Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı

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Nvidia’nın isimlendirme konusunda değişikliğe gittiği ve Ampere mimarisi ile birlikte A takısını kullandığı Quadro profesyonel ekran kartı hızlandırıcıları en güçlü üyesine kavuştu. RTX A6000 hızlandırıcısı RTX 3090’ı geride bırakıyor.

Nvidia RTX A6000 özellikleri ve fiyatı

Nvidia RTX A6000 hızlandırıcısı GA102 grafik çekirdeğini temel alıyor. Toplamda 10752 CUDA çekirdeğine ulaşırken tekli hassasiyet performansı ise 38.7 TFLOPS ile GeForce RTX 3090 ekran kartını bir miktar geride bırakıyor.

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48GB grafik belleği ise GDDR6 teknolojisini kullanıyor. Nvidia’nın kapasite yoğunluğu biraz daha kısıtlı olduğu için GDDR6X tercih etmediği ifade ediliyor. Klasik bir fanlı soğutucu yanında NVLink ile iki kartı birbirine bağlayabiliyorsunuz.

1GB-48GB arasında arasında farklı grafik belleği sanallaştırmasını destekleyen kartın 300W ısıl tasarım gücü mevcut. PCI Express Gen 4 x 16 bağlantısı kullanan kart 2 slot yer kaplıyor.

Güçlü Ampere mimarisi için oyuncu tarafındaki ekran kartlarını istemeyen profesyoneller için Nvidia RTX A6000 hızlandırıcısı iyi bir alternatif olacak. Nvidia RTX A6000 için 5500$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/276008/nvidia-announces-rtx-a6000-48-gb-professional-graphics-card-accelerators

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