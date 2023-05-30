Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı: Trilyonerler kulübüne katılan ilk çip üreticisi

Tam Boyutta Gör Nvidia hisseleri, sansasyonel ChatGPT gibi sohbet robotlarının popülerliği ve yapay zeka yongalarına olan talebin patlama yapmasının ardından yükseldi. Reuters'in haberine göre şirket "trilyonerler kulübüne" katılan ilk çip üreticisi oldu.

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Değerleri 1 trilyon doların üzerinde olan diğer bilişim şirketleri arasında Apple, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Amazon gibi devler yer alıyor. Haberimizin yayına hazırlandığı saatlerde Nvidia hisseleri Nasdaq borsasında %5.24 artışla 409.86 dolardan işlem görüyor.Piyasa değeri ise 1.02 trilyon dolar.

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Gelir beklentilerini yükseltti

Nvidia, özellikle büyüyen yapay zeka pazarı sayesinde ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 11 milyar dolara yükseltmişti. Bu, Wall Street'in 7.15 milyar dolarlık tahmininden %50 daha fazla.

Nvidia, yapay zeka modellerinin eğitimine yönelik en büyük çip ve grafik işlemcisi üreticilerinden biri konumunda. CNBC'nin raporlarına göre, analistler şirketin yapay zeka çip pazarının %95'inden fazlasını elinde bulundurduğunu tahmin ediyor.

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Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı