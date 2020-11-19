Nvidia üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti

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Grafik teknolojilerine yatırımlarını sürekli arttıran Nvidia; bunun karşılığını almaya devam ediyor. Firma yılın üçüncü çeyreğinde rekor gelirlere ulaşmayı başardı. En büyük katkı ise oyunculuk bölümünden geldi.

Rekor gelir kaydı

Nvidia tarafından açıklanan yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre 4.72 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 57 artış yaşandı. Faaliyet karı da yine yüzde 51 artışla 1.4 milyar dolar civarında gerçekleşti.

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İlginç olan ise gelirlere en büyük katkıyı 2.27 milyar dolar ile oyunculuk bölümünün yapması zira RTX 3000 serisi ekran kartları bu döneme yetişmemişti. Gerek RTX 2000 ve GTX 1000 serisi ekran kartlarının satışı gerekse de Nvidia ekran kartlı dizüstü bilgisayarların satışı üçüncü çeyrekte büyük bir yükseliş yaşadı.

Veri merkezi bölümü de 1.9 milyar dolar gelir ile yıl bazında yüzde 162 artış elde etti. Özellikle Nvidia A100 hızlandırıcısı ve DGX SuperPOD hızlandırıcı sistemleri kurumsal tarafta önemli satış rakamları elde etti.

Yılın dördüncü çeyreği için Nvidia beklentilerini yükseltmiş durumda. Özellikle RTX 3000 serisinin satışlarının bu döneme yansıyacak olması gelirleri arttıracak. Firma son çeyrekte 4.8 milyar dolar civarında gelir bekliyor.

https://www.techpowerup.com/274852/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2021

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