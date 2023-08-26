Alan Wake 2 ertelendi

Tam Boyutta Gör 2010 yılında Xbox 360 ve PC için çıkış yapan Alan Wake, orijinal hikayesi ve gerilim içeren oynanışı ile oldukça sevilen bir yapım olmayı başarmıştı. Yapımın ardından Remedy Entertainment, oyunun spin-off yapımı Alan Wake: American Nightmare’ı 2012 yılında piyasaya sürmüştü ve ardından stüdyo, başka yapımlara yelken açmıştı. 2019 yılında yayınlanan Control’ün Alan Wake ile aynı evrende geçmesinin ardından oyuncular Alan Wake’in yeni yapımını heyecanla beklemeye başlamıştı. Beklentilerin ardından Remedy Entertainment, 2021 yılında Alan Wake 2 için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda birçok fragman ile oyuncuların karşısına çıkan yapımdan üzücü bir haber geldi.

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Alan Wake II 27 Ekim’de yayınlanacak

Gamescom 2023’te oynanış fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, maalesef 10 gün ertelendi. Remedy Entertainment, oyuncuların favori oyunlarını daha rahat oynaması için yapımı ertelediğini belirtti. 17 Ekim’den 27 Ekim’e çekilen oyun, böylece Marvel’s Spider-Man 2 ve Super Mario Bros. Wonder ile aynı hafta çıkmayacak.

Ayrıca Remedy, Alan Wake’in 10 gün ertelemesi ile yapımı Cadılar Bayramı’na yakın bir tarihte piyasaya sürmüş olacak. Alan Wake II; Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Northlight Engine ile geliştirilen yapım muhtemelen bu jenerasyonun en başarılı görsellerini sunan yapımlardan biri olacak. Bakalım Alan Wake 2 ilk oyun kadar başarılı olabilecek mi.

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Alan Wake 2 için yeni çıkış tarihi paylaşıldı