokuları koymayıp ama kart sattırmak için rtx özelliği diye satılan bir şey.
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    punkek 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    warzone dlss destegi is yapar
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