Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siber saldırganlar şimdi de fitness uygulamalarına dadandı

    Ödül vereceğini vadederek kullanıcılardan video reklamları izlemesini isteyen ve sayısız reklamdan sonra bile para çekimi yaptırmayan sahte uygulamalara dikkat. 
    1
    Android Tam Boyutta Gör
    Normal gibi görünen uygulamaların kodlarına reklam yazılımları enjekte ederek haksız yere kazanç sağlayan veya sisteme izinsiz erişim elde ederek fidye isteyen uygulamaların ardından şimdi kullanıcıları kandıran uygulamalara dikkat çekiliyor.

    Ödeme yapmayan ödeme garantili fitness uygulamaları

    Son dönemde özellikle kripto para tarafında ödüllü fitness uygulamaları büyük ilgi görüyor. NFT tabanlı ayakkabılardan satın aldıktan sonra bu ayakkabının özelliğine göre adımlara orantılı olarak ilgili kripto para ödülleri dağıtılıyor.

    Tespit edilen bazı uygulamalar ise kullanıcıları kandırıyor. Adım sayısına göre para ödülü vadeden uygulamalar çekim yapmak için video reklamların izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Defalarca video izlenmesine rağmen ödül verilmiyor. Yani kullanıcı dolandırılmış oluyor.

    Fitness uygulamalarından para kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Coinmarketcap üzerinden bu kripto paraların sayfalarını ve topluluklarını bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde sahte uygulamaların pençesine düşmeleri yüksek ihtimal. Google Play üzerinde 20 milyondan fazla indirilen 3 uygulamanın derhal silinmesi isteniyor.

    • Lucky Step
    • WalkingJoy 
    • Lucky Habit
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel 1 2021
    Alcatel 1 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız