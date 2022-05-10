NVIDIA Studio, konsept tasarımcı Yangtian Li'yi ağırladı

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NVIDIA Studio’nun haftalık yaratıcı içerik serisinde, öne çıkan tasarımcıların çizimleri paylaşılırken, onların yaratıcı ipuçları ve püf noktaları da sunuluyor. Ayrıca NVIDIA Studio teknolojisinin yaratıcı iş akışlarını nasıl hızlandırdığının gösterilmesi hedefleniyor. Bu hafta NVIDIA Studio, Singularity6'nın kıdemli konsept sanatçısı Yangtian Li'yi konuk ediyor. Li, Call of Duty, Magic: the Gathering ve Vainglory de dahil olmak üzere büyük video oyunu serilerinde çalışmış bir konsept tasarımcısı ve illüstratör olarak dikkat çekiyor. Eserleri ayrıca kitap illüstrasyonlarında ve dergilerde yer alıyor.

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Geçmişin Düşleri (solda) ve Elf Okçusu-Yangtian Li

Li'nin etkileyici portfolyosu, zarif ve güçlü kadınların karakter portrelerini içeriyor. Arka plan hikayeleri ve karakterlerin zarafetleri, kendi yaşam deneyimlerinden ve dünyanın değişik ülkelerine yaptığı seyahatlerden ilham alıyor.

Seattle'da yaşayan Li'nin sanatsal yolculuğu Çin'in Chengdu kentinde başladı. Memleketi, olağanüstü portresi Snake Witch'in ardındaki ilham kaynağı olma işlevini görüyor. Bu eşsiz ve kışkırtıcı eser, Çin folklorundaki kabile kara büyüsüne dayanıyor. Li, bir GeForce RTX GPU tarafından desteklenen NVIDIA Studio platformu ile bu eseri çizdi ve boyadı.

Snake Witch, Li'nin kara büyüye, kabilelerin cadı doktorlarının zehirli yaratıklar topladığı, zehir yapmak ve karanlık sanatları uygulamak için kullandığı "Gu"ya olan hayranlığının bir ürünü. Li, “Hikayelerin her zaman büyüleyici olduğunu düşündüm, bu yüzden böyle bir tasarım yapmak istedim. Yılanlar bana çekici geliyor ve bazı ilginç kompozisyonlar yaratmaya yardımcı oluyor." diyor.

Öncelikli olarak 2D'de çalıştıktan sonra Li, konsept sürecini desteklemek için 3D'ye geçiyor. “Üst düzey bir GPU'ya sahip olmak, Blender, Zbrush ve benzerlerini kullanmaya gelince süreci hızlandırmaya gerçekten yardımcı oluyor” diye devam ediyor. Bu hızlanmaların özellikle Blender Cycles 3.0'daki GPU hızlandırmalı rendering ile fark edildiğini ve MacBook Pro M1 Max veya CPU'ya kıyasla GeForce RTX dizüstü bilgisayar GPU'su ile 5 kattan fazla hızlı sonuçlar elde edildiğini söylüyor.

Snake Witch’in karakter çizimi iyi bir noktadayken Li, öznesinin yüz özelliklerini ustaca tasarlamak için Liquify (Sıvılaştırma) filtresini kullandı. Liquify, Adobe Photoshop'ta sanatçıların yaratıcı fikirleri keşfetmesine ve karmaşık ayarlamaları saniyeler içinde yapmasına yardımcı olan AI (Yapay Zekâ) destekli Neural Filtreleri gibi GPU ile hızlandırılmış 30'dan fazla özellikten biri olma özelliğini taşıyor.

Li, sürecinin renklendirme aşamasında uyarlama katmanlarını kullanıyor ve doğru renk tonunu elde etmeye çalışırken tasarıma zarar vermeyen biçimlendirmeler yapıyor. Bir biçimlendirmeden memnun kalmazsa Li, orijinal görüntüyü bozmadan onu silebiliyor. Son olarak, Li, görüntünün sağından gelen ışığı engellemek için Opasite özelliğini kullanarak aydınlatmayı ayarlıyor ve bir parça gerçeklik özelliği ekliyor.

Üretken bir ruh halinde olmak, birçok sanatçı için olduğu gibi Li için de büyük önem taşıyor ve GeForce RTX GPU'su, fikirlerin daha hızlı ve daha doğal bir şekilde hayata geçtiği bu büyülü yaratıcı alanda daha fazla zaman kazanmasına imkân tanıyor. Li, Studio çalışmasında, Snake Witch'i nasıl yarattığını detaylarıyla gösteriyor. Üç parçadan oluşan video serisi, ilk tasarım, renk ve detay optimizasyonu ile son rötuş süreçlerini içeriyor.

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NVIDIA Studio, konsept tasarımcı Yangtian Li'yi ağırladı