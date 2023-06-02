Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ufukta göründü: Yakında geliyor

Yüzde 85'e kadar performans artışı sunacak
Computex 2023 kapsamında yapılan duyuruda AMD, HYPR-RX'in 2023'ün ilk yarısında piyasaya çıkacağını söyledi. Bu haber, yeni teknolojinin bu ayın sonlarında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Daha önce AMD, Ryzen 9 7900X/DDR5-5200 tabanlı bir sistemde test edilen HYPR-RX'in 90 FPS'den 166 FPS'e kadar artış sunacağını belirtti. Gecikme sürelerinde ise 3 kata kadar düşüş söz konusu.
Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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