Siber saldırganlar şimdi de fitness uygulamalarına dadandı

Ödeme yapmayan ödeme garantili fitness uygulamaları
Son dönemde özellikle kripto para tarafında ödüllü fitness uygulamaları büyük ilgi görüyor. NFT tabanlı ayakkabılardan satın aldıktan sonra bu ayakkabının özelliğine göre adımlara orantılı olarak ilgili kripto para ödülleri dağıtılıyor.
Tespit edilen bazı uygulamalar ise kullanıcıları kandırıyor. Adım sayısına göre para ödülü vadeden uygulamalar çekim yapmak için video reklamların izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Defalarca video izlenmesine rağmen ödül verilmiyor. Yani kullanıcı dolandırılmış oluyor.
Fitness uygulamalarından para kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Coinmarketcap üzerinden bu kripto paraların sayfalarını ve topluluklarını bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde sahte uygulamaların pençesine düşmeleri yüksek ihtimal. Google Play üzerinde 20 milyondan fazla indirilen 3 uygulamanın derhal silinmesi isteniyor.
- Lucky Step
- WalkingJoy
- Lucky Habit
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?