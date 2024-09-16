Nvidia: "Yapay zeka olmadan artık grafikleri yapamayız"
Nvidia CEO'su Jensen Huang, San Francisco'da düzenlenen teknoloji fuarında çok sayıda soruyu yanıtladı. Ancak en önemlisi, AI ve bilgisayar grafikleri oldu diyebiliriz. Öyle ki yetkili isim, artık bilgisayar grafiklerinde yapay zeka olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu süreci ise şöyle tanımlıyor:
"Bir pikseli hesaplıyoruz, diğer 32 pikseli çıkarıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ve böylece, eğer isterseniz, diğer 32 pikseli halüsinasyon olarak görüyoruz ve zamansal olarak sabit görünüyor, fotogerçekçi görünüyor ve görüntü kalitesi inanılmaz, performans inanılmaz."
Bildiğiniz gibi daha önceki grafik işleme teknikleri, her bir pikseli tek tek hesaplamaya dayanırken, yapay zeka, hesaplanan bir pikselin ardından diğerlerinin "tahmin edilmesine" olanak tanıyor. Bu, hem görüntü kalitesinde iyileşme sağlıyor hem de performans açısından büyük bir verimlilik getiriyor. Nvidia’nın geliştirdiği Frame Generation ve DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ise, bu ilerlemenin en büyük örneklerinden biri.
Ancak AI tabanlı yükseltme teknolojileri, bazı endişeleri de beraberinde getirmiş durumda. Örneğin Remnant II gibi modern oyunlar, sistem gereksinimlerinde artık DLSS gibi teknolojilerle hedeflenen performansa yer veriyor. Bu durum da düşük donanıma sahip oyuncuların deneyimini zorlaştırabilir. Keza grafik teknolojisinin giderek daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması, AI olmadan daha kötü bir deneyimle sonuçlanacak.
Dolayısıyla tüm bu çekincelere rağmen, yapay zeka tabanlı yükseltme teknolojilerinin bilgisayar grafiklerinde önemli bir trend haline geldiği aşikar. Keza Microsoft’un geliştirdiği Auto Super Resolution gibi yeni teknolojiler de bu trendi destekliyor. Bu çözümlerin gelecekte neler sunacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...