Nvidia RTX imzalı MediaTek işlemciler için yeşil ışık

MediaTek işlemciler Nvidia'nın imzasını taşıyabilir
DigiTimes'ın haberine göre, 2024’den önce piyasaya sürülecek yeni nesil MediaTek işlemcilerde Nvidia'nın güncel grafik mimarilerinden esintiler görebiliriz. Peki bu grafik birimi ne kadar performans sunacak? Geçmişte karşımıza çıkan Nvidia Tegra yongalarını düşünürsek bunun cevabını vermek için biraz erken diyebiliriz.
Bilindiği üzere MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 9200, Qualcomm'un güncel Snapdragon çözümlerine ayak uydurmakta zorlandı. Bu noktada Nvidia ile yapılacak yeni bir iş birliği, özellikle yapay zeka ve grafik tarafında MediaTek'e büyük fayda sağlayabilir. Nitekim Nvidia Ada Lovelace mimarisini mobil işlemcilerde görmek gerçekten ilginç olurdu.
Geçtiğimiz yıllarda MediaTek ve Nvidia, Chromebook'lar için tasarlanmış bazı Arm tabanlı CPU'ları Nvidia'nın ışın izleme özellikli GPU'ları ile birleştiren yeni bir ortaklığa imza atmıştı. Bunu göz önünde tutarak yeni haberin gerçeklik payı taşıdığını belirtelim.
MediaTek, yeni sızıntıları henüz doğrulamadı. Ancak doğrulandığı takdirde yıllardır Qualcomm tarafında duyduğumuz ancak pek göremediğimiz konsol kalitesinde grafikleri görme imkânımız olabilir. Öte yandan bu gelişmeleri görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.