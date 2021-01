Nvidia, ışın izleme ve DLSS destekleyecek yeni oyunları açıkladı; oyunlardan yeni videolar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Oyunların görsel anlamda en son teknolojilerinden biri olan ışın izleme ve DLSS'i artık yavaş yavaş tüm oyunlarda görüyoruz. Nvidia da geçtiğimiz saatlerde ışın izleme ve DLSS destekleyecek bazı yeni oyunlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre F.I.S.T. ve Five Nights at Freddy’s: Security Breach isimli oyunlarda hem DLSS hem de ışın izleme desteği bulunacak. Call of Duty Warzone ve Outriders'a ise DLSS desteği gelecek. Rainbow Six Siege ve Overwatch'a ise NVIDIA Reflex desteği gelecek.

Son olarak, 28 Ocak'ta çıkması beklenen psikolojik korku oyunu The Medium da ışın izleme ve DLSS desteği ile birlikte çıkışını yapacak. Five Nights at Freddy’s: Security Breach, F.I.S.T., The Medium ve Outriders için paylaşılan fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Outriders

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

The Medium

https://www.dsogaming.com/news/nvidia-reveals-new-games-that-will-support-ray-tracing-and-dlss/

