Nvidia, şimdiden DLSS 10 hayali kuruyor: Eksiksiz bir nöral işleme sistemi

Tam Boyutta Gör DLSS 3.5'in gelişi, Cyberpunk 2077'nin 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty genişleme paketinde gerçekten dev geliştirmeler oyunların geleceğini daha da belirginleştirdi. Yeni yapay zeka destekli Yeniden Işın Yapılandırma (Ray Reconstruction) teknolojisi ile artık DLSS'in bazı sahnelerde doğal çözünürlükten fark edilir derecede üstün görüntü kalitesi sunabileceği bir noktadayız. Öte yandan Nvidia, şimdiden DLSS 10.0 ve yapabileceklerinin hayalini kurmaya başlamış durumda.

Nvidia DLSS'i oyunların geleceği olarak görüyor

DLSS 3.5 çok daha az gürültülü bir görüntü sunuyor, yansıma kalitesini artırıyor, gölgelerde ve ortam aydınlatmasında daha net ayrıntılar ve daha iyi RT aydınlatma efektleri sağlıyor. Bununla birlikte Nvidia Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırmaları Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, DLSS'nin geleceği hakkında bazı çıkarımlarda bulundu. Catanzaro, DLSS 10'un oyun motoruyla arayüz oluşturan tam nöral işleme sistemi olacağını düşünüyor. Elbette bu, öngörüden fazlası değil ancak vizyon açısından önemli.

Ekran kartlarının geleceği DLSS ve FSR üzerinde şekillenecek 4 gün önce eklendi

Peki eksiksiz nöral işleme sistemi nedir? Bugün Nvidia DLSS’in bir parçası olan Kare Oluşturma, Yeniden Işın Yapılandırma, diğer işleme araçları ve teknolojileri gibi, eksiksiz bir sistem de yapay zekanın ekranda gördüğünüz her şeyle ilgilenmesi ve bunları sunması anlamına geliyor.

Bryan Catanzaro, şirketin 2018'de paylaştığı bir sürüş demosunu vurguluyor. Videoda oyun motoru, nesnelerin nerede bulunduğu ve neler oldukları gibi bilgileri üretirken bu bilgiler daha sonra işleme sürecinin her bölümünü yöneten bir sinir ağına aktarılıyordu. Catanzaro, bu videoyu temel alarak şu ifadeleri kullanıyor: "Bunu 2018'de gerçek zamanlı olarak çalıştırmak vizyoner bir şeydi. Elde ettiğimiz görüntü kalitesi kesinlikle Cyberpunk 2077'ye yakın bir şey değildi ama bence uzun vadede ekran kartı endüstrisi bu yöne doğru gidiyor."

Sonuç, yapay zeka sayesinde 3D ortamlarda daha fazla gerçekçilik ve ayrıntı olabilir; tüm bir sahne yalnızca tek bir girdiden oluşturulabilir. Catanzaro, yapay zekanın sanatçılar, yazarlar ve tasarımcılar için birlikte çalışabilecekleri ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak bir başka araç olduğunu belirtiyor. DLSS 10'a gelince, tıpkı DLSS 3.5'in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty'de yaptığı gibi, bir oyunu "daha sürükleyici ve daha güzel" hale getirecek.

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Nvidia, şimdiden devrimsel bir DLSS 10 hayali kuruyor