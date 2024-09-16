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Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojilerinin bilgisayar grafiklerinde önemli bir trend haline geldiği aşikar. Hatta bu alanda Nvidia, AMD ve Intel'in rekabeti sürerken, PS5 Pro'nun da benzer bir çözümle tanıtıldığını gördük. Şimdi bu isimler arasından Nvidia, Goldman Sachs Teknoloji Konferansı'nda AI hakkında yepyeni açıklamalarda bulundu.

Nvidia: "Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, San Francisco'da düzenlenen teknoloji fuarında çok sayıda soruyu yanıtladı. Ancak en önemlisi, AI ve bilgisayar grafikleri oldu diyebiliriz. Öyle ki yetkili isim, artık bilgisayar grafiklerinde yapay zeka olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu süreci ise şöyle tanımlıyor:

"Bir pikseli hesaplıyoruz, diğer 32 pikseli çıkarıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ve böylece, eğer isterseniz, diğer 32 pikseli halüsinasyon olarak görüyoruz ve zamansal olarak sabit görünüyor, fotogerçekçi görünüyor ve görüntü kalitesi inanılmaz, performans inanılmaz."

Bildiğiniz gibi daha önceki grafik işleme teknikleri, her bir pikseli tek tek hesaplamaya dayanırken, yapay zeka, hesaplanan bir pikselin ardından diğerlerinin "tahmin edilmesine" olanak tanıyor. Bu, hem görüntü kalitesinde iyileşme sağlıyor hem de performans açısından büyük bir verimlilik getiriyor. Nvidia’nın geliştirdiği Frame Generation ve DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ise, bu ilerlemenin en büyük örneklerinden biri.

Ancak AI tabanlı yükseltme teknolojileri, bazı endişeleri de beraberinde getirmiş durumda. Örneğin Remnant II gibi modern oyunlar, sistem gereksinimlerinde artık DLSS gibi teknolojilerle hedeflenen performansa yer veriyor. Bu durum da düşük donanıma sahip oyuncuların deneyimini zorlaştırabilir. Keza grafik teknolojisinin giderek daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması, AI olmadan daha kötü bir deneyimle sonuçlanacak.

Tam Boyutta Gör Tabi ki Nvidia'nın bu alanda tek olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin Intel’in XeSS (Xe Super Sampling) teknolojisi, AI tabanlı yükseltme konusunda Nvidia’ya rakip olarak ortaya çıktı. XeSS, DLSS’e benzer şekilde çalışıyor ve performans artışları sağlarken, Nvidia’nın aksine çoklu grafik kartı desteği sunuyor. AMD’nin planladığı FSR 4.0 versiyonu ise tamamen yapay zeka desteğiyle gelecek.

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Dolayısıyla tüm bu çekincelere rağmen, yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojilerinin bilgisayar grafiklerinde önemli bir trend haline geldiği aşikar. Keza Microsoft’un geliştirdiği Auto Super Resolution gibi yeni teknolojiler de bu trendi destekliyor. Bu çözümlerin gelecekte neler sunacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.

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