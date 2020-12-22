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    Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor

    Bir süredir TSMC’ye döneceği iddia edilen Nvidia aksine Samsung ile ortaklığını derinleştiriyor. İki firma iki kata yakın kapasite artışı için yeni bir anlaşma imzaladı.
    13 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor

    Nvidia’nın yeni Ampere mimarisi bilindiği üzere iki farklı süreç üzerine inşa edildi. Sunucu tarafındaki A100 hızlandırıcılar TSMC’nin 7nm sürecinde üretilirken RTX 3000 serisi ise biraz daha maliyet ve boş alan düşünülerek 8nm sürecinde Samsung’a emanet edildi.

    Yeni dönemde yine Samsung

    Nvidia’nın mevcut RTX 3000 serisinin ardından SUPER serisini TSMC bantlarına taşıyacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi ancak sürpriz bir şekilde Samsung ile ortaklığın derinleştirilmesi kararı alındı.

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    TSMC döküm konusunda son derece ileri seviyede ve global EUV döküm makinelerinin yarısına sahip. Hali hazırda 5nm seviyesinde döküm yapan firma 2022 yılında da 3nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor.

    Samsung ise en büyük döküm kapasitesine sahip ancak rakibi kadar üretim süreçlerinde iyi değil. Hatta zaman zaman verimlilik sıkıntıları da yaşanıyor. Bununla birlikte sektörün en hızlı sipariş teslim eden dökümcüsü konumunda.

    Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor
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    Nvidia’nın GTX 3000 serisinde yaşanan stok sıkıntısının önüne geçmek amacıyla hızlı tedarik amaçladığı ve bu açıdan Samsung ile ortaklığı derinleştirme kararı aldığı belirtiliyor. 17 Aralık itibariyle atılan imzanın 500 milyon doların üzerinde bir bedeli olduğu ifade ediliyor. Samsung anlaşma gereği Nvidia’a ayırdığı kapasiteyi iki katına çıkaracak.

    Samsung ayrıca Qualcomm için 5nm LPE üretimine başlamıştı. Yine Google, IBM, Cisco, Baidu gibi önemli firmalara döküm ortaklığı sunuyor. Yeni anlaşmalar ile birlikte Samsung’un bu yılı 14 milyar dolar döküm geliri ile kapatması bekleniyor. Firma ayrıca 7nm sonrasındaki EUV süreçleri için 8 milyar dolar daha yatırım yapacak. Bu sayede TSMC ile aradaki farkın kapanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/276248/nvidia-samsung-strengthen-strategic-chip-fabrication-partnership-in-deal Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı hamle. TSMC'de Apple'dan kalanı paylaşıyorsunuz. Samsung'da ise olay farklılaşıyor. Samsung nm ve verimde az biraz geriden geliyor görünse de haberde bahsedildiği gibi hızlı teslimat ile bu telafi oluyor görünüyor.
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