En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki dördüncü nesil iPhone SE'yi OLED ekranla donatmayı planladığı söyleniyor. Teknoloji devinin bu ekranları BOE ve LG Display'den sipariş etmeye başladığı belirtiliyor. Bu hamle Apple'ın en uygun fiyatlı akıllı telefon serisinde LCD teknolojisinden uzaklaştığını gösteriyor.

Touch ID yerine Face ID teknolojisi kullanılabilir

Apple gelecek ay yeni iPhone SE'nin üretimine başlayacak. Bu hamle 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi beklentisiyle yapıldı. Yaklaşan iPhone SE'nin, 6.1 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olan iPhone 14 kasasında yer alması bekleniyor.

Apple, iPad için yeni Magic Keyboard üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Önceki modellerden farklı olarak Touch ID yerine Face ID teknolojisi kullanılabilir. Cihazın ayrıca bir Eylem Düğmesi içereceği söyleniyor. Geçmiş SE modellerinde olduğu gibi yeni versiyonda da muhtemelen tek arka kamera trendi devam edecek.

iPhone SE 4'ün ayrıca cihaz üzerinde çoklu modlu yapay zeka olan Apple Intelligence'ı destekleyeceği söyleniyor. Bu özellik cihazın sınırlı 6 GB RAM'i nedeniyle bu teknolojiyi içermeyen iPhone 15'ten daha güçlü olmasını sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

OLED ekranlı iPhone SE 4: 2025'te piyasaya sürülecek