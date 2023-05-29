Nvidia, oyunlarda yapay zekalı NPC’lerin nasıl olacağını gösterdi!

NPC'lerin geleceği
Nvidia Omniverse'ü temel alan ACE for Games, konuşma, sohbet ve karakter animasyonu için firmanın büyük dil modellerini (LLM'ler) dağıtmaya yönelik NeMo araçlarını, Riva konuşmadan metne ve metinden konuşmaya gibi araçları içeriyor. Nvidia, paketin içerisinde bulunan araçlar sayesinde geliştiricilerin ihtiyaç duydukları bileşenlere ulaşabileceğinin altını çiziyor. Öte yandan Kairos adı verilen demoda oyuncular bir ramen dükkanının işletmecisi olan Jin ile etkileşime giriyor. Kendisi bir NPC olmasına rağmen Jin, doğal dille sorulan sorulara gerçekçi ve hikayenin arka planıyla tutarlı yanıtlar veriyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/28/23740908/nvidia-ace-demo-voice-ai-npc-game-characters https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2023/NVIDIA-ACE-for-Games-Sparks-Life-Into-Virtual-CharactersWith-Generative-AI/default.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)