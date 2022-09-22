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    NVIDIA CEO'su: Ekran kartı fiyatlarının düşeceği fikri geçmişte kaldı

    NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartları fiyatları ile gündemde. CEO'nun açıklamasına bakılırsa, üst seviye ekran kartları için bu fiyatlandırmaya alışmamız gerekiyor.
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    Nvidia RTX 4090 fiyat

    NVIDIA, geçtiğimiz günlerde yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıttı. CEO’nun açıklamasına göre, Nvidia GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 4080 ekran kartı fiyatları normal seviyelerde ve ucuzlamayacak.

    Nvidia CEO'su: Bu fiyatlara alışın

    NVIDIA’nın yeni ekran kartları GeForce RTX 4090 ve RTX 480 özelliklerinden çok fiyatıyla konuşuluyor. GeForce RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 480 16GB Türkiye fiyatları inanılmaz seviyelerde ancak yeni ekran kartı fiyatları Amerika’da da tepki çekti. Şu an Nvidia’nın en güçlü ekran kartı olan RTX 4090’ın yurt dışı fiyatı 1600 dolar. Şu an en güçlü ekran kartını isteyen herkesin kafasında aynı soru var: Nvidia ekran kartı fiyatları ucuzlayacak mı? Kullanıcılar, yeni Nvidia ekran kartı fiyatlarını çok yüksek bulurken CEO, alışılması gereken bir durum olduğunu söylüyor.

    Ekran kartı fiyatları ucuzlamayacak

    CEO Jensen Huang, medya ile gerçekleştirdiği soru cevap oturumu sırasında RTX 40 serisi ekran kartı fiyatlandırmasına ilişkin açıklamada bulundu. CEO’nun sözlerine bakılırsa, ekran kartı fiyatları düşmeyecek, bu beklentiler geçmişte kaldı.

    Nvidia sözcüsü: RTX 3080 hala çok güçlü bir kart

    Nvidia’nın başındaki isim, ekran kartı fiyatlarının yükselmesini bileşenlerin artan maliyetlerine ve ek gücün yavaşlamasına bağlıyor. Nvidia, fiyat noktasına ve genel iyileştirmelere odaklanıyor. Nvidia, en azından yurt dışında ekran kart fiyatlarını nesiller arası çok yükseltmiyor, hemen hemen aynı seviyede tutuyor ancak performans noktasında muazzam geliştirmeler söz konusu. Yeni ekran kartları tanıtıldığında elindekinin eskidiğini düşünen kullanıcılara hitaben Nvidia sözcüsü, “3080 ekran kartı hala çok değerli, uzun süre de geçerliliğini koruyacak” diyor.

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    makine26 2 gün önce

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    Nvidia RTX 4090, nvidia rtx 40 ve
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