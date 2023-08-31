Nvidia’nın Grace CPU’su AMD ve Intel rakiplerini ikiye katladı

Nvidia’nın Grace CPU'su rakip tanımıyor
Arm Neoverse N2 çekirdeklerinden güç alan Grace CPU, Nvidia’nın hem CPU+CPU hem de CPU+GPU versiyonları bulunan Superchip'lerinde kullanılacak. Firma geçtiğimi aylarda dünyanın en hızlı HBM3e belleğine sahip olan GH200 GPU’sunu sergilemiş ve Grace Hopper Superchip çözümünde konumlandırmıştı. Bu platformun bir diğer ayağı da adından anlaşılacağı üzere Grace CPU olacak.
Grace’in öne çıkan bazı özellikleri ise şu şekilde:
- HPC ve bulut bilişim için yüksek performanslı CPU
- 144'e kadar Arm v9 CPU çekirdeği ile süper çip tasarımı
- Dünyanın ilk ECC bellekli LPDDR5x'i ve 1TB/s toplam bant genişliği
- 900 GB/s uyumlu arayüz, PCIe Gen 5'ten 7 kat daha hızlı
- DIMM tabanlı çözümlerin 2 katı paketleme yoğunluğu
- Günümüzün lider CPU'sundan watt başına 2 kat daha fazla performans
- RTX, HPC, AI ve Omniverse dahil olmak üzere tüm Nvidia yazılım yığınlarını ve platformlarına destek
Grace CPU’nun özelliklerini ise Grace Superchip yapılandırmasından biliyoruz. Buna göre Nvidia’nın çözümü 144 (çip başına 72 Arm Neoverse V2) çekirdek, 1 TB/s'ye kadar ham bant genişliği ile 960 GB'a kadar LPDDR5X belleği ve 500W’lık güç tüketimi sunuyor. Ek özellikler arasında 117 MB L3 önbellek, 58 PCIe Gen5 hattı ve TSMC 4N üretim süreci yer alıyor.
Intel çok geride
Bununla birlikte, çözümler gerçek bir büyük ölçekli veri merkezi uygulamasıyla karşılaştırıldığında daha da ilginç hale geliyor. Gösterilen bir 5 MW Veri Merkezi iş hacmi kıyaslaması, Nvidia’nın Grace Superchip'lerinin aynı kıyaslamalarda büyük ölçüde verimli olmasının yanı sıra 2,5 kata kadar daha fazla performans sunabildiğini gösteriyor. Bu iş yüklerine yatırım yapan veri merkezi ve sunucu müşterileri için Grace CPU'lar, tıpkı Nvidia’nın Tensor Core GPU'larının HPC ve AI alanını domine ettiği gibi büyük bir oyun değiştirici olabilir. Ve son olarak bu karşılaştırmaların Nvidia tarafından yapıldığını da belirtelim.Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/2023/08/29/hot-chips-dally-research/ https://wccftech.com/nvidia-grace-cpu-up-to-2x-performance-amd-genoa-intel-sapphire-rapids-x86-at-same-power/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.