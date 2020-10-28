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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Office iPad uygulamaları fare desteği kazandı

    Microsoft Office uygulamalarını iPad üzerinde artık fare ve trackpad ile kullanabileceksiniz. Bu sayede verimlilik konusunda dizüstü bilgisayarlar ile aradaki fark da kapanmış oluyor.
    1 sa.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Office iPad uygulamaları fare desteği kazandı

    Steve Jobs’un o dönem taşınması zor olarak tanımladığı dizüstü bilgisayarlara alternatif olarak tanıttığı iPad konsepti bugüne kadar çok yol kat etti. Apple iyi bir taşınabilir bilgisayar alternatifi olması için aileyi sürekli geliştiriyor. Haliyle üçüncü taraf uygulamalar da onu takip ediyor.

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    Office uygulamalarında fare keyfi

    Apple verdiği bir güncelleme ile Bahar aylarında iPad ailesi için trackpad ve fare desteği sunmaya başlamıştı. Microsoft da bu hafta Office uygulamalarını güncelleyerek daha iyi bir tecrübe sunmaya başladı.

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    Dağıtıma başlayan güncelleme ile Office uygulamalarında artık trackpad ve fare kullanmak mümkün olacak. Böylece uyumlu aksesuarları olan kullanıcılar Office uygulamalarından daha fazla verim alabilecek.

    Güncellemede bunun haricinde firmanın Fluent tasarım dilini destekleyecek şekilde uygulamalardaki başlangıç ekranlarının ve özellik menülerinin de elden geçirildiği ifade ediliyor. Sonraki güncellemede ise Excel üzerinde birden fazla doküman desteği, bulut dosyaları için çevrim dışı destek ve daha gelişmiş içerik menüleri sunulacak.



    https://www.engadget.com/ipados-microsoft-office-trackpad-update-081703398.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tr1990 25 dk.
    ios13 e kadar ipad büyük ekranlı iphone idi. Hiçbir halta yaramıyordu. Usb bellek bile takamıyordun. SAfaride gezinirken siteler mobil sürüm açılıyordu.

    son 1 yıldır işe yarar hale geldiler.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa.
    allah razı olsun. aradan 100 sene geçmiş daha yeni gelmiş. sorsan "ipad kral kanka".
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    cand. 1 sa.
    Faresiz iş yapılmıyor asla ya Allah gani rahmet eylesin
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