OLED ekranlı iPhone SE 4: 2025'te piyasaya sürülecek

Touch ID yerine Face ID teknolojisi kullanılabilir
Apple gelecek ay yeni iPhone SE'nin üretimine başlayacak. Bu hamle 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi beklentisiyle yapıldı. Yaklaşan iPhone SE'nin, 6.1 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olan iPhone 14 kasasında yer alması bekleniyor.
Önceki modellerden farklı olarak Touch ID yerine Face ID teknolojisi kullanılabilir. Cihazın ayrıca bir Eylem Düğmesi içereceği söyleniyor. Geçmiş SE modellerinde olduğu gibi yeni versiyonda da muhtemelen tek arka kamera trendi devam edecek.
iPhone SE 4'ün ayrıca cihaz üzerinde çoklu modlu yapay zeka olan Apple Intelligence'ı destekleyeceği söyleniyor. Bu özellik cihazın sınırlı 6 GB RAM'i nedeniyle bu teknolojiyi içermeyen iPhone 15'ten daha güçlü olmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.