Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ufukta göründü: Yakında geliyor

    AMD'nin tek tıkla performans artışı sunacak yeni teknolojisi HYPER-RX çok yakında geliyor. Merakla beklenen teknolojinin çıkış tarihi nihayet açıklandı. İşte detaylar
    2
    Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ufukta göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    CES 2023 etkinliği kapsamında AMD, heyecan verici duyurularda bulunmaya devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce XDNA yapay zeka moturunu tanıtan kırmızı ekip, şimdi de Nvidia Reflex teknolojisinin rakibi HYPR-RX'in çıkış tarihini paylaştı. Peki Radeon ekran kartı sürücülerine dahil olacak teknoloji neler sunuyor? İşte detaylar

    Yüzde 85'e kadar performans artışı sunacak

    Computex 2023 kapsamında yapılan duyuruda AMD, HYPR-RX'in 2023'ün ilk yarısında piyasaya çıkacağını söyledi. Bu haber, yeni teknolojinin bu ayın sonlarında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Daha önce AMD, Ryzen 9 7900X/DDR5-5200 tabanlı bir sistemde test edilen HYPR-RX'in 90 FPS'den 166 FPS'e kadar artış sunacağını belirtti. Gecikme sürelerinde ise 3 kata kadar düşüş söz konusu. 

    Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR)Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.

    Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ufukta göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sürücü tabanlı Radeon Süper Çözünürlük (RSR) algoritmasının daha eski FSR 1.0 teknolojisini temel aldığını belirtelim. Yani herhangi bir oyun entegrasyonuna ihtiyaç duymuyor. Ancak bu durum oyundan ziyade kullanıcı kullanıcı arayüzü gibi konularda olumsuz senaryolara yol açabilir. Dolayısıyla bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu gagasını kafese takıyor telefon görüşmesinin konferans olduğu nasıl anlaşılır solo fırın tavsiye en iyi mil kartı raboom valiz yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız