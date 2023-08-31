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    Nvidia’nın Grace CPU’su AMD ve Intel rakiplerini ikiye katladı

    Nvidia, veri merkezi çözümlerinde devasa bir sıçrayış gerçekleştirdi. Firmanın Grace CPU çözümü, aynı enerji tüketiminde AMD Genoa ve Intel Sapphire Rapids x86 yongalarına karşı ciddi ölçüde önde.
    Nvidia’nın Grace CPU’su AMD ve Intel rakiplerini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil veri merkezlerine ve sunuculara güç verecek olan Arm tabanlı Grace GPU'sunun yeni karşılaştırmalarını paylaştı. Firmanın Grace CPU çözümünün AMD Genoa ve Intel Sapphire Rapids x86 yongalarıyla karşılaştırıldığında aynı güç tüketiminde iki kat performans sunduğu gösteriliyor.

    Nvidia’nın Grace CPU'su rakip tanımıyor

    Arm Neoverse N2 çekirdeklerinden güç alan Grace CPU, Nvidia’nın hem CPU+CPU hem de CPU+GPU versiyonları bulunan Superchip'lerinde kullanılacak. Firma geçtiğimi aylarda dünyanın en hızlı HBM3e belleğine sahip olan GH200 GPU’sunu sergilemiş ve Grace Hopper Superchip çözümünde konumlandırmıştı. Bu platformun bir diğer ayağı da adından anlaşılacağı üzere Grace CPU olacak.

    Grace’in öne çıkan bazı özellikleri ise şu şekilde:

    • HPC ve bulut bilişim için yüksek performanslı CPU
    • 144'e kadar Arm v9 CPU çekirdeği ile süper çip tasarımı
    • Dünyanın ilk ECC bellekli LPDDR5x'i ve 1TB/s toplam bant genişliği
    • 900 GB/s uyumlu arayüz, PCIe Gen 5'ten 7 kat daha hızlı
    • DIMM tabanlı çözümlerin 2 katı paketleme yoğunluğu
    • Günümüzün lider CPU'sundan watt başına 2 kat daha fazla performans
    • RTX, HPC, AI ve Omniverse dahil olmak üzere tüm Nvidia yazılım yığınlarını ve platformlarına destek
    Nvidia’nın Grace CPU’su AMD ve Intel rakiplerini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Detaylarını Hot Chips 2023’te paylaşan Nvidia, Grace Superchip ile rakiplerinin çift soketli x86 çözümleri arasındaki performans karşılaştırmalarını sundu. Bunlar arasında AMD'nin en hızlı 96 çekirdek ve 192 iş parçacığı çözümü olan EPYC 9654 ve Intel'in 56 çekirdek ve 112 iş parçacığı içeren amiral gemisi Xeon Platinum 8480+ da yer alıyor. Çözümler çift soketli bir yapılandırma üzerinde çalıştığından, AMD için toplam çekirdek sayısı 192’ye ve Intel'in için ise 112’ye çıkıyor.

    Grace CPU’nun özelliklerini ise Grace Superchip yapılandırmasından biliyoruz. Buna göre Nvidia’nın çözümü 144 (çip başına 72 Arm Neoverse V2) çekirdek, 1 TB/s'ye kadar ham bant genişliği ile 960 GB'a kadar LPDDR5X belleği ve 500W’lık güç tüketimi sunuyor. Ek özellikler arasında 117 MB L3 önbellek, 58 PCIe Gen5 hattı ve TSMC 4N üretim süreci yer alıyor.

    Intel çok geride

    Nvidia’nın Grace CPU’su AMD ve Intel rakiplerini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından seçilen karşılaştırmalar geniş bir sunucu uygulamaları yelpazesini kapsıyor. Kıyaslamalara göre Grace Superchip CPU'ları AMD'nin Genoa CPU'larından %40'a kadar daha iyi performans sunarken Intel'in Sapphire Rapids CPU'larının ise oldukça önünde yer alıyor. Karşılaştırmaların çoğu Genoa ile aynı seviyedeydi ve bu bile Grace için harika çünkü bu çiplerin ikisi 640W (EPYC 9654 - 320 Watt) toplam TDP'ye sahipken Grace Superchip 500W ile çalışıyor.

    Bununla birlikte, çözümler gerçek bir büyük ölçekli veri merkezi uygulamasıyla karşılaştırıldığında daha da ilginç hale geliyor. Gösterilen bir 5 MW Veri Merkezi iş hacmi kıyaslaması, Nvidia’nın Grace Superchip'lerinin aynı kıyaslamalarda büyük ölçüde verimli olmasının yanı sıra 2,5 kata kadar daha fazla performans sunabildiğini gösteriyor. Bu iş yüklerine yatırım yapan veri merkezi ve sunucu müşterileri için Grace CPU'lar, tıpkı Nvidia’nın Tensor Core GPU'larının HPC ve AI alanını domine ettiği gibi büyük bir oyun değiştirici olabilir. Ve son olarak bu karşılaştırmaların Nvidia tarafından yapıldığını da belirtelim.

    Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/2023/08/29/hot-chips-dally-research/ https://wccftech.com/nvidia-grace-cpu-up-to-2x-performance-amd-genoa-intel-sapphire-rapids-x86-at-same-power/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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