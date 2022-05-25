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    Nvidia, sıvı soğutmalı GPU’ları veri merkezlerine getiriyor

    Veri merkezleri ve sunucularda bilgisayarlar ve bileşenleri, hava tabanlı soğutma kullanıyor. Ancak Nvidia, daha verimli sıvı soğutmaya geçilmesi için adımlar atıyor. İşte sıvı soğutmalı Nvidia A100
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    Nvidia, veri merkezleri için sıvı soğutmalı GPU geliştiriyor

    Veri merkezleri ve sunucular için uzun yıllardır GPU üreten Nvidia, veri merkezlerindeki bilgisayar ve bileşenlerinin soğutulması için daha verimli yollar arıyor. Normalde veri merkezlerinde soğutma genel anlamda hava aracılığı ile yapılıyor ancak Nvidia, yeni GPU’su ile bunu değiştirmek istiyor.

    Sıvı soğutmalı Nvidia A100 tanıtıldı

    Nvidia, bu doğrultuda sıvı soğutmalı A100 ekran kartını tanıttı. Nvidia, sıvı soğutmalı A100’ün, hava soğutmalı versiyonuna göre aynı işi yaparken %30 daha az enerji harcadığını belirtti. Ayrıca sıvı soğutmalı A100, normal A100’ün aksine tek bir PCIe yuvası kullanıyor.  Sıvı soğutmalı Nvidia A100’ün yılın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

    Yapay zeka modellemelerinde kullanılan A100 GPU’su, Nvidia’nın sıvı soğutmalı çözümlere geçiş için yaptığı tek hamle olmayacak. Nvidia, gelecek yıl sıvı soğutmalı H100 Tensor ekran kartını üretmeyi düşünüyor.

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