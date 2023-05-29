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    Nvidia, oyunlarda yapay zekalı NPC’lerin nasıl olacağını gösterdi!

    Computex 2023 kapsamında Nvidia, yapay zeka destekli doğal dil etkileşimleri aracılığıyla NPC’leri adeta canlandırıyor. Firma bunun için yeni Avatar Cloud Engine (ACE) for Games'i duyurdu.
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    i Avatar Cloud Engine for Games Tam Boyutta Gör
    Taipei'deki Computex 2023'te Nvidia CEO'su Jensen Huang, oyun ve yapay zekanın kesişmesinin nasıl bir şey olabileceğine dair konsept bir demo gösterdi. Nvidia, duyurduğu Avatar Cloud Engine (ACE) for Games ile birlikte oyunlardaki NPC’lere özel bir yapay zeka eklemeyi hedefliyor.

    NPC'lerin geleceği

    Nvidia, oyunlarda yapay zekalı NPC’lerin nasıl olacağını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yayınladığı videoda oyunu oynayan kişinin gerçek kendi sesiyle NPC ile iletişim kurduğu görülüyor. Videodaki NPC barmen ise sizinle doğal bir diyaloğa giriyor. Nvidia bunu "oyunların geleceğine bir bakış" olarak adlandırıyor.

    Nvidia Omniverse'ü temel alan ACE for Games, konuşma, sohbet ve karakter animasyonu için firmanın büyük dil modellerini (LLM'ler) dağıtmaya yönelik NeMo araçlarını, Riva konuşmadan metne ve metinden konuşmaya gibi araçları içeriyor. Nvidia, paketin içerisinde bulunan araçlar sayesinde geliştiricilerin ihtiyaç duydukları bileşenlere ulaşabileceğinin altını çiziyor. Öte yandan Kairos adı verilen demoda oyuncular bir ramen dükkanının işletmecisi olan Jin ile etkileşime giriyor. Kendisi bir NPC olmasına rağmen Jin, doğal dille sorulan sorulara gerçekçi ve hikayenin arka planıyla tutarlı yanıtlar veriyor.

    Nvidia, oyunlarda yapay zekalı NPC’lerin nasıl olacağını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Ace araç setinin bir parçası olan ve 3D karakterin yüz animasyonunu seslendirme sanatçısının konuşmasıyla eşleştiren "Omniverse Audio2Face" teknolojisi S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl ve Fort Solis’te kullanılacak. Geliştiricilerim bu yapay zekayla dolu olan paketin tamamını benimseyip benimsemeyeceği belli değil ancak artık NPC’lerin yaşıyormuş gibi davranmasına çok az kaldı diyebiliriz. En yeni ışın izleme özellikleri ve Nvidia DLSS kullanılarak Unreal Engine 5'te işlenen demoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/28/23740908/nvidia-ace-demo-voice-ai-npc-game-characters https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2023/NVIDIA-ACE-for-Games-Sparks-Life-Into-Virtual-CharactersWith-Generative-AI/default.aspx
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

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