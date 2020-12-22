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    Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı

    SolarWinds Orion ağ trafiği yazılımını kullanan Nvidia ve Intel de sunucularında zararlı kodlar buldu. Saldırganlar herhangi bir veriye erişememiş ancak tehlikenin boyutu çok büyük.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı

    ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarının ağına sızarak mesajlaşma trafiğini ele geçiren siber saldırıdan etkilenen diğer platformlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Microsoft’un ardından Intel ve Nvidia da saldırı kurbanı.

    Saymakla bitmiyor

    Kurumsal ağlardaki veri trafiğini izlemek geliştirilen SolarWinds Orion yazılımının Mart ayındaki güncellemesine hacker grubu tarafından sızıldığı ve bu sayede güncellemeyi kuran tüm sistemlere zararlı kodlar bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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    SolarWinds ülkede oldukça popüler bir yazılım ve kurumsal veya özel 18 bin civarında müşterisi mevcut. Haliyle tüm müşteriler bu güncellemeyi kurduğu için zararlı kodlar da hepsine yayılmış durumda.

    Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un saldırıdan etkilendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Nvidia, Intel, Cisco, Belkin dahil 24 firmanın daha sunucularında zararlı kodlar bulduğu anlaşıldı. Bu firmalar kodların hemen kaldırıldığını ve herhangi bir zarara yol açmadığını belirtiyor.

    ABD üst yönetiminin Rusya’yı suçladığı bu sofistike siber saldırıda daha pek çok kurum ve kuruluşun önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. Microsoft ise tüm müşterileriyle görüşmeler yaparak saldırının etkilerini anlamaya çalışıyor.



    https://www.engadget.com/nvidia-intel-solarwinds-hack-002444049.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim bilgisayara da en fazla trojan bulaşıyor.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siber saldırganlar hep bi yolunu bulacaktır
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