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    ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı

    Kahramanmaraş depremi nedeniyle çeşitli kıyılarda dalgalarda yükselme gözlemlendi. ODTÜ'nün deprem sonrası tsunami etkisi araştırmasının ön raporu açıklandı.      
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    ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı
    Kahramanmaraş merkezli olarak 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem çeşitli illerde dalga boylarının yükselmesine neden oldu. Deprem sonrası tsunami etkisi hakkında bir araştırma yapıldı. ODTÜ öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Atina Akademisi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi destekleriyle hazırlanan deprem sonrası tsunami ön raporunun sonuçları açıklandı.

    Rapora göre 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem çeşitli bölgelerde küçük genlikli tsunami olayına neden oldu. Hatay’ın Arsuz ilçesi sahilinde depremin ardından 25’inci dakikada ilk dalga görüldü. Depremden sonraki 33’üncü dakikada ise 14 santimetre ile en yüksek dalga gözlemlendi. Mersin’in Erdemli istasyonunda 48’inci dakikada 14 santimetre ile en yüksek dalga ölçüldü. KKTC’nin Gazimağusa istasyonunda 65’inci dakikada 17 santimetrelik en yüksek dalga ölçülürken, Girne istasyonunda 48’inci dakikada 10 santimetrelik en yüksek dalga ölçüldü.

    Raporda, "6 Şubat 2023 depremi sebebiyle Doğu Akdeniz'de oluşan küçük ölçekli tsunami olayının bilimsel olarak araştırılması ve oluşma mekanizmasının saptanması, bölgede gelecekte oluşabilecek olası tsunami olaylarının oluşma mekanizmalarını önceden anlamak ve hazırlıklı olmak için önemlidir. Bu olay hem karada merkez üssü olan doğrultu atımlı fay kırılması sonrası oluşan tsunami sebebiyle araştırılması gereken hem de bölgedeki erken uyarı sisteminin verimli çalışmasının test edilmesine olanak sağlayan bir olay olmuştur." ifadeleri yer aldı.

    Yapılan çalışmalar deniz tabanında meydana gelecek depremlerin nasıl dalgalar yaratacağı, nasıl yayılacağı ve dalgaların ne kadar sürede kıyıya ulaşacağı konusunda fikirler verecek. Deniz içerisinde hangi bölgelerde faylar bulunduğu tespit edilemiyor. Dalgaların hareketleri, deniz tabanındaki hareketler ve olası tsunaminin etkileri hakkında ipuçları verecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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