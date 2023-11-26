Nvidia dava edildi: Ticari sırları çalmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar teknolojilerini çok sıkı bir şekilde saklayan ve zaman zaman ticari sırları çalmak suçlamasıyla bazı eski çalışanlarına dava açan Nvidia, bu kez ticari sırları çalmak suçlamasıyla dava ediliyor.

Nvidia ticari sırları çaldı mı?

Nvidia’nın bir dönem iş birliği yaptığı Fransız Valeo firması tarafından açılan davada, yonga devinin otomatik park ve sürüş sistemi ile ilgili bazı teknolojileri etik olmayan bir şekilde ele geçirdiği iddia ediliyor.

2021 yılında Nvidia ile Valeo önemli bir ihale için bir araya gelerek otomatik park ve sürüş sistemi teknolojileri geliştirmeye başladı. Nvidia bu ihaleyi kazanırken sensör donanımı ve yazılımı konusunda ise Valeo destek verdi.

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Bununla birlikte Mohammad Moniruzzaman adındaki Valeo çalışanı önemli bir pozisyon için Nvidia’ya transfer oldu. 2022 yılında Nvidia ve Valeo çalışanları arasında gerçekleşen bir Microsoft Teams görüşmesinde Mohammad Moniruzzaman, ekran paylaşımı yaparken eski şirketine ait gizli bilgilerin olduğu klasörleri yanlışlıkla gösterdi. Valeo çalışanları da hemen ekran görüntüsü alarak konuyu yönetime taşıdı.

Alman polisi tarafından Mohammad Moniruzzaman’ın evine baskın yapıldı ve dökümanlara el konuldu. Moniruzzaman’ın izinsiz bir şekilde Valeo firmasına ait 6GB boyutunda veriyi çaldığı ve Nvidia şirketine götürdüğü ortaya çıktı. Çalışan 14.400 Euro para cezasına çarptırıldı.

Nvidia o dönem Valeo’nun teknolojileriyle ilgilenmediğini ve müşterisinin menfaatlerini korumak için adımlar atacağını açıklasa da firma bunun net bir şekilde ticari sırların çalınması olarak tanımlıyor. Bu nedenle bir süre önce dava açtı. Valeo kendi teknolojileri sayesinde Nvidia’nın Ar-Ge tasarrufu yaptığını ve emek harcamadan milyonlarca dolar tasarruf yaptığını iddia ediyor.

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