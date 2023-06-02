Nvidia Reflex rakibi AMD HYPR-RX ufukta göründü: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör CES 2023 etkinliği kapsamında AMD, heyecan verici duyurularda bulunmaya devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce XDNA yapay zeka moturunu tanıtan kırmızı ekip, şimdi de Nvidia Reflex teknolojisinin rakibi HYPR-RX'in çıkış tarihini paylaştı. Peki Radeon ekran kartı sürücülerine dahil olacak teknoloji neler sunuyor? İşte detaylar

Yüzde 85'e kadar performans artışı sunacak

Computex 2023 kapsamında yapılan duyuruda AMD, HYPR-RX'in 2023'ün ilk yarısında piyasaya çıkacağını söyledi. Bu haber, yeni teknolojinin bu ayın sonlarında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Daha önce AMD, Ryzen 9 7900X/DDR5-5200 tabanlı bir sistemde test edilen HYPR-RX'in 90 FPS'den 166 FPS'e kadar artış sunacağını belirtti. Gecikme sürelerinde ise 3 kata kadar düşüş söz konusu.

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Bilmeyenler için AMD HYPR-RX, Radeon Süper Çözünürlük (RSR), Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerini birleştiren tek tıkla performans artırma teknolojisi olacak. Bu özellikler halihazırda Radeon sürücülerinde mevcut olsa da, AMD'ye göre HYPR-RX önceden ayarlanmış profiller arasına konumlandırılacak ve kullanıcılar oyunlar için hangi profilin kendisine en uygun olduğunu seçebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sürücü tabanlı Radeon Süper Çözünürlük (RSR) algoritmasının daha eski FSR 1.0 teknolojisini temel aldığını belirtelim. Yani herhangi bir oyun entegrasyonuna ihtiyaç duymuyor. Ancak bu durum oyundan ziyade kullanıcı kullanıcı arayüzü gibi konularda olumsuz senaryolara yol açabilir. Dolayısıyla bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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