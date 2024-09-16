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    Nvidia: "Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız"

    Jensen Huang, bilgisayar grafiklerinde yapay zeka olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını savundu. Oyuncular ise kaynak ihtiyacının giderek artacağından korkuyor.
    Nvidia: 'Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız' Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojilerinin bilgisayar grafiklerinde önemli bir trend haline geldiği aşikar. Hatta bu alanda Nvidia, AMD ve Intel'in rekabeti sürerken, PS5 Pro'nun da benzer bir çözümle tanıtıldığını gördük. Şimdi bu isimler arasından Nvidia, Goldman Sachs Teknoloji Konferansı'nda AI hakkında yepyeni açıklamalarda bulundu. 

    Nvidia: "Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız"

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, San Francisco'da düzenlenen teknoloji fuarında çok sayıda soruyu yanıtladı. Ancak en önemlisi, AI ve bilgisayar grafikleri oldu diyebiliriz. Öyle ki yetkili isim, artık bilgisayar grafiklerinde yapay zeka olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu süreci ise şöyle tanımlıyor:

    "Bir pikseli hesaplıyoruz, diğer 32 pikseli çıkarıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ve böylece, eğer isterseniz, diğer 32 pikseli halüsinasyon olarak görüyoruz ve zamansal olarak sabit görünüyor, fotogerçekçi görünüyor ve görüntü kalitesi inanılmaz, performans inanılmaz."

    Bildiğiniz gibi daha önceki grafik işleme teknikleri, her bir pikseli tek tek hesaplamaya dayanırken, yapay zeka, hesaplanan bir pikselin ardından diğerlerinin "tahmin edilmesine" olanak tanıyor. Bu, hem görüntü kalitesinde iyileşme sağlıyor hem de performans açısından büyük bir verimlilik getiriyor. Nvidia’nın geliştirdiği Frame Generation ve DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ise, bu ilerlemenin en büyük örneklerinden biri.

    Ancak AI tabanlı yükseltme teknolojileri, bazı endişeleri de beraberinde getirmiş durumda. Örneğin Remnant II gibi modern oyunlar, sistem gereksinimlerinde artık DLSS gibi teknolojilerle hedeflenen performansa yer veriyor. Bu durum da düşük donanıma sahip oyuncuların deneyimini zorlaştırabilir. Keza grafik teknolojisinin giderek daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması, AI olmadan daha kötü bir deneyimle sonuçlanacak. 

    Nvidia: 'Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız' Tam Boyutta Gör
    Tabi ki Nvidia'nın bu alanda tek olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin Intel’in XeSS (Xe Super Sampling) teknolojisi, AI tabanlı yükseltme konusunda Nvidia’ya rakip olarak ortaya çıktı. XeSS, DLSS’e benzer şekilde çalışıyor ve performans artışları sağlarken, Nvidia’nın aksine çoklu grafik kartı desteği sunuyor. AMD’nin planladığı FSR 4.0 versiyonu ise tamamen yapay zeka desteğiyle gelecek.

    Dolayısıyla tüm bu çekincelere rağmen, yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojilerinin bilgisayar grafiklerinde önemli bir trend haline geldiği aşikar. Keza Microsoft’un geliştirdiği Auto Super Resolution gibi yeni teknolojiler de bu trendi destekliyor. Bu çözümlerin gelecekte neler sunacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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