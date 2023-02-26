Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX imzalı MediaTek işlemciler için yeşil ışık

    Nvidia ve MediaTek, mobil işlemciler için yeni bir ortaklığa imza atabilir. Sektöre yakın kaynaklar, ışın izleme özellikli ilk yonga setinin 2024'den önce geleceğini söylüyor.
    Oy Ver
    Nvidia RTX imzalı MediaTek işlemciler için yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    İşlemci pazarında yaşanan rekabet yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. Son yıllarda akıllı telefonlara olan ilginin artması, Apple, Qualcomm ve MediaTek'in dahil olduğu mobil işlemci pazarını da etkilemiş durumda. Üreticilerin bu alanda yatırımları sürerken, Nvidia ve MediaTek mobil işlemciler için yeni bir ortaklığa imza atabilir. İşte detaylar

    MediaTek işlemciler Nvidia'nın imzasını taşıyabilir

    DigiTimes'ın haberine göre, 2024’den önce piyasaya sürülecek yeni nesil MediaTek işlemcilerde Nvidia'nın güncel grafik mimarilerinden esintiler görebiliriz. Peki bu grafik birimi ne kadar performans sunacak? Geçmişte karşımıza çıkan Nvidia Tegra yongalarını düşünürsek bunun cevabını vermek için biraz erken diyebiliriz.

    Bilindiği üzere MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 9200, Qualcomm'un güncel Snapdragon çözümlerine ayak uydurmakta zorlandı. Bu noktada Nvidia ile yapılacak yeni bir iş birliği, özellikle yapay zeka ve grafik tarafında MediaTek'e büyük fayda sağlayabilir. Nitekim Nvidia Ada Lovelace mimarisini mobil işlemcilerde görmek gerçekten ilginç olurdu.

    Geçtiğimiz yıllarda MediaTek ve Nvidia, Chromebook'lar için tasarlanmış bazı Arm tabanlı CPU'ları Nvidia'nın ışın izleme özellikli GPU'ları ile birleştiren yeni bir ortaklığa imza atmıştı. Bunu göz önünde tutarak yeni haberin gerçeklik payı taşıdığını belirtelim.

    MediaTek, yeni sızıntıları henüz doğrulamadı. Ancak doğrulandığı takdirde yıllardır Qualcomm tarafında duyduğumuz ancak pek göremediğimiz konsol kalitesinde grafikleri görme imkânımız olabilir. Öte yandan bu gelişmeleri görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 19 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dfs bilgisayar güvenilir mi direksiyon körüğü yırtılırsa ne olur telefonla konuşurken parazit sesi almanya ekran kartı fiyatları araç altı pütür zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız