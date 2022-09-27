Nvidia, Windows 11 oyun performansını düzeltti

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Windows 11 22H2 güncellemesi oyunlarda performans sorunlarına yol açmıştı. Kullanıcılar oyun sırasında gecikme, donma, düşük CPU kullanımı ve kararsız FPS hızları gibi can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını bildirmişlerdi.
Söz konusu hatanın Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarları etkilediği ortaya çıkınca şirket temsilcileri sorunun farkında olduklarını ve çözüm aradıklarını açıkladılar. Artık problemi gidermek için Windows 11 22H2 güncellemesini kaldırmak zorunda değilsiniz zira Nvidia'dan çözüm geldi.
50'den fazla yeni oyun için optimizasyon
Şirket oyunlarda performans sorunlarını gideren GeForce Experience 3.26 BETA güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncellemeyi bu bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Uygulamanın kararlı sürümü daha sonraki bir tarihte yayınlanacak.
GeForce Experience 3.26, performans sorunlarını düzeltmenin yanı sıra, 50'den fazla yeni oyun için optimizasyon ayarları ve GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları için 8K 60 FPS HDR ShadowPlay kayıt desteği içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum