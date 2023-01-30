Siber saldırganlar şimdi de fitness uygulamalarına dadandı

Tam Boyutta Gör Normal gibi görünen uygulamaların kodlarına reklam yazılımları enjekte ederek haksız yere kazanç sağlayan veya sisteme izinsiz erişim elde ederek fidye isteyen uygulamaların ardından şimdi kullanıcıları kandıran uygulamalara dikkat çekiliyor.

Ödeme yapmayan ödeme garantili fitness uygulamaları

Son dönemde özellikle kripto para tarafında ödüllü fitness uygulamaları büyük ilgi görüyor. NFT tabanlı ayakkabılardan satın aldıktan sonra bu ayakkabının özelliğine göre adımlara orantılı olarak ilgili kripto para ödülleri dağıtılıyor.

Google MusicLM beste yapıyor 12 sa. önce eklendi

Tespit edilen bazı uygulamalar ise kullanıcıları kandırıyor. Adım sayısına göre para ödülü vadeden uygulamalar çekim yapmak için video reklamların izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Defalarca video izlenmesine rağmen ödül verilmiyor. Yani kullanıcı dolandırılmış oluyor.

Fitness uygulamalarından para kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Coinmarketcap üzerinden bu kripto paraların sayfalarını ve topluluklarını bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde sahte uygulamaların pençesine düşmeleri yüksek ihtimal. Google Play üzerinde 20 milyondan fazla indirilen 3 uygulamanın derhal silinmesi isteniyor.

Lucky Step

WalkingJoy

Lucky Habit

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.