Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı

ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarının ağına sızarak mesajlaşma trafiğini ele geçiren siber saldırıdan etkilenen diğer platformlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Microsoft’un ardından Intel ve Nvidia da saldırı kurbanı.

Saymakla bitmiyor

Kurumsal ağlardaki veri trafiğini izlemek geliştirilen SolarWinds Orion yazılımının Mart ayındaki güncellemesine hacker grubu tarafından sızıldığı ve bu sayede güncellemeyi kuran tüm sistemlere zararlı kodlar bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir

Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor

Ayrıca Bkz. "Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz"

SolarWinds ülkede oldukça popüler bir yazılım ve kurumsal veya özel 18 bin civarında müşterisi mevcut. Haliyle tüm müşteriler bu güncellemeyi kurduğu için zararlı kodlar da hepsine yayılmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un saldırıdan etkilendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Nvidia, Intel, Cisco, Belkin dahil 24 firmanın daha sunucularında zararlı kodlar bulduğu anlaşıldı. Bu firmalar kodların hemen kaldırıldığını ve herhangi bir zarara yol açmadığını belirtiyor.

ABD üst yönetiminin Rusya’yı suçladığı bu sofistike siber saldırıda daha pek çok kurum ve kuruluşun önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. Microsoft ise tüm müşterileriyle görüşmeler yaparak saldırının etkilerini anlamaya çalışıyor.

https://www.engadget.com/nvidia-intel-solarwinds-hack-002444049.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.