Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alan Wake 2 ertelendi

    Remedy’nin merakla beklenen yapımı Alan Wake 2 ertelendi. Stüdyo, oyuncuların favori oyunlarını daha rahat oynaması için Alan Wake 2’nin çıkış tarihini 10 gün ileri itti.
    Alan Wake II Tam Boyutta Gör
    2010 yılında Xbox 360 ve PC için çıkış yapan Alan Wake, orijinal hikayesi ve gerilim içeren oynanışı ile oldukça sevilen bir yapım olmayı başarmıştı. Yapımın ardından Remedy Entertainment, oyunun spin-off yapımı Alan Wake: American Nightmare’ı 2012 yılında piyasaya sürmüştü ve ardından stüdyo, başka yapımlara yelken açmıştı. 2019 yılında yayınlanan Control’ün Alan Wake ile aynı evrende geçmesinin ardından oyuncular Alan Wake’in yeni yapımını heyecanla beklemeye başlamıştı. Beklentilerin ardından Remedy Entertainment, 2021 yılında Alan Wake 2 için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda birçok fragman ile oyuncuların karşısına çıkan yapımdan üzücü bir haber geldi.

    Alan Wake II 27 Ekim’de yayınlanacak

    Gamescom 2023’te oynanış fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, maalesef 10 gün ertelendi. Remedy Entertainment, oyuncuların favori oyunlarını daha rahat oynaması için yapımı ertelediğini belirtti. 17 Ekim’den 27 Ekim’e çekilen oyun, böylece Marvel’s Spider-Man 2 ve Super Mario Bros. Wonder ile aynı hafta çıkmayacak. 

    Ayrıca Remedy, Alan Wake’in 10 gün ertelemesi ile yapımı Cadılar Bayramı’na yakın bir tarihte piyasaya sürmüş olacak. Alan Wake II; Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Northlight Engine ile geliştirilen yapım muhtemelen bu jenerasyonun en başarılı görsellerini sunan yapımlardan biri olacak. Bakalım Alan Wake 2 ilk oyun kadar başarılı olabilecek mi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç gümrükten kaç günde çıkar su zengini ilimiz yeni alınan araba için kan akıtmak diyanet süt ve çiğ yumurta karışımı faydaları kangal balıklı kaplıcası yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız