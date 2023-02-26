Tam Boyutta Gör İşlemci pazarında yaşanan rekabet yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. Son yıllarda akıllı telefonlara olan ilginin artması, Apple, Qualcomm ve MediaTek'in dahil olduğu mobil işlemci pazarını da etkilemiş durumda. Üreticilerin bu alanda yatırımları sürerken, Nvidia ve MediaTek mobil işlemciler için yeni bir ortaklığa imza atabilir. İşte detaylar

MediaTek işlemciler Nvidia'nın imzasını taşıyabilir

DigiTimes'ın haberine göre, 2024’den önce piyasaya sürülecek yeni nesil MediaTek işlemcilerde Nvidia'nın güncel grafik mimarilerinden esintiler görebiliriz. Peki bu grafik birimi ne kadar performans sunacak? Geçmişte karşımıza çıkan Nvidia Tegra yongalarını düşünürsek bunun cevabını vermek için biraz erken diyebiliriz.

Bilindiği üzere MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 9200, Qualcomm'un güncel Snapdragon çözümlerine ayak uydurmakta zorlandı. Bu noktada Nvidia ile yapılacak yeni bir iş birliği, özellikle yapay zeka ve grafik tarafında MediaTek'e büyük fayda sağlayabilir. Nitekim Nvidia Ada Lovelace mimarisini mobil işlemcilerde görmek gerçekten ilginç olurdu.

Geçtiğimiz yıllarda MediaTek ve Nvidia, Chromebook'lar için tasarlanmış bazı Arm tabanlı CPU'ları Nvidia'nın ışın izleme özellikli GPU'ları ile birleştiren yeni bir ortaklığa imza atmıştı. Bunu göz önünde tutarak yeni haberin gerçeklik payı taşıdığını belirtelim.

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MediaTek, yeni sızıntıları henüz doğrulamadı. Ancak doğrulandığı takdirde yıllardır Qualcomm tarafında duyduğumuz ancak pek göremediğimiz konsol kalitesinde grafikleri görme imkânımız olabilir. Öte yandan bu gelişmeleri görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Nvidia RTX imzalı MediaTek işlemciler için yeşil ışık