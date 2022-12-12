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    OLED ekranlı MacBook Air ve iPad Pro 2024’te tanıtılacak

    Geçtiğimiz yıllarda LCD ekranlarını mini-LED ekranlar ile değiştirmeye başlayan Apple, yakında OLED panellere geçiş yapacak. Raporlara göre firma, 2024 yılında OLED ekranlı cihazlarını tanıtacak.
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    OLED ekranlı MacBook Air ve iPad Pro yolda Tam Boyutta Gör

    iPad ve Mac ürünlerinde uzun süre LCD ekranlara yer veren teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda bazı iPad Pro ve MacBook Pro modellerinde Mini-LED panellere yer vererek bu cihazların ekran kalitesinde büyük bir ilerleme kaydetti. Raporlara göre firma yakında mini-LED teknolojisinden vazgeçecek ve 2024 itibari ile MacBook Air ve iPad Pro cihazlarında OLED ekranlara yer verecek.

    OLED ekranlı MacBook Air yolda

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen analist Ross Young, firmanın OLED planları hakkında bir kez daha açıklama yaptı. Young’a göre Apple, 2024 yılında OLED panel ile donatılmış iPad Pro ve MacBook Air modellerini tanıtacak. OLED, birçok açıdan MacBook Pro modellerinde kullanılan Mini-LED teknolojisinden üstün ve firmanın OLED ekranlı yeni cihazları, muhteşem kontrast oranları ile dikkat çekecektir.

    Young’a göre Apple, “tandem stack” olarak adlandırılan bir OLED ekran teknolojisi kullanacak ve bu teknoloji, geleneksel OLED panellere kıyasla daha parlak, daha uzun ömürlü ve daha verimli olacak. Firma, OLED panelli Mac ve iPad modellerinde başarı bulması halinde birçok üst düzey cihazını OLED panel ile güncelleyecektir. 

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