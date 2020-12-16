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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı

    Güçlü Ampere mimarisi için oyuncu ekran kartlarını tercih etmek istemeyen profesyonellere yönelik olarak Nvidia RTX A6000 48GB hızlandırıcısı piyasaya çıkıyor.
    5 gün
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı
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    Nvidia’nın isimlendirme konusunda değişikliğe gittiği ve Ampere mimarisi ile birlikte A takısını kullandığı Quadro profesyonel ekran kartı hızlandırıcıları en güçlü üyesine kavuştu. RTX A6000 hızlandırıcısı RTX 3090’ı geride bırakıyor.

    Nvidia RTX A6000 özellikleri ve fiyatı

    Nvidia RTX A6000 hızlandırıcısı GA102 grafik çekirdeğini temel alıyor. Toplamda 10752 CUDA çekirdeğine ulaşırken tekli hassasiyet performansı ise 38.7 TFLOPS ile GeForce RTX 3090 ekran kartını bir miktar geride bırakıyor.

    Ayrıca Bkz. "KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı"

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    48GB grafik belleği ise GDDR6 teknolojisini kullanıyor. Nvidia’nın kapasite yoğunluğu biraz daha kısıtlı olduğu için GDDR6X tercih etmediği ifade ediliyor. Klasik bir fanlı soğutucu yanında NVLink ile iki kartı birbirine bağlayabiliyorsunuz.

    1GB-48GB arasında arasında farklı grafik belleği sanallaştırmasını destekleyen kartın 300W ısıl tasarım gücü mevcut. PCI Express Gen 4 x 16 bağlantısı kullanan kart 2 slot yer kaplıyor.

    Güçlü Ampere mimarisi için oyuncu tarafındaki ekran kartlarını istemeyen profesyoneller için Nvidia RTX A6000 hızlandırıcısı iyi bir alternatif olacak. Nvidia RTX A6000 için 5500$ fiyat etiketi belirlenmiş.

     

     



    https://www.techpowerup.com/276008/nvidia-announces-rtx-a6000-48-gb-professional-graphics-card-accelerators Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    beyler yeni bir ekran kartı üretiyorum mühendislik çizimler herşey tamam model adı GFX100 ve 3090'dan kabaca %50 daha performanslı ve RTX2080ti lansman fiyatına fakat ufak bir sorun var şuanda pek üretemiyorum fabrikalarda elektrikler bi gitti geldi ana şalter yanmış onu tamir edecekler bitsin seri üretime geçeceğiz şuan stok sıkıntısı olabilir karaborsada 2-3 katına tokatlanırsanız bizden değil biz çok masumuz. olmayan mamülün olmayan hype'ı
    beyler yeni bir ekran kartı üretiyorum mühendislik çizimler herşey tamam model adı GFX100 ve 3090'dan kabaca %50 daha performanslı ve RTX2080ti lansman fiyatına...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    abi gta vice city kaldırır mı
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kart için 5500 dolar bekletiyorum kenarda. vuücumda organ kalmadı
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    beyler yeni bir ekran kartı üretiyorum mühendislik çizimler herşey tamam model adı GFX100 ve 3090'dan kabaca %50 daha performanslı ve RTX2080ti lansman fiyatına fakat ufak bir sorun var şuanda pek üretemiyorum fabrikalarda elektrikler bi gitti geldi ana şalter yanmış onu tamir edecekler bitsin seri üretime geçeceğiz şuan stok sıkıntısı olabilir karaborsada 2-3 katına tokatlanırsanız bizden değil biz çok masumuz. olmayan mamülün olmayan hype'ı
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    BuBBa123 (özer özer) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    3060 ti fiyatina a6000 mi aliyor yani şimdi adamlar...
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