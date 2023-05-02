OLED ekranlı iPad Pro detaylanıyor: M3 Pro ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Apple, OLED ekranlı iPad Pro ailesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz üzere son sızıntılar, 14.1 inç iPad Pro ile Apple’ın ekran boyutlarında önemli bir yükseltme yapacağı yönündeydi. Şimdi 14.1 inç iPad Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

14.1 inç iPad Pro netleşmeye başladı

Bildiğiniz üzere Apple'ın yaklaşmakta olan M3 yonga seti henüz tanıtılmadı. Ancak yeni sızıntılar, 14.1 inçlik iPad Pro'nun M3 Pro ile test edildiğini bildriliyor. Dolayısıyla yeni tabletin, M3'ten potansiyel olarak daha fazla CPU ve GPU çekirdeği sunan, büyük bir özellik artışı getireceğini söyleyebiliriz.

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Görünüşe göre Apple, artan ekran boyutlarını daha güçlü bir yonga seti ile değerlendirmeyi planlıyor. Ancak yeni yükseltmenin daha güçlü bir soğutma çözümüne ihtiyaç duyması muhtemel. Bu nedenle, yeni nesil iPad Pro'nun biraz daha hacim kazandığını görebiliriz. Nitekim Apple'ın güncel cihazlardan alışık olduğumuz buhar odası soğutma çözümüne yönelmesi bekleniyor.

M3 Pro'dan güç alabilir

M3 Pro'nun teknik özellikleri ise henüz netleşmedi. Öte yandan Apple M3'ün daha önce tıpkı M1 ve M2 modellerinde olduğu gibi 8 çekirdekli bir CPU olması bekleniyor. Doğal olarak M3 Pro, daha yüksek çekirdek sayısı ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni yonga setinin, kullanıcıların çalışma alanlarını genişletmeleri için birden çok ultra yüksek çözünürlüklü ekrana destek sunacağı bildiriliyor. Dolayısıyla 14.1 inç iPad Pro, daha büyük bir ekrana uyum sağlamak için iPadOS 17'nin farklı bir sürümü ile desteklenebilir.

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