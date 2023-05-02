OLED ekranlı iPad Pro detaylanıyor: M3 Pro ve daha fazlası

14.1 inç iPad Pro netleşmeye başladı
Bildiğiniz üzere Apple'ın yaklaşmakta olan M3 yonga seti henüz tanıtılmadı. Ancak yeni sızıntılar, 14.1 inçlik iPad Pro'nun M3 Pro ile test edildiğini bildriliyor. Dolayısıyla yeni tabletin, M3'ten potansiyel olarak daha fazla CPU ve GPU çekirdeği sunan, büyük bir özellik artışı getireceğini söyleyebiliriz.
Görünüşe göre Apple, artan ekran boyutlarını daha güçlü bir yonga seti ile değerlendirmeyi planlıyor. Ancak yeni yükseltmenin daha güçlü bir soğutma çözümüne ihtiyaç duyması muhtemel. Bu nedenle, yeni nesil iPad Pro'nun biraz daha hacim kazandığını görebiliriz. Nitekim Apple'ın güncel cihazlardan alışık olduğumuz buhar odası soğutma çözümüne yönelmesi bekleniyor.
M3 Pro'dan güç alabilir
M3 Pro'nun teknik özellikleri ise henüz netleşmedi. Öte yandan Apple M3'ün daha önce tıpkı M1 ve M2 modellerinde olduğu gibi 8 çekirdekli bir CPU olması bekleniyor. Doğal olarak M3 Pro, daha yüksek çekirdek sayısı ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni yonga setinin, kullanıcıların çalışma alanlarını genişletmeleri için birden çok ultra yüksek çözünürlüklü ekrana destek sunacağı bildiriliyor. Dolayısıyla 14.1 inç iPad Pro, daha büyük bir ekrana uyum sağlamak için iPadOS 17'nin farklı bir sürümü ile desteklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah