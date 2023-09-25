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    Nvidia, şimdiden DLSS 10 hayali kuruyor: Eksiksiz bir nöral işleme sistemi

    Nvidia, görüşüne göre DLSS’i ana odağına almakta kararlı. Zira firma şimdiden DLSS 10 öngörülerinde bulunuyor ve DLSS 10'un tüm render görevlerini devralacağını düşünüyor.
    Nvidia, şimdiden devrimsel bir DLSS 10 hayali kuruyor Tam Boyutta Gör
    DLSS 3.5'in gelişi, Cyberpunk 2077'nin 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty genişleme paketinde gerçekten dev geliştirmeler oyunların geleceğini daha da belirginleştirdi. Yeni yapay zeka destekli Yeniden Işın Yapılandırma (Ray Reconstruction) teknolojisi ile artık DLSS'in bazı sahnelerde doğal çözünürlükten fark edilir derecede üstün görüntü kalitesi sunabileceği bir noktadayız. Öte yandan Nvidia, şimdiden DLSS 10.0 ve yapabileceklerinin hayalini kurmaya başlamış durumda.

    Nvidia DLSS'i oyunların geleceği olarak görüyor

    DLSS 3.5 çok daha az gürültülü bir görüntü sunuyor, yansıma kalitesini artırıyor, gölgelerde ve ortam aydınlatmasında daha net ayrıntılar ve daha iyi RT aydınlatma efektleri sağlıyor. Bununla birlikte Nvidia Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırmaları Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, DLSS'nin geleceği hakkında bazı çıkarımlarda bulundu. Catanzaro, DLSS 10'un oyun motoruyla arayüz oluşturan tam nöral işleme sistemi olacağını düşünüyor. Elbette bu, öngörüden fazlası değil ancak vizyon açısından önemli.

    Peki eksiksiz nöral işleme sistemi nedir? Bugün Nvidia DLSS’in bir parçası olan Kare Oluşturma, Yeniden Işın Yapılandırma, diğer işleme araçları ve teknolojileri gibi, eksiksiz bir sistem de yapay zekanın ekranda gördüğünüz her şeyle ilgilenmesi ve bunları sunması anlamına geliyor.

    Bryan Catanzaro, şirketin 2018'de paylaştığı bir sürüş demosunu vurguluyor. Videoda oyun motoru, nesnelerin nerede bulunduğu ve neler oldukları gibi bilgileri üretirken bu bilgiler daha sonra işleme sürecinin her bölümünü yöneten bir sinir ağına aktarılıyordu. Catanzaro, bu videoyu temel alarak şu ifadeleri kullanıyor: "Bunu 2018'de gerçek zamanlı olarak çalıştırmak vizyoner bir şeydi. Elde ettiğimiz görüntü kalitesi kesinlikle Cyberpunk 2077'ye yakın bir şey değildi ama bence uzun vadede ekran kartı endüstrisi bu yöne doğru gidiyor."

    Sonuç, yapay zeka sayesinde 3D ortamlarda daha fazla gerçekçilik ve ayrıntı olabilir; tüm bir sahne yalnızca tek bir girdiden oluşturulabilir. Catanzaro, yapay zekanın sanatçılar, yazarlar ve tasarımcılar için birlikte çalışabilecekleri ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak bir başka araç olduğunu belirtiyor. DLSS 10'a gelince, tıpkı DLSS 3.5'in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty'de yaptığı gibi, bir oyunu "daha sürükleyici ve daha güzel" hale getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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