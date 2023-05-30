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    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı: Trilyonerler kulübüne katılan ilk çip üreticisi

    Ve beklenen oldu. Nvidia'nın piyasa değeri yapay zeka patlamasının ardından 1 trilyon doları geçti. Şirket  "trilyonerler kulübüne" katılan ilk çip üreticisi oldu.
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    Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Nvidia hisseleri, sansasyonel ChatGPT gibi sohbet robotlarının popülerliği ve yapay zeka yongalarına olan talebin patlama yapmasının ardından yükseldi. Reuters'in haberine göre şirket "trilyonerler kulübüne" katılan ilk çip üreticisi oldu.

    Değerleri 1 trilyon doların üzerinde olan diğer bilişim şirketleri arasında Apple, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Amazon gibi devler yer alıyor. Haberimizin yayına hazırlandığı saatlerde Nvidia hisseleri Nasdaq borsasında %5.24 artışla 409.86 dolardan işlem görüyor.Piyasa değeri ise 1.02 trilyon dolar.

    Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör

    Gelir beklentilerini yükseltti

    Nvidia, özellikle büyüyen yapay zeka pazarı sayesinde ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 11 milyar dolara yükseltmişti. Bu, Wall Street'in 7.15 milyar dolarlık tahmininden %50 daha fazla.

    Nvidia, yapay zeka modellerinin eğitimine yönelik en büyük çip ve grafik işlemcisi üreticilerinden biri konumunda. CNBC'nin raporlarına göre, analistler şirketin yapay zeka çip pazarının %95'inden fazlasını elinde bulundurduğunu tahmin ediyor.

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