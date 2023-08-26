Alan Wake 2 ertelendi

Alan Wake II 27 Ekim’de yayınlanacak
Gamescom 2023’te oynanış fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, maalesef 10 gün ertelendi. Remedy Entertainment, oyuncuların favori oyunlarını daha rahat oynaması için yapımı ertelediğini belirtti. 17 Ekim’den 27 Ekim’e çekilen oyun, böylece Marvel’s Spider-Man 2 ve Super Mario Bros. Wonder ile aynı hafta çıkmayacak.
Ayrıca Remedy, Alan Wake’in 10 gün ertelemesi ile yapımı Cadılar Bayramı’na yakın bir tarihte piyasaya sürmüş olacak. Alan Wake II; Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak. Northlight Engine ile geliştirilen yapım muhtemelen bu jenerasyonun en başarılı görsellerini sunan yapımlardan biri olacak. Bakalım Alan Wake 2 ilk oyun kadar başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.