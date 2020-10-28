Office iPad uygulamaları fare desteği kazandı

Steve Jobs’un o dönem taşınması zor olarak tanımladığı dizüstü bilgisayarlara alternatif olarak tanıttığı iPad konsepti bugüne kadar çok yol kat etti. Apple iyi bir taşınabilir bilgisayar alternatifi olması için aileyi sürekli geliştiriyor. Haliyle üçüncü taraf uygulamalar da onu takip ediyor.

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Office uygulamalarında fare keyfi

Apple verdiği bir güncelleme ile Bahar aylarında iPad ailesi için trackpad ve fare desteği sunmaya başlamıştı. Microsoft da bu hafta Office uygulamalarını güncelleyerek daha iyi bir tecrübe sunmaya başladı.

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Dağıtıma başlayan güncelleme ile Office uygulamalarında artık trackpad ve fare kullanmak mümkün olacak. Böylece uyumlu aksesuarları olan kullanıcılar Office uygulamalarından daha fazla verim alabilecek.

Güncellemede bunun haricinde firmanın Fluent tasarım dilini destekleyecek şekilde uygulamalardaki başlangıç ekranlarının ve özellik menülerinin de elden geçirildiği ifade ediliyor. Sonraki güncellemede ise Excel üzerinde birden fazla doküman desteği, bulut dosyaları için çevrim dışı destek ve daha gelişmiş içerik menüleri sunulacak.

https://www.engadget.com/ipados-microsoft-office-trackpad-update-081703398.html

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